"До 2030 року дистрибуція буде повністю автоматизованою", — Олексій Соболєв, AFINA Group

За останні 20 років сектор дистрибуції непродовольчих товарів масового вжитку зазнав кардинальних змін. Якщо в середині 2000-х на ринку домінували локальні гуртовики, що працювали з невеликими магазинами та ринками, то зараз ринок став більш структурованим, а дистрибутори співпрацюють з великими мережами супермаркетів та оперують власними складськими потужностями. В найближчому майбутньому дистрибуція ставатиме дедалі більш автоматизованою Вже зараз компанії будують роботизовані склади та використовують для доставки дронів. Директор з розвитку AFINA Group Олексій Соболєв розповів про зміни які чекають на ринок у найближчому майбутньому та кроки, які потрібно зробити, щоб до цих змін адаптуватися.

AFINA Group працює на ринку України з 2004 року. Основні напрямки діяльності компанії: дистрибуція непродовольчі товари масового споживання, логістичні послуги повного циклу. Також компанія має 8 брендів категорії FMCG NonFood. Компанія обслуговує ключові національні та локальні торгівельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття — вся Україна. В штаті AFINA Group понад 1000 співробітників.

Ваша компанія працює на ринку вже 20 років, як ви починали та чого вдалося досягти за цей час?

— Компанія починала як національний дистриб’ютор товарів побутової хімії, текстилю та посуду. На початку ми працювали з досить широким асортиментом товарів, але трохи згодом сфокусували усі зусилля на сегменті побутової хімії та косметики. Завдяки адаптації до ринкових змін та інноваціям, ми зросли до рівня національного лідера в категорії non-food. За цей час ми пройшли шлях від дистриб'ютора до одного з найбільших операторів у сфері дистрибуції, логістики та створення власних торгових марок.

Сьогодні AFINA Group — це багатофункціональний бізнес, який охоплює дистрибуцію, логістику, розробку та виробництво власних брендів. Ми пропонуємо понад 200 SKU власної продукції, яка вже стала частиною життя мільйонів українських родин. В умовах війни ми продовжуємо активно працювати, розширюємо складські та транспортні потужності, розвиваємо співпрацю з українськими виробниками.

Як, на вашу думку, за ці 20 років змінився ринок дистрибуції в Україні?

— У 2000-х роках основою були локальні гуртовики, які працювали через традиційну торгівлю, зокрема невеликі магазини, ринки. Згодом ми перейшли через етапи розширення та консолідації, коли ринок став більш структурованим, з великими мережами супермаркетів та сучасними складськими комплексами. Сьогодні ми стоїмо на порозі нової епохи — цифрової трансформації. Цифрові технології, автоматизація процесів, омніканальність та екологічна логістика — це ті вектори, які визначатимуть майбутнє галузі.

AFINA Group активно розвиває власний логістичний напрямок бізнесу. Фото: пресслужба компанії.

Які тренди будуть домінувати в українській дистрибуції до 2030 року?

— В першу чергу це технологічність та адаптивність. Онлайн- та офлайн-продажі будуть повністю інтегровані завдяки омніканальності. Автоматизація стане основою операцій: ми вже зараз бачимо роботизовані склади, дрони для доставки та автономний транспорт. Крім того, важливим елементом стане екологістика, адже зростає необхідність мінімізувати вплив на довкілля. Ще одним суттєвим трендом є прямі канали постачання, коли бренди безпосередньо контактують зі споживачами, формуючи довіру та забезпечуючи прозорість.

Переконаний, що майбутнє саме за цифровою трансформацією. До 2030 року дистрибуція стане повністю автоматизованою. Ми вже будуємо фундамент для цього майбутнього. Впроваджуємо нові технології, розширюємо наші склади та працюємо над експортом українських брендів. Олексій Соболєв Директор з розвитку AFINA Group

Компанія демонструє стабільне зростання навіть у складні часи. Ми впевнено рухаємося вперед, інтегруючи сучасні технології та створюючи інноваційні рішення для наших клієнтів. AFINA Group власним прикладом доводить, що навіть у найскладніші часи можна залишатися лідером ринку, задаючи нові стандарти у логістиці та дистрибуції.

Що ви плануєте робити, щоб адаптуватися до цих змін?

— Ми активно розвиваємо всі напрями бізнесу, щоб відповідати викликам часу. Наша компанія пропонує не лише дистрибуцію, а й повний цикл логістичних послуг через наш підрозділ AFINA Logistics, який має понад 10 років досвіду роботи з провідними українськими та міжнародними брендами. На сьогодні цей напрямок оперує сучасними складськими комплексами у найбільших містах країни, зокрема в Києві, Одесі та Дніпрі, і забезпечує повний спектр логістичних послуг, включаючи складування, транспортування, кросдокінг, управління запасами, обробку замовлень та експортно-імпортні операції. Завдяки сучасним системам автоматизації процесів і контролю якості, AFINA Logistics гарантує високий рівень обслуговування та постійну підтримку своїх клієнтів 24/7, а наявність сертифіката ISO 9001:2015 підтверджує відповідність послуг AFINA Logistics світовим стандартам.

Крім того, ми постійно розвиваємо власні бренди, такі як "Вухастик", iFresh та Family Home. Їхня якість широко відома українськими споживачами. Протягом усіх років роботи ми завжди шукали нові ідеї, напрямки, сервіси, прагнучи надавати партнерам і клієнтам якісні товари та послуги. Гадаю, що нам це вдалося. За останні два роки ми збільшили товарообіг на 58% та обсяг логістичних послуг на 147%, а наш щорічний показник CAGR в середньому складає 30% — це дуже хороший результат.

Розкажіть більш детально про власні бренди. Наскільки вони популярні серед споживачів?

— За останні два роки ми розширили асортимент власних брендів зі 117 до 205. Продажі наших власних брендів зросли у 3,5 раза, і тепер наша продукція є у понад 3,7 мільйона українських домогосподарств.

Які з них є найбільш значущими для компанії?

— Окремо варто відзначити такі бренди, як "Вухастик" та iFresh. "Вухастик" — це лінійка товарів для всієї родини, яка швидко здобула довіру українських сімей. А iFresh, бренд освіжувачів повітря, підкорив споживачів завдяки інноваційним рецептурам і приємним ароматам.

Цьогоріч "Вухастик" і iFresh стали переможцями премії "Вибір року - 2024", що підтверджує високу якість нашої продукції. Я вдячний нашій команді за злагоджену роботу на всіх етапах життя бренду — від виробництва до розміщення по полицях провідних торгових мереж країни. Завдяки спільним зусиллям наша продукція доступна широкому колу споживачів по всій країні. Це не просто нагорода для нас, а стимул рухатися далі та розширювати асортимент. Українська продукція вже зараз є символом якості, і ми прагнемо зробити бренд Made in Ukraine впізнаваним у всьому світі.

Підтримка українського суспільства та ЗСУ під час війни — частина місії AFINA Group. Фото: пресслужба компанії.

Розкажіть про ваші благодійні ініціативи AFINA Group. Як компанія підтримує Україну у цей складний час?

— Ми завжди вважали підтримку суспільства частиною нашої місії. З початком війни ми направили понад 10 млн грн на допомогу ЗСУ. Ми постачаємо гуманітарну допомогу лікарням, дитячим будинкам і фондам. У рамках нашої програми "Допомога від AFINA Group" ми фінансували закупівлю дронів, рацій та іншого обладнання для військових. Крім того, у співпраці з благодійними фондами ми передали понад 50 тонн гігієнічної продукції для родин, які постраждали від війни.

Як ви плануєте розвиватися у наступні кілька років?

— Ми плануємо розширювати наш асортимент, орієнтуючись на інноваційні рішення та потреби споживачів. Ми хочемо зробити українські бренди, як-от "Вухастик", впізнаваними у Європі, тому активно готуємося до виходу на міжнародні ринки. Щодо логістики, ми будемо зміцнювати нашу інфраструктуру, відкривати нові склади та впроваджувати автоматизацію процесів. Наше завдання — залишатися надійним партнером для клієнтів, просувати українську якість у світі, підтримувати економіку України та допомагати ЗСУ.