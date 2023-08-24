KYC: почему игра должна следовать за правилами

"Знай своего клиента" (KYC) – это набор политик и процедур, которые гарантируют, что компания знает, кто ее пользователи и не допускает злоумышленников к экосистеме. Механизмы KYC позволяют поставщикам финансовых услуг защищать пользователей от злонамеренных действий, таких как мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма, обеспечивая при этом соблюдение регуляторных стандартов.

За кулисами KYC: как финансовые учреждения борются с рисками

В мире постоянных технологических сдвигов и быстро меняющихся финансовых ландшафтов вопросы безопасности и ответственности выходят на передний план. Законодательно оговоренная процедура "Знай своего клиента" (KYC) становится неотъемлемой составляющей универсальной стратегии борьбы с преступностью в финансовом секторе.

Однако, KYC – это больше, чем просто аббревиатура. Это механизм, посредством которого банки, криптовалютные биржи и другие игроки финансовой сферы собирают и анализируют идентификационные данные своих клиентов. Цель - не только обеспечить соответствующую проверку лиц, но и предотвратить финансирование терроризма, отмывание денег и другие виды незаконной деятельности.

Сам термин "KYC" возник как профессиональный жаргон в сфере комплаенса, но быстро перешел за пределы этой области, став важным элементом для криптотрейдеров и инвесторов. Фактически для обычного пользователя KYC является синонимом процедуры верификации личности.

На фоне растущего интереса к криптовалютам и блокчейну, роль KYC становится чрезвычайно важной в криптоиндустрии. Ведущие платформы устанавливают высокие стандарты проверки клиентов. Важная роль в этом процессе принадлежит команде по комплаенсу, которая гарантирует, что в экосистеме платформы нет места мошенникам.

В общем, KYC играет ключевую роль в обеспечении безопасности, доверия и честности в современном финансовом мире. От тщательной проверки зависит способность отрасли противостоять вызовам и сохранять свою непревзойденную репутацию. Надежный процесс регистрации позволяет поставщикам услуг цифровых активов избавиться от анонимности, собирать важную информацию о клиенте, наладить эффективную верификацию личности и анализ на основе оценки рисков, благодаря которому принимается окончательное решение об одобрении заявки клиента или его отклонении.

Инновации по борьбе с финансовой преступностью

В современном мире финансовая безопасность и обеспечение ответственности становятся основополагающими задачами для глобальных финансовых игроков. Разработка и усовершенствование процессов "Знай своего клиента" (KYC) играет стратегическую роль в борьбе с незаконными активностями и уделяет особое внимание риск-ориентированному подходу, соответствующему международным стандартам. Оценка законов и нормативных актов каждого географического региона, в котором действует биржа, помогает создать программу KYC, отвечающую всем требованиям. Законодательство по противодействию отмыванию денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CTF) является основой этого подхода.

Процесс разработки и внедрения мероприятий KYC – это коллективная работа, объединяющая специалистов из разных сфер: юридической, технологической и операционной. Специалисты вместе активно работают над комплексными решениями. Процедуры включают в себя проверку личности (включая биометрические данные и оптическое распознавание символов), проверку геолокации IP, анализ средств массовой информации, проверку на наличие санкций и других ключевых параметров.

Команда по комплаенсу сосредотачивает свои усилия на создании и поддержке программы KYC, которая не только удовлетворяет законодательным требованиям, но и обеспечивает безопасность и удобство для пользователей. Постоянная оценка инновационных технологий и партнеров помогает усовершенствовать процессы KYC. Например, использование биометрического скрининга и анализа позволяет обеспечить быструю и эффективную верификацию личности.

Верификация личности

Верификация личности является основой программы KYC в любой финансовой компании, работающей с потребителями. Конечно, это не самая любимая часть опыта взаимодействия пользователей с криптоплатформой, но статус ответственного лидера отрасли диктует необходимость ставить безопасность пользователей больше всего. Благодаря поддержке ведущих компаний отрасли, таких как Onfido и SumSub, среди многих других, процесс верификации личности максимально прост и эффективен.

Хакеры часто пытаются скрыть источник средств, полученных незаконным путем, распределяя небольшие суммы денег между многими аккаунтами. Если у платформы есть слабые возможности верификации личности, злоумышленники могут найти способ зарегистрировать несколько аккаунтов для этой цели, например, используя поддельные удостоверения личности или воспользовавшись слабой политикой, когда платформы позволяют регистрировать аккаунты без документов государственного образца. Если нет надежного механизма проверки личности, злоумышленник может вернуться на биржу после того, как его поймали на незаконных транзакциях: ему понадобится только другой адрес электронной почты.

Строгая политика KYC предусматривает нулевую толерантность к двойным регистрациям и анонимным идентификациям, что обеспечивается строгой проверкой документов и подлинности личности. Эти меры значительно уменьшают шансы того, что в экосистему биржи и экосистему Web3 проникнут деньги, полученные незаконным путем.

Процесс KYC разделен на три уровня: промежуточный, расширенный и расширенный Pro. Конкретные требования могут отличаться в зависимости от юрисдикции, в которой находится пользователь, но в большинстве стран основные шаги следующие:

Сбор и подтверждение персональных данных клиента, предоставленных пользователем и удостоверенных действительным документом государственного образца, удостоверяющего личность. Проверка подлинности в реальном времени, что сравнивает лицо пользователя с предоставленным документом государственного образца.

Верификация пользователя с помощью World-Check Risk Intelligence, крупнейшей базы данных лиц с высоким уровнем риска, под санкциями и политически значимых лиц.



Пользователи, проживающие в юрисдикциях, где требуют обязательного подтверждения адреса, должны предоставить дополнительно информацию о действительном адресе, прежде чем они смогут получить полный доступ к экосистеме платформы. Лицам за пределами этих стран нужно лишь предоставить подтверждение адреса, если они хотят увеличить свой ежедневный лимит снятия фиата со стандартных 50 000$ до 2 млн$.

Для увеличения лимита депозита и снятия, значительно превышающего стандартный лимит промежуточного и расширенного уровней, пользователи должны задекларировать источники своего капитала, поступления средств на Binance, и указать, есть ли они или кто-либо из членов их семьи в списке политически значимых лиц (PEP). Это гарантирует, что каждый запрос на значительное увеличение лимитов законен и соответствует подтвержденному собственному капиталу пользователя.