Если бы заправки умели говорить. Придорожная АЗС, пережившая оккупацию, бои и блекауты

Кроме историй о героизме наших воинов в битве с врагом или волонтеров, которые собирают на нужды военных миллионы за считанные дни, в этой войне есть много историй об обычных людях, которых российское вторжение 24 февраля 2022 застало неожиданно, но они не опустили руки и продолжили работу.

Одна из таких - это история коллектива придорожной заправки "Авантаж" в селе Новая Басань, что на Черниговщине. Коллектив АЗС в большинстве своем составляли местные жители. В первые дни войны эти люди круглосуточно заправляли колонны машин беженцев и видели своими глазами чужой страх и отчаяние. А потом эти же люди 32 дня прожили в оккупации, когда российские военные запрещали им выходить из домов и постоянно патрулировали улочки села.

Во время оккупации АЗС была разграблена россиянами, а затем разрушена в ходе боев за Новую Басань. Но после освобождения села коллективу удалось за два месяца отстроить и запустить заправку. И несмотря на все пережитое, эти же люди продолжают делать свою работу и с оптимизмом смотрят в будущее.

Когда пришла война…

Руководитель АЗС "Новая Басань" Юлия Хоменко рассказывает, что заправка начала работать в 2019 году. Коллектив набрали преимущественно из местных жителей. После запуска заправка стала приобретать популярность у водителей, регулярно заправлявшихся проезжая мимо, а также у местных жителей.

“Заправка была достаточно актуальна для местных. Понимаете, это село… Магазины и другие заведения закрываются в семь-восемь часов, а АЗС работает. Поэтому на заправке часто встречалась молодежь. Хотя кафе у нас на АЗС нет, но есть хотдоги и круассаны, которые мы сами печем”, - говорит Хоменко.

24 февраля было казалось обычное утро. Впоследствии стали слышны первые взрывы со стороны столицы, а АЗС начала принимать колонны с убегающими от войны людьми. Очереди не утихали, а лишь несколько уменьшались в ночное время. На заправку вызвали дополнительных операторов.

“ Мы постоянно принимали посетителей: кто-то из них целенаправленно убегал из страны, кто-то ехал к родителям или родным, а кто-то был настолько растерян, что не знал куда ехать. Было очень тяжело слушать, когда посетители созванивались со своими родными в Одессе, Виннице или Харькове. В их разговорах чувствовались паника и страх ”, - говорит руководитель АЗС.

Также коллектив ощутил на себе войну и когда пришла повестка одному из работников Николаю Яголу. Он работал на АЗС почти с самого ее открытия. 23 февраля на свой 45-й день рождения мужчина получил повестку, поскольку был ветераном АТО, и уже 24 февраля отбыл в центр комплектации. 19 марта Ягола погиб в бою у села Бакланова Муравийка, которое оккупанты почти стерли с лица земли.

В режиме постоянных очередей АЗС "Новая Басань" проработала почти три дня. В понедельник, 27 февраля, оккупанты зашли на территорию села. Тогда АЗС обесточили и закрыли, а работников отправили домой.

Уже в первые дни войны логистика была повреждена и бензовозы не могли доезжать из Киева в Новую Басань. Поэтому и большой поток клиентов за первые дни войны на момент закрытия запас горючего на АЗС был минимальным.

«Сначала мы не знали, как долго будет продолжаться оккупация. Населенный пункт находится на трассе Киев-Сумы, поэтому мы думали, что оккупанты просто пройдут мимо и не задержатся у нас надолго. Российские военные находились в деревне 32 день. И на все эти дни остановилась жизнь заправки, коллектива и людей, живших на территории села. Во время оккупации россияне запретили людям перемещаться по селу, постоянно ездили по улочкам и заходили к людям в дома”, - говорит Хоменко.

Она добавляет, что время от времени деревню обстреливали, и работники издалека смотрели стоит заправка. Несколько раз были даже слухи, что заправка сгорела.

31 марта, когда ВСУ выбили врага из населенного пункта, людям наконец-то разрешили выйти из своих домов. Один из операторов Инна пошел на АЗС осмотреть состояние заправки и сделал несколько фото.

“Русские военные все разграбили, вынесли оттуда все, что могли. Горючего было немного, но оккупанты все же пытались его достать. Поскольку заправка была обесточена, они механическим способом содрали крышку хранилища и пытались вычерпывать дизель ведрами”, - говорит Хоменко.

Также в заправку несколько раз попали во время обстрелов, когда увольняли Новую Басань. Стены АЗС были разбиты минометными обломками, крыша была тоже повреждена, потому что внутри заправки развивались снаряды, а все окна и стеклянные шкафы были разбиты. К тому же во время боев за село снаряд попал в бочку с автогазом. Но поскольку топлива в нем оставалось мало, взрыв был не очень сильным.

К тому же после оккупации АЗС проверяли саперы и ГСЧС. После освобождения села военные нашли документ, в котором говорилось, что на одной из АЗС (а их на территории села до войны было три) заложен фугас. К счастью, взрывчатку нигде не нашли. Достоверно указанные записи были лишь планом, который российским военным так и не удалось осуществить.

Восстановление и дальнейшая работа

После увольнения Новой Басани для коллектива был период неопределенности. Хотя минимальную зарплату работникам продолжали платить с начала войны, никто не знал запустят ли АЗС, придется ли искать новую работу. Но уже 1 июня было принято решение возобновить и запустить заправку.

“Мы сразу после освобождения села собрались коллективом и убрали АЗС. Там были горы мусора, которые оставили после себя россияне в перемешку с бетоном и битым стеклом. Мы мусор вывезли и забили окна и двери на заправке. До 1 июня у нас был перерыв, когда мы не знали, что будет дальше с заправкой. А потом начались восстановительные работы”, – рассказывает Хоменко.

Сначала возобновили питание, а затем начали отстраивать саму АЗС. При этом все подсобные, не строительные работы в ходе восстановления делали работники заправки, работавшие на ней до войны и которые хотели, чтобы АЗС продолжала работать.

А 29 июля на АЗС "Новая Басань" выбили первый чек за покупку горючего. Конечно АЗС еще не заработала по полной, как до войны, однако горючее и кофе она все же продавала.

“ Наше открытие было событием в деревне. Когда мы отстраивали АЗС, местные жители часто приезжали и спрашивали, когда откроетесь. Поэтому, когда мы все же открылись, был ажиотаж среди клиентов. Приезжали заправиться или просто на кофе ”, – рассказывает руководитель АЗС.

Хотя страшные события февраля 22 года остались позади, еще одним испытанием военного времени стали отключения света, когда после удачного контрнаступления ВСУ россияне стали целенаправленно избивать по энергетической инфраструктуре.

“Отключение света снова вызвало панику. Люди начали запасаться горючим и у нас снова появились очереди. Свет нам выключали по графику, так что наши операторы заправляли авто когда свет было, и останавливались когда его отключали. Была осень и было холодно, потому что у нас отопление электрическое, но мы ни разу не закрывали нашу АЗС”, - рассказывает Хоменко.

Она говорит, что генератор на АЗС запущен 23 ноября - это позволило полностью адаптироваться к отключениям и продолжить работу заправки.

С окончанием зимы коллектив продолжает работать. Хоменко говорит, что спрос на топливо у водителей есть, проливы на АЗС сейчас почти такие же, как и до войны. Поэтому АЗС продолжает работать и ждет победу Украины в войне.

“Во время оккупации мы верили, что все будет хорошо и нас уволят. После оккупации тоже надеялись, что наша АЗС возобновит работу. Наш коллектив сохранился почти в том же составе, что и до войны. За исключением погибшего Ягола. Еще один наш работник Андрей Свитан служит с июня прошлого года в медицинской бригаде и уносит раненых с поля боя. Все мы ждем победы и продолжаем работать”, – говорит Хоменко.