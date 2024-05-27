Интеллектуальная собственность и глобальное партнерство. Как это взаимосвязано

Последняя по порядку, но едва ли не первая по значению Глобальная цель устойчивого развития ООН – это партнерство. Оно же, в свою очередь, невозможно без интеллектуальной собственности – и наоборот. Поэтому предлагаю более подробно взглянуть на факторы и последствия этой плотной связи.

Международные учреждения: как установить правила для всех

Продукты интеллектуальной деятельности не ограничиваются государственными границами. В глобализированном мире и подавно. Поэтому первую скрипку в установлении и соблюдении стандартов защиты IP играют именно международные институты, со своей стороны влияющие на правовые системы отдельных государств. Двумя ведущими деятелями на этой арене являются Всемирная организация интеллектуальной собственности, или ВОИС (World Intellectual Property Organization, WIPO ) и Всемирная торговая организация, или ВТО (World Trade Organization, WTO ). Какие функции выполняет каждая из них?

ВОИС, основанное в 1967 году как специализированное учреждение ООН, служит глобальным форумом для взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности, включая разработку политики и распространение информации. Именно этот институт ответственен за создание эффективной системы IP, которая призвана стимулировать инновации и креативность вместе с обеспечением справедливого распределения преимуществ. К слову, неравномерный доступ к новым технологиям является одной из самых больших проблем человечества, для преодоления которых и были сформулированы Глобальные цели.

Поэтому ВОИС в том числе балансирует интересы развитых и развивающихся стран. Ведь существует определенный парадокс: в то время как передовые государства являются наиболее плодотворными инновационными хабами, те, которые находятся на низших ступенях мировых рейтингов, сильнее всего нуждаются в этих инновациях. Украине здесь также есть куда стремиться – соответственно, IP офис тесно сотрудничает с WIPO для внедрения лучших мировых практик. Мы взаимодействуем на многих уровнях – начиная с регулярного посещения Ассамблей государств-членов ВОИС, в рамках которых проходит эффективный дипломатический диалог и согласование последующих шагов в национальной политике и заканчивая участием в многочисленных проектах ВОИС. К примеру, недавно Украина присоединилась к платформе WIPO ALERT , созданной для сбора сведений о вебсайтах, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Что касается ВТО, то, на первый взгляд, упоминание о нем может показаться неожиданным в контексте интеллектуальной собственности. Однако дело в том, что наряду с либерализацией торговли одна из функций организации – защита интеллектуальной собственности механизмами Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS). Это соглашение является краеугольным камнем ВТО, поскольку в нем собраны минимальные стандарты патентов, товарных знаков, авторских прав и коммерческих тайн. И главное: ВОИС и ВТО лучше всего работают в тандеме, когда нормы, разработанные первым институтом, имплементируются в международную торговлю вторым. Партнерство институтов – ради глобального партнерства.

Почему защита IP важна для мировой торговли

Но ВТО – не единственное звено, связывающее интеллектуальную собственность и мировую экономику. Многочисленные научные исследования доказывают , что история их взаимоотношений достигает значительно глубже года основания организации (1995). Ведь именно введение IP права, в частности, патентных систем в XIX веке, стало катализатором глобального экономического роста.

Причем это утверждение до сих пор не утратило своей актуальности: закономерно, что реформирование IP систем в развивающихся странах приносит положительные результаты и в экономической сфере. А где продвинутая экономика – там и активная международная торговля. Другими словами, защита прав интеллектуальной собственности оказывает непосредственное влияние на импорт и экспорт – прежде всего это касается высокотехнологичных продуктов и отраслей промышленности, не связанных с топливом.

К примеру, увеличение защиты на 1% повышает приток прямых иностранных инвестиций на 2,8% в случае патентных прав, на 3,8% – в случае торговых марок и на 6,8% в случае авторских прав. Причем существует еще одна интересная тенденция, согласно которой страны с одинаковым уровнем защиты IP подвержены более интенсивным торговым отношениям. Отсюда вывод: хотим иметь сильных экономических партнеров – заботиться о развитии собственной ИР сферы. Осознавая этот факт, IP офис не только улучшает сервисы и повышает квалификацию экспертов, но и занимается работой IP Академии, Центра медиации, Центра наблюдений за нарушением IP прав. Осенью 2023 года IP офис запустил National IP&Innovations Hub – центр активизации инноваций, одним из главных фокусов которого является коммерциализация объектов права интеллектуальной собственности, что автоматически поощряет инвестиции в экономику Украины и способствует созданию рабочих мест.

Инновационное партнерство: трансфер технологий

Материальные вещи – единственный объект международной торговли. Все больший спрос набирает трансфер технологий, являющихся определенным аналогом франшизы в мире интеллектуальной собственности. Этот термин можно рассматривать в нескольких измерениях, однако сейчас в фокусе внимания интернациональный, когда международный обмен в технологических отраслях становится толчком к мировому развитию.

Начало подобных процессов тоже теряется в веках – примерами прототипов трансфера технологий можно считать как адаптацию арабского интеллектуального наследия во времена европейского средневековья, так и позже перетекание традиций производства пороха, шелка, фарфора и бумаги из Азии в Европу. Наряду с печатью, также изобретенной в Китае, эти технологии сыграли важную роль в промышленной и информационной революции.

Конечно, в отличие от сегодняшнего времени, речь еще не шла о защите интеллектуальной собственности – фактически происходила кража технологий, а конечным бенефициаром был тот, кто сумел адаптировать и развить чужие изобретения в более благоприятных экономических условиях. Сегодня что-то кардинально изменилось, а что-то осталось прежним. В первом случае речь идет о правовом поле, во втором – о влиянии трансфера технологий на экономическое развитие.

Факты бесспорны: на иностранные источники технологий приходится более 90% внутреннего роста производительности в большинстве стран мира. Частично эта ситуация является следствием монополии на генерацию инноваций, сконцентрировавшейся в руках нескольких стран (известных под названием G7). Кроме того, только от страны-реципиента зависит то, привлечет ли она необходимые технологии и как использует связанные с ними возможности.

В качестве примера приведу Аргентину – регионального лидера в области биотехнологий, уже много лет вкладывающего значительные ресурсы в проведение научно-исследовательских работ и создание благоприятного климата для трансфера технологий. Эта стратегия дает результаты – в частности, недавно под патронатом ВОЗ страна была выбрана для передачи технологии РНК-вакцин от компании Sinergium Biotech. Плюсы очевидны: медицинская промышленность Аргентины получает мощный толчок к развитию для обеспечения вакцинами всей Южной Америки, появляются тысячи новых рабочих мест, приходят иностранные инвестиции, а ученые поднимаются в своих исследованиях на новый уровень.

В Украине сектор трансфера технологий пока нельзя назвать беспроблемным, однако IP офис активно работает ради того, чтобы распространенная культура продажи изобретений изменилась на более прибыльное «заимствование». Среди последних шагов в этом направлении – запуск отдела консультативной поддержки трансфера технологий, специалисты которого помогают разработчикам на всех стадиях продвижения технологий и их составляющих на рынок.

«Пятизвенная спираль» и интеллектуальная собственность

И здесь стоит упомянуть еще один вид партнерства, так же важный для соблюдения целей устойчивого развития и внедрения инноваций. Речь идет о модели «пятизвенной спирали» (Quintuple Helix), ставшей эволюционным продолжением устаревшей ныне «тройной спирали» Генри Ицковича. Если говорить о начальной модели, то ее суть проста: полноценное развитие технологий возможно только при тесном сотрудничестве университетов, бизнеса и власти. Классический пассивный университет превращается в активный предпринимательский и набирает вес как инновационный хаб и бизнес-инкубатор, который наряду с получением государственной поддержки также привлекает венчурный капитал.

Следующей стадией стала «четырехзвенная спираль», когда существующие компоненты пополнились еще одной заинтересованной стороной – гражданским обществом, или же конечными потребителями новых знаний и инноваций. Соответственно именно этот социальный и информационный капитал берет на себя роль движущей силы, определяющей характер инновационного процесса.

Наконец, еще более комплексная «пятизвенная спираль» адаптируется к современным реалиям и принимает во внимание такой актуальный элемент, как природная среда – в частности в той части, которая касается социально-экологического взаимодействия. В рамках этой структуры окружающей среды также является существенным фактором, влияющим на производство инноваций и определяющим возможности для экономики знаний, направляя ее в направлении устойчивого развития. Все больше – все составляющие «пятизвенной спирали» равноценны и взаимосвязаны таким образом, что инвестиции в рост одного из них автоматически оказывают положительный эффект на остальные. К примеру, эта модель показывает, что поддержка образования и стимулирование производства знаний в то же время является решающим импульсом для инновационного развития общества.

В 2009 году Европейская комиссия определила социоэкологический переход как центральную проблематику дорожной карты развития. И именно «пятизвенная спираль» способствует формированию беспроигрышной коалиции между экологией, знаниями и инновациями, что в свою очередь усиливает синергию между экономикой, обществом и демократией. Как это реализуется на практике?

Вспомню программу «умной специализации» ( RIS3 ), которая с 2012 года стала частью региональной инновационной политики и стратегии ЕС. В соответствии с ней, каждая страна-член определяет прежде всего отрасли, имеющие наибольший потенциал, и те, в которых внедрение инноваций по определенным причинам является усложненным. Следующий этап – привлечение заинтересованных сторон: бизнеса, университетов, исследовательских центров и т.п.

Эти ресурсы перераспределяются таким образом, чтобы сконцентрировать их на усилении не только проблемных направлений, но и особых талантов – для того, чтобы стать более конкурентоспособными в глобальной экономике. Конечно, вся эта политика проводится бок о бок с соблюдением принципов устойчивого развития.

Предлагаю взглянуть на Латвию . Эта страна выбрала для себя пять сильных сторон (биомедицину и медицинские технологии, «умные» материалы и инженерные системы, «умную» энергию и мобильность, информационно-коммуникационные технологии) и в ближайшие годы будет инвестировать максимум своих ресурсов в исследования и инновации в этих областях. Амбициозная цель состоит в том, чтобы к 2027 году выделить 600 млрд евро на рост приоритетных отраслей и достичь отметки в 27 млрд евро экспорта из них.

Следует отметить, что, хотя интеллектуальная собственность не прописана как непосредственная часть «пятизвенной спирали», она присутствует на всех стадиях воплощения этой концепции – ведь инновации и технологии не существуют вне контекста защиты IP прав. Итак, если обращаться к украинскому опыту, то следует упомянуть о подразделениях, функционирующих в структуре IP офиса и среди прочего работающих над внедрением «пятизвенной спирали».

Речь идет о TISC s (Центры поддержки технологий и инноваций) – международный проект поддержки изобретательства, инноваций и стартап проектов, начатый WIPO. Здесь отечественные разработчики могут получить консультации и сопровождение во всем, что касается вопросов охраны интеллектуальной собственности, коммерциализации и продвижения инноваций в Украине и за рубежом. Деятельность TISCs создает среду для коммуникации между наукой, бизнесом, образованием и гражданским обществом на основе устойчивого развития и играет роль катализатора, объединяющего лучшие технологические решения и интеллектуальные достижения.

В современном мире партнерство и интеллектуальная собственность неделимы на всех уровнях – от глобального сотрудничества до взаимодействия между локальными заинтересованными сторонами. Все больше – благодаря этой связи получают распространение изобретения и технологии, которые в гармонии с целями устойчивого развития приносят пользу всему человечеству. Поэтому развитие IP системы, IP права и умение грамотно пользоваться мировыми интеллектуальными достижениями – среди насущных задач, лежащих перед Украиной на пути к вхождению в глобальное сообщество экономически развитых стран. Страна, победившая российское нашествие – заслуживает стать экономически сильной и инновационно развитой.