Как управлять несколькими бизнесами одновременно: операционная модель, позволяющая масштабироваться

Мультибизнесовая модель роста – холдинги, венчурные портфели, серийное предпринимательство – становится нормой для украинского бизнеса. О стратегиях такого роста сказано уже много, а об операционных процессах, которые должны этот рост выдержать, практически ничего. А именно они первыми трещат, когда бизнес становится не одним, а двумя, тремя, пятью. Большинство фаундеров в этот момент совершают одну и ту же ошибку — пытаются контролировать больше. Больше митингов, больше отчетов, больше ручного управления.

Когда-то у меня было десять человек в прямом подчинении. Я был операционно занят 24/7, однако бизнес не масштабировался, он просто умножал на меня нагрузку. Сегодня я управляю холдинговой ИТ-компанией Boosta с 15+ бизнесами в 10+ нишах и 800+ специалистами и львиную долю времени я не трачу на операционку ни одного из них. На примере Boosta рассказываю, какая архитектура выдерживает мультибизнесовую нагрузку, а которая ломается на первую же кризисную неделю.

От микроменеджмента к системе: как выглядит управление холдингом на практике

Ключевая ошибка, которую мы совершили на старте масштабирования, — пытались управлять несколькими бизнесами так же, как одним. То есть через людей, митинги и постоянное вовлечение в операционку. В какой-то момент у меня было десять человек в прямом подчинении, и значительная часть недели уходила на встречи – one-to-one, быстрые звонки, обсуждение текущих задач. Это создавало иллюзию контроля, но на самом деле блокировало масштабирование. Тогда стало очевидно: если система зависит от моего постоянного участия, это не система. И его нужно перестраивать.

Мы сделали два базовых шага, которые фактически развели управление бизнесами и управление холдингом:

Шаг 1. Отделили контур управления бизнесами. Мы выделили проекты в фонд и контроль за ними перешел от фаундеров к инвест-менеджерам. Ответственность за результат бизнеса переместилась от фаундеров к CEO проектам — именно они теперь отвечают за метрики, а инвест-менеджеры контролируют выполнение вместо нас

Шаг 2. Радикально сократили количество прямых подчиненных. Я сбавил их с десяти до четырех и сфокусировался не на отдельных бизнесах, а на развитии core-команды — head office, который обеспечивает работу всей системы.

Это позволило изменить сам принцип управления: вместо контроля людей контроль системы. Сегодня моя роль — не управлять бизнесом напрямую, а смотреть на холдинг как на единый организм. Меня интересует не "происходящее в каждом проекте", а выдерживает ли система нагрузки: где возникают узкие места, хватает ли пропускной способности в ключевых функциях - финансах, юридическом блоке, HR.

Отсюда следует и логика контроля, не каждодневная и не ручная, а многоуровневая.

Раз в две недели мы синхронизируемся по новым бизнесам, ищущим Product-Market Fit. Здесь ключевую роль играют юнит-метрики: CAC, LTV, маржинальность, каналы привлечения. На этом этапе важно понять, имеет ли модель вообще потенциал масштабирования.

Раз в месяц я смотрю на P&L всего холдинга – динамику роста, соотношение расходов и доходов, эффективность бизнесов между собой. Это уже уровень портфельного управления.

в месяц я смотрю на P&L всего холдинга – динамику роста, соотношение расходов и доходов, эффективность бизнесов между собой. Это уже уровень портфельного управления. Раз в год оцениваем то, что невозможно увидеть в короткой перспективе: рост команд, удовлетворенность людей, изменения в культуре. Именно эти факторы определяют, будет ли система масштабироваться дальше.

При этом я сознательно не вовлекаюсь в ежедневные метрики стабильных бизнесов. Если CEO или фаундер вынужден регулярно смотреть операционные показатели – это сигнал, что система не работает автономно. Мой главный индикатор – это отсутствие ручных запросов. Пустая почта и отсутствие прямых меток в Slack означают, что процессы работают без меня. Любое сообщение напрямую – это сигнал "пожара", а значит сбоя в системе.

Фактически есть только два сценария, когда я вмешиваюсь. Первый – резкий рост, когда процессы не успевают по масштабу и их нужно быстро усиливать. Второе — резкое падение, когда необходимы сложные решения на уровне портфеля. В последние годы такой ручной режим включался только один раз — во время стремительной экспансии ChatGPT, когда мы временно вернулись к более частому мониторингу показателей. Во всех остальных случаях система работает без постоянного участия фаундера. И это единственный способ масштабировать не нагрузку, а сам бизнес.

Ловушки при масштабировании

Когда операционная система начинает работать, у фаундера действительно появляется главный ресурс – время на стратегию. Но это ловушка: сам факт, что сегодня система выдерживает нагрузку, не означает, что она выдержит следующий уровень масштабирования. Большинство проблем возникают не в момент хаоса, а в момент роста - когда кажется, что "все уже налажено". И здесь есть две типичные ошибки, системно ломающие мультибизнесовую модель.

Ловушка 1. Переход в кардинально другие ниши

На определенном этапе роста практически каждый фаундер приходит к идее диверсификации: если одна модель работает, логично масштабироваться в новейших направлениях. Проблема в том, что в этой логике часто недооценивают главное масштабируются не только доходы, но и операционная сложность.

Мы в Boosta прошли эту эволюцию постепенно. Начинали с SEO-направления как базовой экспертизы. Далее расширившиеся в traffic-driven проекты – это был относительно органический шаг, потому что на уровне трафика, маркетинга и частично команд логика бизнеса оставалась понятной. А следующий этап стал вызовом – запуск в 2022 году инвестиционного фонда с фокусом на развитие и масштабирование digital-бизнесов по подписочной модели.

В этот момент стало очевидно: разница между бизнесами определяется не продуктом, а операционной логикой, прежде всего финансовой моделью, cash flow и горизонтом окупаемости.

SEO-направление: краткий финансовый цикл, почти отсутствует дебиторская задолженность, предполагаемые выплаты. Операционная модель проста и стабильна.

Traffic-driven-проекты: возникает кассовый разрыв. Деньги приходят с задержкой, расходы – в данный момент. Это создает постоянное давление на cash flow и повышает требования к финансовому контролю.

Подписочная модель: привлечение клиента оплачивается сейчас или через месяц благодаря кредитной линии, а окупается только за 6–12 месяцев. Тут возникает кредиторская задолженность, а бизнес-модель считается кардинально по другому, потому что клиент может и не прожить с продуктом эти 6-12 месяцев.

Именно здесь возникает ключевая ошибка: попытка масштабировать новый бизнес на старой операционной базе. В краткосрочной перспективе это создает иллюзию эффективности, но очень быстро бэк-офис (финансы, legal, HR) становится узким местом. Система, оптимальная для одного типа бизнеса, начинает тормозить другой.

Ключевой вывод: при выходе в некомплементарные бизнесы вы масштабируете не портфель, вы масштабируете сложность. И если эта сложность не учтена в архитектуре управления, она неизбежно возвращается посредством потери скорости, роста затрат и перегрузки ключевых функций.

Ловушка 2. Бюрократия, тормозящая процессы

Когда бизнес растет, появляется естественное желание навести порядок — добавить больше контроля, согласований и правил. Это выглядит как управление рисками, но на практике часто превращается в бюрократию ради бюрократии.

Проблема в том, что в скорых бизнесах ключевая метрика — это не только прибыль, но и скорость принятия решений. Каждый дополнительный уровень согласования увеличивает время между идеей и действием. И очень быстро оказывается, что компания начинает проигрывать не из-за плохих решений, а из-за медленных.

Пример по собственному опыту – работа на телеканале СТБ в самом начале моего карьерного пути. Работая на СТБ, я значительную часть времени тратил не на работу, а на согласование. Чтобы один документ дошел до подписи, его должны были просмотреть пять человек. У каждого возникали вопросы, документ возвращался назад, и все начиналось по кругу. В какой-то момент это выглядело абсурдно: чтобы согласовать расход даже в 100 гривен, нужно было пройти ту же цепочку из пяти человек. Формально процесс существовал, но фактически просто отнимал время и не создавал ценности.

В Boosta мы строим модель от обратной. Избегаем бесконечных согласований и даем свободу действий CEO, задаем рамку: четкие финансовые лимиты, зоны ответственности и метрики, в которых фаундеры бизнесов могут принимать решения самостоятельно. Это снижает нагрузку на систему и сохраняет скорость на уровне отдельных юнитов. Еще один фактор, усиливающий эту ловушку – отсутствие автоматизации. Без автоматизированных систем мультибизнесовая модель мгновенно увязает в ручном управлении.

3 тревожных сигнала, что операционная модель больше не работает

Чтобы не доводить систему до кризиса, важно вовремя видеть сигналы, что он перестает выдерживать нагрузку. В мультибизнесовой модели они обычно очень конкретны:

Систематические овертаймы в операционных командах. Если люди постоянно перерабатывают и это становится нормой для head office (юристов, финансистов, HR) – это суперплохой сигнал. В стартапах, живущих от раунда к раунду, сверхчасы понятны. Однако если овертаймы становятся частью культуры установившихся операционных команд, ваши процессы не масштабируются. Текучесть кадров и внутренняя токсичность. Когда любая новая или нестандартная задача вызывает раздражение, затяжку или пассивное сопротивление, это сигнал перегрузки системы. В таких условиях команды начинают защищаться от работы, а не двигать бизнес вперед. Нехватка времени на стратегию у руководителей направлений. Если предложение пересмотреть определенный процесс Chief Legal или Chief Finance отвечает: "На это нет времени, у нас все горит", — система неэффективна. Руководители ключевых департаментов обязаны иметь временный ресурс для инноваций и стратегического планирования, в противном случае компания остановится на развитии.

Советы, как безболезненно взять под управление второй бизнес

Для предпринимателей, впервые расширяющих свой портфель и запускающих второй проект, я сформулировал три совета и план действий на первый месяц.

Совет 1. Высвободите время – свой и ключевых людей. Невозможно эффективно запустить новый бизнес, будучи полностью загружен операционкой в старом. Освободите по меньшей мере половину времени и привлеките нескольких ключевых людей из команды core, чтобы погружаться в процессы вместе.

Совет 2. Покупайте экспертизу, а не опыт по ошибкам. Если вы идете в совершенно новую, некомплементарную нишу, вы гарантированно наступите на миллион граблей. Лучший способ сэкономить время и деньги – привлечь профессиональных консультантов. Мы активно используем внешний консалтинг для перестройки процессов, вовлекая в профильные домены топовых экспертов.

Совет 3. Действуйте по правилу первого месяца. В течение первых 30 дней работы сосредоточьтесь на двух действиях. Во-первых, максимально много общайтесь с командой – живая коммуникация дает гораздо больше инсайтов о внутренней кухне, чем сухие цифры. Во-вторых, подробно изучите показатели и проведите стратегическую сессию, чтобы найти точки роста. Помните правило Парето: в любом бизнесе 20% инициатив обеспечивают 80% результата. Ваша задача – найти эти 20%.

Вместо вывода

Настоящее масштабирование начинается не с количества новых бизнесов, а с ответа на вопрос: зачем мы их строим.

На короткой дистанции управление кажется набором операционных задач: выполнить KPI, повысить эффективность процессов, нанять нужных людей. Но когда бизнесов становится больше, этого недостаточно. Без долгосрочного видения топкоманда начинает просто оптимизировать текущее и теряет понимание, куда движется вся система.

Именно видение на 3–5 лет вперед позволяет холдингу принимать сложные, но необходимые решения: какие направления масштабировать, куда инвестировать больше ресурсов, компетенции развивать внутри, а от каких бизнесов вовремя отказаться.

Для меня главный показатель зрелой системы управления прост: компания должна продолжать двигаться вперед даже тогда, когда фаундер не участвует в каждом решении. Если система работает – руководитель получает время на главное: видеть будущее, создавать новые возможности и строить следующий этап развития.