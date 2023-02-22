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"Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей

"Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей

Компания "Эпицентр" в канун годовщины захватнической войны передала новую партию из десяти современных реанимобилей.

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Машины скорой помощи в рамках благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" с сентября прошлого года спасают военных и гражданских людей. За это время компания совместно с партнерами, поставщиками и покупателями профинансировала и передала 50 автомобилей для нужд медицины катастроф на сумму более 133,5 млн грн.

Благотворительная инициатива Эпицентра объединила миллионы украинцев и продемонстрировала их стойкость и готовность помогать медикам спасать еще больше человеческих жизней.

Очередная передача десяти новых реанимобилей прошла 21 февраля в Министерстве здравоохранения в Киеве. Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что сегодня медики борются за жизнь каждого человека , но им нужна помощь и поддержка:

Фото 2 — "Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей
Уже более 50 реанимобилей передано "Эпиценром" на нужды медиков.

"За время полномасштабного вторжения 649 автомобилей экстренной медицинской помощи были повреждены или захвачены. Враг не останавливается, ежедневно разрушая нашу инфраструктуру и посягая на нашу жизнь. Мы тоже не можем останавливаться: должны работать еще эффективнее и еще более слаженно, чтобы эти жизни сохранить и дать достойный отпор агрессору каждый на своем фронте.Откровенно благодарен каждому, кто не остался в стороне и присоединился к инициативе "Спасаем жизнь." Вы действительно помогли нашим героям медицинского фронта спасти чью-то жизнь. в больнице более сотни украинских пациентов.", - сказал Виктор Ляшко.

Фото 3 — "Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей
Реанимобили готовы отправиться в пункты назначения

Новые реанимобили поедут в Харьков, Николаев, Херсон, Днепр, Кривой Рог, Одессу, Кременчуг, Винницу - в прифронтовые регионы и области, которые постоянно страдают ракетными обстрелами. Символично, что скорые передали накануне годовщины начала полномасштабной войны.

Фото 4 — "Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей
Реанимобили оборудованы всем необходимым для оказания медпомощи

Это, по словам основательницы и главы ООО "Эпицентр К" Галины Гереги, подчеркивает твердую и твердую поддержку компании борющихся за жизнь.

"Спасать жизнь... С первых дней полномасштабного вторжения это выражение приобрело сверхважное значение. К сожалению, война уносит жизнь. А наша инициатива призвана спасать жизнь. Бригады врачей, работающих на переданных скорых, смогли вернуть к жизни десятки тысяч украинцев. А цифра - 50 реанимобилей - свидетельствует о крепкой объединяющей силе компании Эпицентр, ее партнерах, поставщиках и покупателях. Это наш экономический фронт, наша большая социальная миссия. И мы ее продолжим выполнять с честью и достоинством". Благодарим всех украинских врачей, которые помогают нашим гражданам в самые сложные моменты их жизни. Я верю, что новые реанимобили помогут им эффективнее и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать необходимую помощь людям. Наша инициатива "Спасаем жизнь" – продолжается! Наша поддержка и уважение медикам – безгранична! Жизнь победит!» — говорит Галина Герега

Фото 5 — "Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей
Галина Герега говорит, что "Эпицентр" и дальше будет поддерживать Минздрав.

Более миллиона покупателей сети, а также партнеры и поставщики поддержали благотворительную инициативу Эпицентра "Спасаем жизнь". Чтобы в каждом уголке страны, от запада до востока, наши врачи были обеспечены современными скорыми.