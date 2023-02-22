"Эпицентр" передал украинским медикам уже 50 реанимобилей

Компания "Эпицентр" в канун годовщины захватнической войны передала новую партию из десяти современных реанимобилей.

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Машины скорой помощи в рамках благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" с сентября прошлого года спасают военных и гражданских людей. За это время компания совместно с партнерами, поставщиками и покупателями профинансировала и передала 50 автомобилей для нужд медицины катастроф на сумму более 133,5 млн грн.

Благотворительная инициатива Эпицентра объединила миллионы украинцев и продемонстрировала их стойкость и готовность помогать медикам спасать еще больше человеческих жизней.

Очередная передача десяти новых реанимобилей прошла 21 февраля в Министерстве здравоохранения в Киеве. Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что сегодня медики борются за жизнь каждого человека , но им нужна помощь и поддержка:

Уже более 50 реанимобилей передано "Эпиценром" на нужды медиков.

"За время полномасштабного вторжения 649 автомобилей экстренной медицинской помощи были повреждены или захвачены. Враг не останавливается, ежедневно разрушая нашу инфраструктуру и посягая на нашу жизнь. Мы тоже не можем останавливаться: должны работать еще эффективнее и еще более слаженно, чтобы эти жизни сохранить и дать достойный отпор агрессору каждый на своем фронте.Откровенно благодарен каждому, кто не остался в стороне и присоединился к инициативе "Спасаем жизнь." Вы действительно помогли нашим героям медицинского фронта спасти чью-то жизнь. в больнице более сотни украинских пациентов.", - сказал Виктор Ляшко.

Реанимобили готовы отправиться в пункты назначения

Новые реанимобили поедут в Харьков, Николаев, Херсон, Днепр, Кривой Рог, Одессу, Кременчуг, Винницу - в прифронтовые регионы и области, которые постоянно страдают ракетными обстрелами. Символично, что скорые передали накануне годовщины начала полномасштабной войны.

Реанимобили оборудованы всем необходимым для оказания медпомощи

Это, по словам основательницы и главы ООО "Эпицентр К" Галины Гереги, подчеркивает твердую и твердую поддержку компании борющихся за жизнь.

"Спасать жизнь... С первых дней полномасштабного вторжения это выражение приобрело сверхважное значение. К сожалению, война уносит жизнь. А наша инициатива призвана спасать жизнь. Бригады врачей, работающих на переданных скорых, смогли вернуть к жизни десятки тысяч украинцев. А цифра - 50 реанимобилей - свидетельствует о крепкой объединяющей силе компании Эпицентр, ее партнерах, поставщиках и покупателях. Это наш экономический фронт, наша большая социальная миссия. И мы ее продолжим выполнять с честью и достоинством". Благодарим всех украинских врачей, которые помогают нашим гражданам в самые сложные моменты их жизни. Я верю, что новые реанимобили помогут им эффективнее и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать необходимую помощь людям. Наша инициатива "Спасаем жизнь" – продолжается! Наша поддержка и уважение медикам – безгранична! Жизнь победит!» — говорит Галина Герега

Галина Герега говорит, что "Эпицентр" и дальше будет поддерживать Минздрав.

Более миллиона покупателей сети, а также партнеры и поставщики поддержали благотворительную инициативу Эпицентра "Спасаем жизнь". Чтобы в каждом уголке страны, от запада до востока, наши врачи были обеспечены современными скорыми.