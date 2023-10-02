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Форум "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на Восстановление Украины" состоится 9 октября
Национальный бизнес-коалиция и Украинская Рада Бизнеса, объединившая более 200 бизнес-ассоциаций, представляющих 40 тысяч предприятий со всей страны, приглашают к участию в бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на Восстановление Украины", который состоится 9 октября 2023 г. в гибридном формате (оффлайн и онлайн).
Уже пятый год подряд Форум становится главной площадкой для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ. Эти направления определены коалициями бизнес-ассоциаций, представляющих десятки тысяч предприятий разных отраслей экономики.
Вопросы , которые планируется обсудить на Форуме :
● Работа предпринимателей в условиях военного положения. Возмещение убытков и страхование военных рисков. Релокация и возврат бизнеса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
● Либерализация налоговой политики . Внедрение институциональных реформ.
● Стратегический план "Восстановление Украины". Реализация приоритетных экономических реформ властей, украинского бизнеса и гражданского общества.
● Прозрачная приватизация государственного имущества. Содействие украинским производителям.
● Вызовы по человеческому капиталу, миграционная политика.
К участию в форуме приглашены руководители парламентских комитетов и фракций, министерств и ведомств, представители бизнеса и аналитических центров. В ходе панельных дискуссий с участием топ-спикеров предполагается согласовать общее видение ключевых необходимых реформ и резолюцию форума.
Ожидается, что в дискуссии примут участие представители Верховной Рады Украины: глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Игорь Марчук, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и другие чинновники.
Спикеры от ведущих бизнес-объединений: Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе ; первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран; президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Дмитрий Кохан; основатель Intecracy group, председатель совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий; представитель Ассоциации Укролияпром, совладелец ГрадОлия Иван Таршин, руководитель Ассоциации "4Бизнес" Богдан Мосунов и другие.
Модераторы:
Дмитрий Тузов , медиаэксперт, ведущий программы "Новый вечер" на Радио НВ;
Олег Гетман, координатор экспертных групп экономической экспертной платформы.
Аналитический партнер Экономическая экспертная платформа.
Форум организован при содействии Центра международного частного предпринимательства (СИРЭ) – независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.
Участие в форуме бесплатно при условии предварительной регистрации.
Регистрация участников продолжается до 6 октября включительно по ссылке:
Количество участников офлайн-события ограничено. Информацию о времени и месте проведения форума зарегистрированные участники получат по электронной почте.
Участники, желающие принять участие онлайн, получат ссылку на вход в Zoom-конференцию не позднее, чем за день до события.
Контакты
Для участников и спикеров: [email protected]
Аккредитация журналистов: [email protected]