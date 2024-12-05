"К 2030 году дистрибуция будет полностью автоматизированной", — Алексей Соболев, AFINA Group

За последние 20 лет сектор дистрибуции непродовольственных товаров массового потребления претерпел кардинальные изменения. Если в середине 2000-х годов на рынке доминировали локальные оптовики, работавшие с небольшими магазинами и рынками, то сейчас рынок стал более структурированным, а дистрибьюторы сотрудничают с крупными сетями супермаркетов и оперируют собственными складскими мощностями. В ближайшем будущем дистрибуция будет становиться все более автоматизированной. Уже сейчас компании строят роботизированные склады и используют для доставки дронов. Директор по развитию AFINA Group Алексей Соболев рассказал об изменениях ожидающих рынка в ближайшем будущем и шагах, которые нужно предпринять, чтобы к этим изменениям адаптироваться.

AFINA Group работает на рынке Украины с 2004 года. Основные направления деятельности компании: дистрибуция непродовольственных товаров массового потребления, логистические услуги полного цикла. Также у компании есть 8 брендов категории FMCG NonFood. Компания обслуживает ключевые национальные и локальные торговые сети благодаря собственной разветвленной филиальной сети и распределительных логистических центров. Территория покрытия – вся Украина. В штате AFINA Group более 1000 сотрудников.

Ваша компания работает на рынке уже 20 лет, как вы начинали и чего удалось добиться за это время?

— Компания начинала как национальный дистрибьютор товаров бытовой химии, текстиля и посуды. В начале мы работали с достаточно широким ассортиментом товаров, но спустя некоторое время сфокусировали все усилия на сегменте бытовой химии и косметики. Благодаря адаптации к рыночным изменениям и инновациям, мы выросли до уровня национального лидера в категории non-food. За это время мы прошли путь от дистрибьютора к одному из крупнейших операторов в области дистрибуции, логистики и создания торговых марок.

Сегодня AFINA Group – это многофункциональный бизнес, охватывающий дистрибуцию, логистику, разработку и производство собственных брендов. Мы предлагаем более 200 SKU собственной продукции, которая стала частью жизни миллионов украинских семей. В условиях войны мы продолжаем активно работать, расширяем складские и транспортные мощности, развиваем сотрудничество с украинскими производителями.

Как, по-вашему, за эти 20 лет изменился рынок дистрибуции в Украине?

— В 2000-х годах основой были локальные оптовики, работавшие через традиционную торговлю, в частности, небольшие магазины, рынки. Впоследствии мы перешли через этапы расширения и консолидации, когда рынок стал более структурированным с большими сетями супермаркетов и современными складскими комплексами. Сегодня мы стоим на пороге новой эпохи цифровой трансформации. Цифровые технологии, автоматизация процессов, омникальность и экологическая логистика — это векторы, которые будут определять будущее отрасли.

AFINA Group активно развивает собственное логистическое направление бизнеса. Фото: пресс-служба компании.

Какие тренды будут доминировать в украинской дистрибуции до 2030 года?

— В первую очередь, это технологичность и адаптивность. Онлайн- и офлайн-продажи будут полностью интегрированы благодаря омникальности. Автоматизация станет основой сделок: мы уже сейчас видим роботизированные склады, дроны для доставки и автономный транспорт. Кроме того, важным элементом станет экологистика, ведь растет необходимость минимизировать влияние на окружающую среду. Еще одним существенным трендом являются прямые каналы поставок, когда бренды непосредственно контактируют с потребителями, формируя доверие и обеспечивая прозрачность.

Уверен, что будущее как раз за цифровой трансформацией. К 2030 году дистрибуция станет полностью автоматизированной. Мы уже строим фундамент для этого будущего. Внедряем новые технологии, расширяем склады и работаем над экспортом украинских брендов. Алексей Соболев Директор по развитию AFINA Group

Компания демонстрирует стабильный рост даже в сложные времена. Мы уверенно двигаемся вперед, интегрируя современные технологии и создавая инновационные решения для наших клиентов.

Что вы планируете делать, чтобы адаптироваться к этим изменениям?

— Мы активно развиваем все направления бизнеса, чтобы отвечать вызовам времени. Наша компания предлагает не только дистрибуцию, но и полный цикл логистических услуг через наше подразделение AFINA Logistics, имеющее более 10 лет опыта работы с ведущими украинскими и международными брендами. Сегодня это направление оперирует современными складскими комплексами в крупнейших городах страны, в частности в Киеве, Одессе и Днепре, и обеспечивает полный спектр логистических услуг, включая складирование, транспортировку, кросдокинг, управление запасами, обработку заказов и экспортно-импортные операции. Благодаря современным системам автоматизации процессов и контроля качества AFINA Logistics гарантирует высокий уровень обслуживания и постоянную поддержку своих клиентов 24/7, а наличие сертификата ISO 9001:2015 подтверждает соответствие услуг AFINA Logistics мировым стандартам.

Кроме того, мы постоянно развиваем собственные бренды, такие как "Вухастик", iFresh и Family Home. Их качество широко известно украинскими потребителями. Думаю, нам это удалось. За последние два года мы увеличили товарооборот на 58% и объем логистических услуг на 147%, а наш ежегодный показатель CAGR в среднем составляет 30% – это очень хороший результат.

Расскажите более подробно о собственных брендах. Насколько они популярны среди потребителей?

— За последние два года мы расширили ассортимент собственных брендов со 117 до 205. Продажи наших собственных брендов выросли в 3,5 раза, и теперь наша продукция более чем в 3,7 миллиона украинских домохозяйств.

Какие из них наиболее значимы для компании?

— Отдельно стоит отметить такие бренды, как "Вухастик" и iFresh. "Вухастик" — это линейка товаров для всей семьи, которая быстро получила доверие украинских семей. А iFresh, бренд освежителей воздуха, покорил потребителей благодаря инновационным рецептурам и приятным ароматам.

В этом году "Вухастик" и iFresh стали победителями премии "Выбор года – 2024", что подтверждает высокое качество нашей продукции. Я благодарен нашей команде за слаженную работу на всех этапах жизни бренда – от производства до размещения по полкам ведущих торговых сетей страны. Благодаря совместным усилиям наша продукция доступна широкому кругу потребителей по всей стране. Это не просто награда для нас, а стимул двигаться дальше и расширять ассортимент. Украинская продукция уже сейчас является символом качества, и мы стремимся сделать бренд Made in Ukraine узнаваемым во всем мире.

Поддержка украинского общества и ВСУ во время войны – часть миссии AFINA Group. Фото: пресс-служба компании.

Расскажите о ваших благотворительных инициативах AFINA Group. Как компания поддерживает Украину в это сложное время?

— Мы всегда считали поддержку общества частью нашей миссии. С началом войны мы направили более 10 млн грн в помощь ВСУ. Мы предоставляем гуманитарную помощь больницам, детским домам и фондам. В рамках нашей программы "Помощь от AFINA Group" мы финансировали закупку дронов, раций и другого оборудования для военных. Кроме того, в сотрудничестве с благотворительными фондами мы передали более 50 тонн гигиенической продукции для пострадавших от войны семей.

Как вы планируете развиваться в следующие несколько лет?

— Мы планируем расширять наш ассортимент, ориентируясь на инновационные решения и потребности потребителей. Мы хотим сделать украинские бренды, например "Вухастик", узнаваемыми в Европе, поэтому активно готовимся к выходу на международные рынки. Относительно логистики мы будем укреплять нашу инфраструктуру, открывать новые склады и внедрять автоматизацию процессов. Наша задача оставаться надежным партнером для клиентов, продвигать украинское качество в мире, поддерживать экономику Украины и помогать ВСУ.