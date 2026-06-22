Как автострахование создает долгосрочную ценность для клиента

За первые четыре месяца 2026 года в Украине было продано около 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в прошлом. А весь 2025-й стал рекордным по продажам новых авто с 2014 года. Но вторичный рынок движется еще быстрее: за эти же месяцы зарегистрировали почти 425 тыс. сделок купли-продажи б/у машин, с учетом и внутреннего рынка, и импорта. Всего в стране уже более 10 млн. легковых авто.

Для большинства компаний и частных владельцев автомобиль – это актив, без которого не обойтись. Кому он дает ежедневную мобильность, для кого это рабочий инструмент: логистика, выездной сервис, продажи, операционные задачи. Поэтому страхование авто не выходит из повестки дня, особенно после законодательных изменений последних лет, которые заметно повлияли на отношение к автострахованию.

Как изменилась автогражданка

С 1 января 2025 г. прямое урегулирование перестало быть добровольным. Теперь пострадавший в ДТП идет к своей страховой, той, которую выбрал сам. Для клиента это меняет многое. Ранее человек после аварии в основном зависел от страховщика виновника. Теперь все упирается в качество собственной компании: именно она принимает обращение и выплачивает возмещение.

Результат уже заметен. За первые девять месяцев 2025 года количество выплат по прямому урегулированию выросло на 107,8%, а их объем – на 109,2%. Доля таких обращений превысила 21% от всех заявлений по имущественному ущербу.

Отсюда вывод, что касается каждого водителя: выбирать автогражданку исключительно по самой низкой цене становится все более рискованным. Пока ничего не произошло, полисы кажутся одинаковыми. Разница проявляется в самый худший момент, когда уже произошло ДТП, авто повреждено, и надо быстро понять, что делать дальше. И тогда все решает компания по полису: возьмет ли она трубку, доведет ли дело до реальной выплаты.

ARX строит автогражданку именно под эту логику. Полис оформляется онлайн через 5 минут через интеграцию с «Действием», а документ сразу приходит на почту.

В каждый договор идет «Автоконсьерж» без ограничений: эвакуация, зарядка аккумулятора, доставка горючего, вызов шиномонтажа. Позвонить можно в любой дорожной ситуации даже если это не классический страховой случай (сами услуги оплачиваются отдельно). К хорошему сервису привыкают быстро.

Для тех, кому стандартного лимита ОСГПО мало, есть Дополнительная автогражданка с покрытием до 4 млн грн. Она пригодится владельцам дорогих авто, корпоративного транспорта и ежедневно стоящим в плотном городском трафике. В серьезной аварии стандартного лимита может просто не хватить на реальный ущерб, и разницу пришлось бы закрывать из собственного кармана.

Когда выбирают КАСКО

Когда у человека сложился нормальный опыт с автогражданкой, на КАСКО он смотрит уже иначе. Здесь речь идет не столько о цене, сколько о доверии: можно ли положиться на компанию, когда поврежден собственное авто и когда из-за простого бизнеса теряет деньги.

Бизнес чувствует это острее. Авто часто вшите в самые процессы: продажи, доставку, выездной сервис, мобильность руководителей. Когда оно выходит из строя, счет идет не только за ремонт, потому что теряется время и рабочий темп. КАСКО как раз и снижает этот риск.

Линейка КАСКО в ARX закрывает разные потребности. «Есть КАСКО» позволяет взять конкретные риски (последствия ДТП, угон или уничтожение авто) или собрать несколько направлений в один пакет. МиниКАСКО ориентирован на авто среднего ценового сегмента. «КАСКО Классик» покрывает классические риски: ДТП, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц; количество страховых случаев не ограничено, а франшизу клиент определяет сам. «КАСКО Все включено» рассчитано на новые автомобили, в том числе премиальные, где весят не только пределы покрытия, но и уровень сервиса, качество ремонта и скорость урегулирования.

Особняком стоит «Железный купол». Он появился как ответ на военные реалии и покрывает ущерб от ракет, дронов и обломков. Оформить его можно на 3, 6, 9 или 12 месяцев, а обзор автомобиля проходит через приложение MyARX. Это не опция «для галочки», за ним стоит реальный запрос людей, живущих и работающих под угрозой. Для компании с автопарком, работа которой завязана на транспорте, такой полис становится частью управления военными рисками.

О выплатах, как главном факторе выбора

В апреле 2026 года ARX выплатила более 7,6 млн грн по одному случаю КАСКО. Случай был нестандартный, совершенно не похожий на типичную аварию. Но именно на таких историях видно, зачем вообще нужно страхование: без полиса владелец не получил бы ничего, а с полисом получил деньги на восстановление.

За первый квартал 2026 года ARX и ARX Life выплатили клиентам 643,5 млн грн, на 28% больше, чем годом ранее. В среднем это более 10,2 млн. грн. ежедневно в рабочие дни. Премий за квартал собрали более чем на 1,55 млрд грн, на 11% больше к первому кварталу 2025 года. Из них на КАСКО пришлось 667,1 млн грн, на автогражданку – 187,3 млн грн.

За этими суммами стоит масштаб ответственности, которую компания держит на себе. Ведь клиент платит за одно: за способность страховщика выполнить обещанное именно тогда, когда это понадобится.

По состоянию на 16 июня 2026 г. на рынке осталось 56 страховщиков вместо 65 на начало года. Будет ли уменьшать их дальше, увидим. Но понятно другое: модель, построенная только на низкой цене, имеет предел.

Когда компания слишком агрессивно урезает тариф, это рано или поздно сказывается на ее способности нормально урегулировать убытки, держать сервис и оставаться финансово устойчивой. Для клиента это уже прямой риск, особенно когда речь идет не о разовой покупке, а о защите имущества, транспорта или автопарка.

Убыточность КАСКО по данным НБУ – 48,5%, но реальное давление на капитал страховщиков выше. Поэтому учитывать только цену полиса недальновидно. Имеет значение и репутация компании, ее история выплат, сервис, быстрота урегулирования и финансовая устойчивость.

ARX наращивала долю рынка не демпингом, а количеством полисов и клиентов. За 2025 год компания собрала 2,81 млрд грн премий в сегменте КАСКО, клиентов тоже стало больше. По итогам года ARX снова, уже 17-й год подряд, возглавила рынок КАСКО. Но первое место для нас не самоцель, более важные сервис, довольные клиенты и умение стабильно выполнять обязательства.

Страхование как часть финансовой стойкости

Автогражданка – это входная точка, защита ответственности водителя перед другими на дороге. КАСКО защищает уже собственное имущество и собственную мобильность, а для бизнеса еще и кусок операционного процесса. Когда оба уровня работают вместе, у клиента на руках не россыпь отдельных полисов, а одна система защиты. Риска она не отменяет, но делает их управляемыми.

Для бизнеса здесь речь идет не только о застрахованной машине, а о предполагаемых расходах и бесперебойной работе, но и о немного покое там, где проконтролировать все равно не удастся. А стабильность в страховании появляется тогда, когда компания трезво оценивает риски, честно говорит, что именно входит в покрытие и придерживается обещанного. На такой модели и держится долгосрочная ценность и для страховщика, и для клиента.