Як автострахування створює довгострокову цінність для клієнта

За перші чотири місяці 2026 року в Україні продали близько 21,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 7% більше, ніж торік. А весь 2025-й узагалі став рекордним за продажами нових авто з 2014 року. Та вторинний ринок рухається ще жвавіше: за ці ж місяці зареєстрували майже 425 тис. угод купівлі-продажу вживаних машин, з урахуванням і внутрішнього ринку, і імпорту. Усього в країні вже понад 10 млн легкових авто.

Для більшості компаній і приватних власників автомобіль – це актив, без якого не обійтися. Комусь він дає щоденну мобільність, для когось це робочий інструмент: логістика, виїзний сервіс, продажі, операційні задачі. Тому страхування авто не виходить з порядку денного, надто після законодавчих змін останніх років, які помітно вплинули на ставлення до автострахування.

Як змінилася Автоцивілка

З 1 січня 2025 року пряме врегулювання перестало бути добровільним. Тепер потерпілий у ДТП іде до своєї страхової, тієї, яку обрав сам. Для клієнта це міняє багато. Раніше людина після аварії здебільшого залежала від страховика винуватця. Тепер усе впирається в якість власної компанії: саме вона приймає звернення і виплачує відшкодування.

Результат уже помітний. За перші дев’ять місяців 2025 року кількість виплат за прямим врегулюванням зросла на 107,8%, а їх обсяг – на 109,2%. Частка таких звернень перевищила 21% від усіх заяв щодо майнової шкоди.

Звідси висновок, що стосується кожного водія: обирати автоцивілку винятково за найнижчою ціною стає дедалі ризикованіше. Поки нічого не трапилось, поліси здаються однаковими. Різниця проявляється в найгірший момент, коли вже сталося ДТП, авто пошкоджене, і треба швидко зрозуміти, що робити далі. І тоді все вирішує компанія за полісом: чи візьме вона слухавку, чи доведе справу до реальної виплати.

ARX будує автоцивілку саме під цю логіку. Поліс оформлюється онлайн за 5 хвилин через інтеграцію з «Дією», а документ одразу приходить на пошту.

До кожного договору йде «Автоконсьєрж» без обмежень: евакуація, зарядка акумулятора, доставка пального, виклик шиномонтажу. Подзвонити можна в будь-якій дорожній ситуації, навіть якщо це не класичний страховий випадок (самі послуги оплачуються окремо). До хорошого сервісу звикають швидко.

Для тих, кому стандартного ліміту ОСЦПВ замало, є Додаткова автоцивілка з покриттям до 4 млн грн. Вона стане в пригоді власникам дорогих авто, корпоративного транспорту і тим, хто щодня стоїть у щільному міському трафіку. У серйозній аварії стандартного ліміту може просто не вистачити на реальні збитки, і різницю довелося б закривати з власної кишені.

Коли обирають КАСКО

Коли в людини склався нормальний досвід з автоцивілкою, на КАСКО вона дивиться вже інакше. Тут ідеться не стільки про ціну, скільки про довіру: чи можна покластися на компанію, коли пошкоджене власне авто і коли через простій бізнес втрачає гроші.

Бізнес відчуває це гостріше. Авто часто вшите в самі процеси: продажі, доставку, виїзний сервіс, мобільність керівників. Коли воно виходить з ладу, рахунок іде не лише за ремонт, бо втрачається час і робочий темп. КАСКО якраз і знижує цей ризик.

Лінійка КАСКО в ARX закриває різні потреби. «Є КАСКО» дозволяє взяти конкретні ризики (наслідки ДТП, викрадення чи знищення авто) або зібрати кілька напрямів в один пакет. МініКАСКО орієнтований на авто середнього цінового сегмента. «КАСКО Класік» покриває класичні ризики: ДТП, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб; кількість страхових випадків не обмежена, а франшизу клієнт визначає сам. «КАСКО Все включено» розраховане на нові автомобілі, зокрема преміальні, де важать не лише межі покриття, а й рівень сервісу, якість ремонту та швидкість врегулювання.

Окремо стоїть «Залізний купол». Він з’явився як відповідь на воєнні реалії й покриває збитки від ракет, дронів та уламків. Оформити його можна на 3, 6, 9 або 12 місяців, а огляд авто проходить через застосунок MyARX. Це не опція «для галочки», за ним стоїть реальний запит людей, які живуть і працюють під загрозою. Для компанії з автопарком, чия робота зав’язана на транспорті, такий поліс стає частиною управління воєнними ризиками.

Про виплати, як головний фактор вибору

У квітні 2026 року ARX виплатила понад 7,6 млн грн за одним випадком КАСКО. Випадок був нестандартний, геть не схожий на типову аварію. Та саме на таких історіях видно, навіщо взагалі потрібне страхування: без полісу власник не отримав би нічого, а з полісом отримав гроші на відновлення.

За перший квартал 2026 року ARX та ARX Life виплатили клієнтам 643,5 млн грн, на 28% більше, ніж роком раніше. У середньому це понад 10,2 млн грн щодня в робочі дні. Премій за квартал зібрали більш ніж на 1,55 млрд грн, на 11% більше до першого кварталу 2025-го. З них на КАСКО припало 667,1 млн грн, на автоцивілку – 187,3 млн грн.

За цими сумами стоїть масштаб відповідальності, яку компанія тримає на собі. Адже клієнт платить за одне: за здатність страховика виконати обіцяне саме тоді, коли це знадобиться.

Станом на 16 червня 2026 року на ринку залишилося 56 страховиків замість 65 на початок року. Чи меншатиме їх далі, побачимо. Та зрозуміло інше: модель, побудована тільки на низькій ціні, має межу.

Коли компанія надто агресивно зрізає тариф, це рано чи пізно б’є по її здатності нормально врегульовувати збитки, тримати сервіс і залишатися фінансово стійкою. Для клієнта це вже прямий ризик, особливо коли йдеться не про разову покупку, а про захист майна, транспорту чи цілого автопарку.

Збитковість КАСКО за даними НБУ – 48,5%, але реальний тиск на капітал страховиків вищий. Тож зважати лише на ціну поліса недалекоглядно. Має значення й репутація компанії, її історія виплат, сервіс, швидкість врегулювання та фінансова стійкість.

ARX нарощувала частку ринку не демпінгом, а кількістю полісів і клієнтів. За 2025 рік компанія зібрала 2,81 млрд грн премій у сегменті КАСКО, клієнтів теж побільшало. За підсумками року ARX знову, вже 17-й рік поспіль, очолила ринок КАСКО. Але перше місце для нас не самоціль, важливіші сервіс, задоволені клієнти і вміння стабільно виконувати зобов’язання.

Страхування як частина фінансової стійкості

Автоцивілка – це вхідна точка, захист відповідальності водія перед іншими на дорозі. КАСКО захищає вже власне майно і власну мобільність, а для бізнесу ще й шматок операційного процесу. Коли обидва рівні працюють разом, у клієнта на руках не розсип окремих полісів, а одна система захисту. Ризики вона не скасовує, але робить їх керованими.

Для бізнесу тут ідеться не лише про застраховану машину, а про передбачувані витрати й безперебійну роботу, ще й про трохи спокою там, де проконтролювати все однаково не вдасться. А стабільність у страхуванні з’являється тоді, коли компанія тверезо оцінює ризики, чесно говорить, що саме входить у покриття, і дотримує обіцяного. На такій моделі й тримається довгострокова цінність, і для страховика, і для клієнта.