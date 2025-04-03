Буковель як центр готельних інвестицій: прогноз експертів на 2025 рік

До 2026 року різні забудовники та девелопери мають намір реалізувати в Україні понад 40 нових готельно-інвестиційних проєктів. Більшість із них припадає саме на західні області, адже карпатський регіон залишається найбільш спокійними та перспективними для інвестування в умовах війни. Завантаженість готелів в місцевих популярних туристичних зонах торік становила в середньому 65-70%. Ця цифра відповідає показникам успішних та прибуткових туристичних центрів Європи.

Нещодавно одразу кілька великих гравців анонсували запуски нових інвестиційно-готельних проєктів в Карпатах. Епіцентром інвестиційної привабливості для бізнесу, як і в довоєнний час, залишається ареал Буковелю з населеними пунктами в радіусі 40-50 кілометрів (Яблуниця, Поляниця, Косів, Яремче, Татарів, Верховина, Микуличин).

Популярний курорт зберігає статус масштабної туристичної локації в Карпатах з максимальною капіталізацією й високою інвестиційною привабливістю — в розвиток та місцеву інфраструктуру вже вкладено мільярди, і це — не межа.

Крім того, план розвитку Буковелю передбачає удосконалення існуючої та створення нової транспортної інфраструктури, яка має об’єднати між собою рекреаційний потенціал зон відпочинку Івано-Франківщини та перетворити регіон у справжній туристичний кластер. Розказуємо, хто та чому інвестує в Буковель у 2025 році та які перспективи цьому ринку прогнозують експерти.

Під час війни, попри всі економічні виклики, Буковель зберіг за собою статус центру готельних інвестицій у Карпатах. З 2022 року і дотепер в регіоні реалізовано десятки успішних проєктів. Серед них є як гіганти, наприклад, комплекс Glacier на 810 номерів, так проєкти зі зведення окремих будинків для відпочинку, а також інфраструктурні об’єкти, такі як новий аквапарк Mavka площею у понад 18 000 квадратних метрів тощо.

Інвестиційно привабливим Буковель робить не лише місцева унікальна природа, але й самі туристи. Левова частина з них є постійними відвідувачами й повертаються сюди знову на зимовий чи літній відпочинок.

Відвідуваність курорту у 2024 році сягає 2,5 млн туристів. В той самий час, торгова виручка курорту, в січні 2024 року, наприклад, склала майже 1 мільярд гривень, звітувало Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Все це стає джерелом мотивації для бізнесу й надалі інвестувати в Буковель. Експерти вже зараз прогнозують збереження високої популярності та інвестиційної привабливості українського курорту в наступні роки, особливо, після завершення воєнних дій. Зрештою, тоді до Буковелю мають масово повернутися іноземні туристи. До повномасштабного вторгнення їх кількість становила від 30 до 50% відпочиваючих. У 2022 році ця цифра зійшла нанівець, але сезони 2023/2024 та 2024/2025 показали, що іноземці готові відновити свої поїздки в Буковель, навіть, попри загрози, які поки ще зберігаються.

Буковель як центр готельних інвестицій: прогноз експертів на 2025 рік

«Після завершення війни очікується відновлення та покращення транспортної інфраструктури. Це сприятиме збільшенню туристичного потоку. Близькість до кордонів ЄС і розвинена інфраструктура роблять курорт привабливим і для іноземних туристів. Завдяки постійному розвитку та впровадженню міжнародних стандартів Буковель має всі шанси закріпити за собою статус провідного туристичного центру в Східній Європі», - пояснює керівник проєктів Perfеct Group Олексій Коваль. Він додає, що мета курорту «стати першою в Україні та п'ятою у світі недержавною туристичною локацією, сертифікованою за міжнародними протоколами».

Девелоперська компанія Perspektyva Group ґрунтовно досліджувала ринок готельних інвестицій в Україні перед тим як зробити свій вибір на користь Буковелю. Вже незабаром Perspektуva Group планує анонсувати свій масштабний проект у цьому регіоні, розповідає керівник інвестиційних проектів Олександр Дідик, який понад 17 років працює у сфері девелопменту. Він підкреслює, що Буковель давно перестав бути локацію лише сезонного туризму.

«Курорт Буковель – вже давно не лише про зимові лижі та туризм. Наразі це всесезонна локація. Крім того, Буковель стає своєрідним культурним та бізнес-хакатоном, де нон-стоп створюються інноваційні бізнес-моделі. Як з точки зору популярності серед українських та іноземних туристів, так і привабливості інвестпроектів, регіон сьогодні демонструє великий потенціал. Достатньо подивитися на цифри.

Окупність інвестицій в апартаменти в середньому сьогодні складає 10-15 відсотків на рік. Повна окупність інвестицій - 8-10 років. Відносно низький поріг входу - від 50 тис. доларів чи навіть нижче, що дозволяє залучати не лише інституційних портфельних інвесторів, але й приватних осіб. Також маємо констатувати захищеність таких інвестицій через активну сьогодні позицію держави», - додав він.

Олександр Дідик зауважує, що кожен новий апарат чи інший великий туристичний проект у Буковелі впливає на життя великої кількості людей, які працюють на курорті, ведуть малий та середній бізнес поблизу, адже все це генерує додаткові податкові надходження.

Загалом оцінюючи перспективи розвитку інших курортів західного регіону України експерти сходяться на думці, що навіть за дуже активного інвестування та розвитку інших помітних локацій, вони зможуть наздогнати Буковель за масштабами інфраструктурного розвитку не раніше, а ніж за 10-15 років.

З даними Державного агентства розвитку туризму, за два квартали 2024 року представники тургалузі сплатили країни до бюджету 1,25 млрд грн. І лідерами з таких надходжень стали, власне, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.