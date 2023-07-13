АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
WOMO
Категория
Бизнес
Дата публикации

Как женщинам самореализоваться и сохранить устойчивость во время войны: опыт украинских лидеров на SHE Congress 2023

Как женщинам самореализоваться и сохранить устойчивость во время войны: опыт украинских лидеров на SHE Congress 2023

27 июля на конференции SHE Congress предприниматели, топ-менеджеры и лидеры своих направлений поделятся стратегиями профессионального и личного развития в кризисное время.

Мероприятие состоится в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Главная тема конгресса — стратегии женской устойчивости и самореализации во время войны.

Подробности и регистрация: https://she.womo.ua/  

Спикерки расскажут:

  • Главные вызовы, задачи и трансформации работы женщины в руководящей должности.
  • Как построить волонтерскую культуру в компании |
  • Как реализоваться женщине в социальном предпринимательстве и запускать эффективные благотворительные инициативы.
  • Какие инструменты помогут сохранить бизнес во время войны?
  • Как сохранить финансовую устойчивость, чтобы обеспечивать себя и помогать стране?
  • Как позаботиться о своем ментальном и физическом здоровье в стрессовое время.

Опытом поделятся:

  • Анна Бец и Анастасия Дзюба , основательницы украинского бренда женской одежды Must Have,
  • Виктория Дубровская , соучредительница и Vice CEO Uklon,
  • Ольга Бафоева , коммерческий директор Meest China,
  • Ульяна Фиццо , Chief Supply Chain Officer в Kormotech LLC,
  • Елена Бабыкина , Head of Communications Cosmolot,
  • Ирина Метнева, основательница Vandog Agency и Laborantki,
  • Татьяна Волочай , директор благотворительного фонда «МХП — Громади»,
  • Эльвира Гасанова , основательница и дизайнер GASANOVA,
  • Екатерина Дорошевская , фаундер PR-агентства BECOME и нон-профита UA business Global,
  • Ирина Адонина , основатель благотворительного фонда United for Freedom, общественный деятель и лидер мнений

и еще 5+ лидерок.

Кроме выступлений спикерок, SHE Congress 2023 вас ждут две панельные дискуссии на темы социального предпринимательства и восстановление себя во время войны.

Конгресс ежегодно собирает сотни активных, целеустремленных женщин и становится местом рождения новых идей, коллабораций и дружбы! Во время войны такой нетворкинг особенно ценен, поэтому приобщайтесь, чтобы вживую обсудить актуальные вызовы и задать вопросы спикеркам!

Регистрируйтесь на SHE Congress 2023, чтобы найти возможности для развития себя, собственного дела или карьеры вопреки кризисным обстоятельствам!

Организаторы: Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал «ТОП-100. Рейтинги самых больших». Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: Get Business Festival, PR-марафон, HR-марафон, Business Wisdom Summit и другие.

Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины, говорящий с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие для них темы и понятным для них языком о женском подходе в бизнесе, психологии женщин-лидеров и построении карьеры, новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас изменяют мир.

Принимает Fairmont Grand Hotel Kyiv.