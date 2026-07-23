Як керувати кількома бізнесами одночасно: операційна модель, що дає змогу масштабуватися

Мультибізнесова модель зростання — холдинги, венчурні портфелі, серійне підприємництво — стає нормою для українського бізнесу. Про стратегії такого зростання сказано вже багато, а про операційні процеси, які мають це зростання витримати, — практично нічого. А саме вони першими тріщать, коли бізнес стає не одним, а двома, трьома, п'ятьма. Більшість фаундерів у цей момент роблять одну й ту саму помилку — намагаються контролювати більше. Більше мітингів, більше звітів, більше ручного управління.

Колись у мене було десять людей у прямому підпорядкуванні. Я був операційно зайнятий 24/7, проте бізнес не масштабувався, він просто множив на мене навантаження. Сьогодні я керую холдинговою ІТ-компанією Boosta з 15+ бізнесами в 10+ нішах і 800+ фахівцями і левову частку часу я не витрачаю на операційку жодного з них. На прикладі Boosta розповідаю, яка архітектура витримує мультибізнесове навантаження, а яка ламається першого ж кризового тижня.

Від мікроменеджменту до системи: як виглядає управління холдингом на практиці

Ключова помилка, яку ми зробили на старті масштабування, — намагалися керувати кількома бізнесами так само, як одним. Тобто через людей, мітинги і постійне залучення в операційку. У якийсь момент у мене було десять людей у прямому підпорядкуванні, і значна частина тижня йшла на зустрічі — one-to-one, швидкі дзвінки, обговорення поточних задач. Це створювало ілюзію контролю, але насправді блокувало масштабування. Тоді стало очевидно: якщо система залежить від моєї постійної участі, це не система. І її потрібно перебудовувати.

Ми зробили два базові кроки, які фактично розвели управління бізнесами і управління холдингом:

Крок 1. Відокремили контур управління бізнесами. Ми виділили проєкти у фонд, і контроль за ними перейшов від фаундерів до інвест-менеджерів. Відповідальність за результат бізнесу натомість перемістилася від фаундерів до CEO проєктів — саме вони тепер відповідають за метрики, а інвест-менеджери контролюють виконання замість нас

Крок 2. Радикально скоротили кількість прямих підлеглих. Я зменшив їх із десяти до чотирьох і сфокусувався не на окремих бізнесах, а на розвитку core-команди — head office, який забезпечує роботу всієї системи.

Це дозволило змінити сам принцип управління: замість контролю людей — контроль системи. Сьогодні моя роль — не керувати бізнесами напряму, а дивитися на холдинг як на єдиний організм. Мене цікавить не "що відбувається в кожному проєкті", а чи витримує система навантаження: де виникають вузькі місця, чи вистачає пропускної здатності в ключових функціях — фінансах, юридичному блоці, HR.

Звідси випливає і логіка контролю, не щоденна і не ручна, а багаторівнева.

Раз на два тижні ми синхронізуємося по нових бізнесах, які шукають Product-Market Fit. Тут ключову роль відіграють юніт-метрики: CAC, LTV, маржинальність, канали залучення. На цьому етапі важливо зрозуміти, чи модель взагалі має потенціал масштабування.

Раз на місяць я дивлюся на P&L усього холдингу — динаміку зростання, співвідношення витрат і доходів, ефективність бізнесів між собою. Це вже рівень портфельного управління.

на місяць я дивлюся на P&L усього холдингу — динаміку зростання, співвідношення витрат і доходів, ефективність бізнесів між собою. Це вже рівень портфельного управління. Раз на рік — оцінюємо те, що неможливо побачити в короткій перспективі: зростання команд, задоволеність людей, зміни в культурі. Саме ці фактори визначають, чи система буде масштабуватися далі.

При цьому я свідомо не залучаюся в щоденні метрики стабільних бізнесів. Якщо CEO або фаундер змушений регулярно дивитися операційні показники — це сигнал, що система не працює автономно. Мій головний індикатор — це відсутність ручних запитів. Порожня пошта і відсутність прямих тегів у Slack означають, що процеси працюють без мене. Будь-яке повідомлення напряму — це сигнал "пожежі", а значить збою в системі.

Фактично, є лише два сценарії, коли я втручаюся. Перший — різке зростання, коли процеси не встигають за масштабом і їх потрібно швидко підсилювати. Другий — різке падіння, коли необхідні складні рішення на рівні портфеля. За останні роки такий ручний режим вмикався лише один раз — під час стрімкої експансії ChatGPT, коли ми тимчасово повернулися до більш частого моніторингу показників. У всіх інших випадках система працює без постійної участі фаундера. І це єдиний спосіб масштабувати не навантаження, а сам бізнес.

Пастки під час масштабування

Коли операційна система починає працювати, у фаундера дійсно з’являється головний ресурс — час на стратегію. Але це пастка: сам факт, що сьогодні система витримує навантаження, не означає, що вона витримає наступний рівень масштабування. Більшість проблем виникають не в момент хаосу, а в момент зростання — коли здається, що “все вже налагоджено”. І тут є дві типові помилки, які системно ламають мультибізнесову модель.

Пастка 1. Перехід у кардинально інші ніші

На певному етапі зростання майже кожен фаундер приходить до ідеї диверсифікації: якщо одна модель працює, логічно масштабуватися в нові напрями. Проблема в тому, що в цій логіці часто недооцінюють головне — масштабуються не тільки доходи, а й операційна складність.

Ми в Boosta пройшли цю еволюцію поступово. Починали з SEO-напряму як базової експертизи. Далі розширилися в traffic-driven проєкти — це був відносно органічний крок, тому що на рівні трафіку, маркетингу і частково команд логіка бізнесу залишалася зрозумілою. А наступний етап став викликом — запуск у 2022 році інвестиційного фонду з фокусом на розвиток і масштабування digital-бізнесів за підписочною моделлю.

У цей момент стало очевидно: різниця між бізнесами визначається не продуктом, а операційною логікою, передусім фінансовою моделлю, cash flow і горизонтом окупності:

SEO-напрям: короткий фінансовий цикл, майже відсутня дебіторська заборгованість, передбачувані виплати. Операційна модель проста і стабільна.

Traffic-driven проєкти: виникає касовий розрив. Гроші приходять із затримкою, витрати — в моменті. Це створює постійний тиск на cash flow і підвищує вимоги до фінансового контролю.

Підписочна модель: залучення клієнта оплачується зараз або за місяць завдяки кредитній лінії, а окупається лише за 6–12 місяців. Тут виникає кредиторська заборгованість, а бізнес-модель рахується кардинально інакше, бо клієнт може і не прожити з продуктом ці 6-12 місяців.

Саме тут і виникає ключова помилка: спроба масштабувати новий бізнес на старій операційній базі. У короткостроковій перспективі це створює ілюзію ефективності, але дуже швидко бек-офіс (фінанси, legal, HR) стає вузьким місцем. Система, яка була оптимальною для одного типу бізнесу, починає гальмувати інший.

Ключовий висновок: при виході в некомплементарні бізнеси ви масштабуєте не портфель, ви масштабуєте складність. І якщо ця складність не врахована в архітектурі управління, вона неминуче повертається у вигляді втрати швидкості, зростання витрат і перевантаження ключових функцій.

Пастка 2. Бюрократія, що гальмує процеси

Коли бізнес росте, з’являється природне бажання “навести порядок” — додати більше контролю, погоджень і правил. Це виглядає як управління ризиками, але на практиці часто перетворюється на бюрократію заради бюрократії.

Проблема в тому, що у швидких бізнесах ключова метрика — це не лише прибуток, а й швидкість прийняття рішень. Кожен додатковий рівень погодження збільшує час між ідеєю і дією. І дуже швидко виявляється, що компанія починає програвати не через погані рішення, а через повільні.

Приклад з власного досвіду — робота на телеканалі СТБ на самому початку мого карʼєрного шляху. Працюючи на СТБ, я значну частину часу витрачав не на роботу, а на погодження. Щоб один документ дійшов до підпису, його мали переглянути п’ять людей. У кожного виникали питання, документ повертався назад, і все починалося по колу. У якийсь момент це виглядало абсурдно: щоб погодити витрату навіть у 100 гривень, потрібно було пройти той самий ланцюжок із п’яти людей. Формально процес існував, але фактично просто забирав час і не створював цінності.

У Boosta ми будуємо модель від зворотного. Уникаємо нескінченних узгоджень і даємо свободу дій CEO, натомість задаємо рамку: чіткі фінансові ліміти, зони відповідальності і метрики, в яких фаундери бізнесів можуть приймати рішення самостійно. Це знижує навантаження на систему і зберігає швидкість на рівні окремих юнітів. Ще один чинник, що посилює цю пастку — відсутність автоматизації. Без автоматизованих систем мультибізнесова модель миттєво грузне в ручному управлінні.

3 тривожні сигнали, що операційна модель більше не працює

Щоб не доводити систему до кризи, важливо вчасно бачити сигнали, що вона перестає витримувати навантаження. У мультибізнесовій моделі вони зазвичай дуже конкретні:

Систематичні овертайми в операційних командах. Якщо люди постійно перепрацьовують і це стає нормою для head office (юристів, фінансистів, HR) — це суперпоганий сигнал. У стартапах, які живуть від раунду до раунду, надгодини зрозумілі. Проте якщо овертайми стають частиною культури сталих операційних команд, ваші процеси не масштабуються. Плинність кадрів і внутрішня токсичність. Коли будь-яка нова або нестандартна задача викликає роздратування, затягування або пасивний опір, це сигнал перевантаження системи. У таких умовах команди починають захищатися від роботи, а не рухати бізнес вперед. Брак часу на стратегію в керівників напрямів. Якщо на пропозицію переглянути певний процес Chief Legal або Chief Finance відповідає: "На це немає часу, у нас усе горить", — система неефективна. Керівники ключових департаментів зобов’язані мати часовий ресурс для інновацій і стратегічного планування, інакше компанія зупиниться в розвитку.

Поради, як безболісно взяти під управління другий бізнес

Для підприємців, які вперше розширюють свій портфель і запускають другий проєкт, я сформулював три поради та план дій на перший місяць.

Порада 1. Вивільніть час — свій і ключових людей. Неможливо ефективно запустити новий бізнес, бувши повністю завантаженим операційкою у старому. Вивільніть щонайменше половину свого часу та залучіть кількох ключових людей із core-команди, щоб занурюватися в процеси разом.

Порада 2. Купуйте експертизу, а не досвід через помилки. Якщо ви йдете в абсолютно нову, некомплементарну нішу, ви гарантовано наступите на мільйон граблів. Найкращий спосіб заощадити час і гроші — залучити професійних консультантів. Ми активно використовуємо зовнішній консалтинг для перебудови процесів, залучаючи до профільних доменів топових експертів.

Порада 3. Дійте за правилом першого місяця. Протягом перших 30 днів роботи зосередьтеся на двох діях. По-перше, максимально багато спілкуйтеся з командою — жива комунікація дає значно більше інсайтів про внутрішню кухню, ніж сухі цифри. По-друге, детально вивчіть показники та проведіть стратегічну сесію, щоб знайти точки зростання. Пам’ятайте про правило Парето: у будь-якому бізнесі 20% ініціатив забезпечують 80% результату. Ваше завдання — знайти ці 20%.

Замість висновку

Справжнє масштабування починається не з кількості нових бізнесів, а з відповіді на запитання: навіщо ми їх будуємо.

На короткій дистанції управління здається набором операційних задач: виконати KPI, підвищити ефективність процесів, найняти потрібних людей. Але коли бізнесів стає більше, цього вже недостатньо. Без довгострокового бачення топкоманда починає просто оптимізувати поточне і втрачає розуміння, куди рухається вся система.

Саме візія на 3–5 років уперед дозволяє холдингу приймати складні, але необхідні рішення: які напрями масштабувати, куди інвестувати більше ресурсів, які компетенції розвивати всередині, а від яких бізнесів вчасно відмовитися.

Для мене головний показник зрілої системи управління простий: компанія має продовжувати рухатися вперед навіть тоді, коли фаундер не бере участі в кожному рішенні. Якщо система працює — керівник отримує час на головне: бачити майбутнє, створювати нові можливості і будувати наступний етап розвитку.