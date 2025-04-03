Буковель как центр гостиничных инвестиций: прогноз экспертов на 2025 год

К 2026 году разные застройщики и девелоперы намерены реализовать в Украине более 40 новых гостинично-инвестиционных проектов. Большинство из них приходится именно на западные области, ведь карпатский регион остается наиболее спокойным и перспективным для инвестирования в условиях войны. Загрузка гостиниц в местных популярных туристических зонах в прошлом году составляла в среднем 65-70%. Эта цифра соответствует показателям успешных и прибыльных туристических центров Европы.

Недавно сразу несколько крупных игроков анонсировали запуск новых инвестиционно-гостиничных проектов в Карпатах. Эпицентром инвестиционной привлекательности для бизнеса, как и в довоенное время, остается ареал Буковеля с населенными пунктами в радиусе 40-50 км (Яблуница, Поляница, Косов, Яремче, Татаров, Верховина, Микуличин).

Популярный курорт сохраняет статус масштабной туристической локации в Карпатах с максимальной капитализацией и высокой инвестиционной привлекательностью — в развитие и местную инфраструктуру уже вложены миллиарды, и это не предел.

Кроме того, план развития Буковеля предусматривает усовершенствование существующей и новой транспортной инфраструктуры, которая должна объединить между собой рекреационный потенциал зон отдыха Ивано-Франковщины и превратить регион в настоящий туристический кластер. Рассказываем, кто и почему инвестирует в Буковель в 2025 году и какие перспективы на этом рынке прогнозируют эксперты.

Во время войны, несмотря на все экономические вызовы, Буковель сохранил статус центра гостиничных инвестиций в Карпатах. С 2022 года по настоящее время в регионе реализовано десятки успешных проектов. Среди них есть как гиганты, например, комплекс Glacier на 810 номеров, так и объекты по возведению отдельных домов для отдыха, а также инфраструктурные объекты, такие как новый аквапарк Mavka площадью более 18 000 квадратных метров и т.д.

Инвестиционно привлекательным Буковель делает не только местная уникальная природа, но и сами туристы. Львиная часть из них являются постоянными посетителями и возвращаются сюда снова на зимний или летний отдых.

Посещаемость курорта в 2024 году составляет 2,5 млн туристов. В то же время торговая выручка курорта в январе 2024 года, например, составила почти 1 миллиард гривен, отчитывалось Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Все это становится источником мотивации для бизнеса и дальше инвестировать в Буковель. Эксперты уже сейчас прогнозируют сохранение высокой популярности и инвестиционной привлекательности украинского курорта в последующие годы, особенно после завершения военных действий. В конце концов тогда в Буковель должны массово вернуться иностранные туристы. До полномасштабного вторжения их количество составляло от 30 до 50% отдыхающих. В 2022 году эта цифра сошла на нет, но сезоны 2023/2024 и 2024/2025 показали, что иностранцы готовы возобновить свои поездки в Буковель, даже несмотря на пока сохраняющиеся угрозы.

Буковель как центр гостиничных инвестиций: прогноз экспертов на 2025 год

«По завершении войны ожидается восстановление и улучшение транспортной инфраструктуры. Это приведет к увеличению туристического потока. Близость к границам и развитая инфраструктура делают курорт привлекательным и для иностранных туристов. Благодаря постоянному развитию и внедрению международных стандартов у Буковеля есть все шансы закрепить за собой статус ведущего туристического центра в Восточной Европе», — объясняет руководитель проектов Perfеct Group Алексей Коваль. Он добавляет, что цель курорта «стать первой в Украине и пятой в мире негосударственной туристической локацией, сертифицированной по международным протоколам».

Девелоперская компания Perspektyva Group основательно исследовала рынок гостиничных инвестиций в Украине, прежде чем сделать свой выбор в пользу Буковеля. Уже вскоре Perspektуva Group планирует анонсировать свой масштабный проект в этом регионе, рассказывает руководитель инвестиционных проектов Александр Дидык, более 17 лет работающий в сфере девелопмента. Он подчеркивает, что Буковель давно не является локацией только сезонного туризма.

«Курорт Буковель – уже давно не только о зимних лыжах и туризме. Пока это всесезонная локация. Кроме того, Буковель становится своеобразным культурным и бизнес-хакатоном, где создаются нон-стоп инновационные бизнес-модели. Как с точки зрения популярности среди украинских и иностранных туристов, так и привлекательности инвестпроектов регион сегодня демонстрирует большой потенциал. Достаточно взглянуть на цифры.

Окупаемость инвестиций в апартаменты в среднем сегодня составляет 10-15 процентов в год. Полная окупаемость инвестиций – 8-10 лет. Относительно низкий порог входа – от 50 тыс. долларов или даже ниже, что позволяет привлекать не только институциональных портфельных инвесторов, но и частных лиц. Также должны констатировать защищенность таких инвестиций из-за активной сегодня позиции государства», — добавил он.

Александр Дидык отмечает, что каждый новый аппарат или другой крупный туристический проект в Буковеле влияет на жизнь большого количества людей, работающих на курорте, ведут малый и средний бизнес поблизости, ведь все это генерирует дополнительные налоговые поступления.

В целом, оценивая перспективы развития других курортов западного региона Украины, эксперты сходятся во мнении, что даже при очень активном инвестировании и развитии других заметных локаций, они смогут догнать Буковель по масштабам инфраструктурного развития не раньше, чем за 10-15 лет.

По данным Государственного агентства развития туризма, за два квартала 2024 года представители туротрасли уплатили страны в бюджет 1,25 млрд грн. И лидерами из таких поступлений стали Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.