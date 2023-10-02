Форум "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на Восстановление Украины" состоится 9 октября

Национальный бизнес-коалиция и Украинская Рада Бизнеса, объединившая более 200 бизнес-ассоциаций, представляющих 40 тысяч предприятий со всей страны, приглашают к участию в бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на Восстановление Украины", который состоится 9 октября 2023 г. в гибридном формате (оффлайн и онлайн).

Уже пятый год подряд Форум становится главной площадкой для координации действий и определения приоритетов в реализации институциональных и экономических реформ. Эти направления определены коалициями бизнес-ассоциаций, представляющих десятки тысяч предприятий разных отраслей экономики.

Вопросы , которые планируется обсудить на Форуме :

● Работа предпринимателей в условиях военного положения. Возмещение убытков и страхование военных рисков. Релокация и возврат бизнеса.

● Либерализация налоговой политики . Внедрение институциональных реформ.

● Стратегический план "Восстановление Украины". Реализация приоритетных экономических реформ властей, украинского бизнеса и гражданского общества.

● Прозрачная приватизация государственного имущества. Содействие украинским производителям.

● Вызовы по человеческому капиталу, миграционная политика.

К участию в форуме приглашены руководители парламентских комитетов и фракций, министерств и ведомств, представители бизнеса и аналитических центров. В ходе панельных дискуссий с участием топ-спикеров предполагается согласовать общее видение ключевых необходимых реформ и резолюцию форума.

Ожидается, что в дискуссии примут участие представители Верховной Рады Украины: глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Игорь Марчук, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и другие чинновники.

Спикеры от ведущих бизнес-объединений: Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе ; первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран; президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Дмитрий Кохан; основатель Intecracy group, председатель совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий; представитель Ассоциации Укролияпром, совладелец ГрадОлия Иван Таршин, руководитель Ассоциации "4Бизнес" Богдан Мосунов и другие.

Модераторы:

Дмитрий Тузов , медиаэксперт, ведущий программы "Новый вечер" на Радио НВ;

Олег Гетман, координатор экспертных групп экономической экспертной платформы.

Аналитический партнер Экономическая экспертная платформа.

Форум организован при содействии Центра международного частного предпринимательства (СИРЭ) – независимого фасилитатора Национальной бизнес-коалиции.

Участие в форуме бесплатно при условии предварительной регистрации.

Регистрация участников продолжается до 6 октября включительно по ссылке:

Количество участников офлайн-события ограничено. Информацию о времени и месте проведения форума зарегистрированные участники получат по электронной почте.

Участники, желающие принять участие онлайн, получат ссылку на вход в Zoom-конференцию не позднее, чем за день до события.

Контакты

Для участников и спикеров: [email protected]

Аккредитация журналистов: [email protected]