БРСМ-НАФТА: Каждый сотрудник имеет возможность учиться, совершенствоваться и карьерно расти

БРСМ-НАФТА достигает высоких результатов в бизнесе и социальных проектах благодаря сплоченному и мотивированному персоналу. Над этим работает HR подразделение компании.

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Об этом в интервью изданию Новое время рассказала Марина Лавринец, директор департамента по управлению персоналом АЗК БРСМ-НАФТА.

Она подчеркнула, что работников и компании объединяют общие ценности — отношение к клиенту, командная работа, стабильное развитие, инновационность. При трудоустройстве кандидатов большое внимание уделяют именно личным качествам.

"Для того чтобы наш будущий сотрудник четко понимал свою роль в компании, моя задача в общении с ним – прозрачно, честно, открыто донести до него все аспекты работы, а также мотивировать заработной платой и социальными гарантиями. В результате у нас, как правило отлично складывается пазл. Когда я вижу, что кандидат в чем-то не дотягивает по профессиональным качествам, но это энергичный, целеустремленный человек с искоркой в глазах и открытой душой – мы обязательно даем ему шанс, причем независимо от возраста. Такие люди нам всегда нужны! ", - заявила Марина Лавринец.

БРСМ известна среди работодателей как прогрессивный центр обучения работников. В процессе работы все сотрудники, в том числе руководящий состав, регулярно проходят обучение и повышают навыки. Благодаря этому в компании действительно работают "профессиональные лифты" - оператор АЗС может "дорасти" до территориального и регионального директора.

"Компания всегда рада поддержать стремление своих сотрудников к развитию. Я сама часто обращаю внимание на наш персонал, когда заезжаю на заправку как клиент: если вижу, человек работает искренне, с душой, и меня обслужили на высоком уровне, то я запоминаю эти нюансы и пытаюсь открыть этому сотруднику путь к дальнейшему росту в компании", - сказала Марина Лавринец.

Еще один фактор, объединяющий коллектив БРСМ, — помощь защитникам Украины в борьбе с агрессором. Этой зимой бойцам 645 было передано комплектов теплой формы общей стоимостью более 3 млн грн. С первого дня войны сеть бесплатно предоставила 700 тыс. литров горючего для автомобилей военных, волонтеров, критических служб.

Как сообщила Марина Лавринец, теперь цель благотворительного фонда "БРСМ" — собрать 5 миллионов гривен на военное снаряжение весна-лето: "Обувь, одежда, изготовленная с соблюдением всех стандартов и требований. Приближаем победу вместе и благодарим всех неравнодушных, кто приобщается к сбору средств – ценим каждый вклад".