KYC: чому гра має йти за правилами

"Знай свого клієнта" (KYC) – це набір політик і процедур, які гарантують, що компаніє знає, хто її користувачі та не допускає зловмисників до екосистеми. Механізми KYC дозволяють постачальникам фінансових послуг захищати користувачів від зловмисних дій, таких як шахрайство, відмивання грошей і фінансування тероризму, забезпечуючи при цьому дотримання регуляторних стандартів.

За кулісами KYC: як фінансові установи борються з ризиками

В світі постійних технологічних зрушень та швидко змінюючихся фінансових ландшафтів, питання безпеки та відповідальності виходять на передній план. Законодавчо обумовлена процедура "Знай свого клієнта" (KYC) стає невід'ємною складовою універсальної стратегії боротьби зі злочинністю в фінансовому секторі.

Однак, KYC - це більше, ніж просто абревіатура. Це механізм, за допомогою якого банки, криптовалютні біржі та інші гравці фінансової сфери збирають та аналізують ідентифікаційні дані своїх клієнтів. Мета - не лише забезпечити відповідну перевірку осіб, але й запобігти фінансуванню тероризму, відмиванню грошей та іншим видам незаконної діяльності.

Сам термін "KYC" виник як професійний жаргон у сфері комплаєнсу, але він швидко перейшов за межі цієї області, ставши важливим елементом для криптотрейдерів та інвесторів. Фактично, для звичайного користувача KYC є синонімом процедури верифікації особи.

На тлі зростаючого інтересу до криптовалют та блокчейну, роль KYC стає надзвичайно важливою в криптоіндустрії. Провідні платформи встановлюють високі стандарти для перевірки клієнтів. Важлива роль в цьому процесі належить команді з комплаєнсу, яка гарантує, що в екосистемі платформи немає місця шахраям.

Загалом, KYC відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки, довіри та чесності в сучасному фінансовому світі. Від ретельної перевірки осіб залежить здатність галузі протистояти викликам та зберігати свою неперевершену репутацію. Надійний процес реєстрації дозволяє постачальникам послуг цифрових активів позбавитися анонімності, збирати важливу інформацію про клієнта, налагодити ефективну верифікацію особи й аналіз на основі оцінки ризиків, завдяки якому приймається остаточне рішення про схвалення заявки клієнта або її відхилення.

Інновації у боротьбі з фінансовою злочинністю

В сучасному світі фінансова безпека та забезпечення відповідальності стають основоположними завданнями для глобальних фінансових гравців. Розробка та вдосконалення процесів "Знай свого клієнта" (KYC) відіграє стратегічну роль у боротьбі з незаконними активностями та приділяє особливу увагу ризик-орієнтованому підходу, що відповідає міжнародним стандартам. Оцінка законів та нормативних актів кожного географічного регіону, в якому діє біржа, допомагає створити програму KYC, що відповідає усім вимогам. Законодавство з протидії відмиванню грошей (AML) і боротьбі з фінансуванням тероризму (CTF) є основою цього підходу.

Процес розробки та впровадження заходів KYC - це колективна робота, яка об'єднує фахівців з різних сфер: юридичної, технологічної та операційної. Cпеціалісти разом активно працюють над комплексними рішеннями. Процедури включають перевірку особи (включаючи біометричні дані та оптичне розпізнавання символів), перевірку геолокації IP, аналіз засобів масової інформації, перевірку на наявність санкцій та інших ключових параметрів.

Команда з комплаєнсу зосереджує свої зусилля на створенні та підтримці програми KYC, яка не тільки задовольняє законодавчі вимоги, але й гарантує безпеку та зручність для користувачів. Постійне оцінювання інноваційних технологій та партнерів допомагає вдосконалювати процеси KYC. Наприклад, використання біометричного скринінгу та аналізу дозволяє забезпечити швидку та ефективну верифікацію особи.

Верифікація особи

Верифікація особи є основою програми KYC у будь-якій фінансовій компанії, яка працює зі споживачами. Звичайно, це не найулюбленіша частина досвіду взаємодії користувачів з криптоплатформою, але статус відповідального лідера галузі диктує необхідність ставити безпеку користувачів понад усе. Завдяки підтримці провідних компаній галузі, таких як Onfido і SumSub, серед багатьох інших, процес верифікації особи максимально простий та ефективний.

Хакери часто намагаються приховати джерело коштів, отриманих незаконним шляхом, розподіляючи невеликі суми грошей між багатьма акаунтами. Якщо платформа має слабкі можливості верифікації особи, зловмисники можуть знайти спосіб зареєструвати кілька акаунтів для цієї мети, наприклад, використовуючи підроблені посвідчення особи або скориставшись слабкою політикою, коли платформи дозволяють реєструвати акаунти без документів державного зразка. Якщо відсутній надійний механізм перевірки особи, зловмисник може повернутися на біржу після того, як його спіймали на незаконних транзакціях: йому знадобиться лише інша адреса електронної пошти.

Сувора політика KYC передбачає нульову толерантність до подвійних реєстрацій і анонімних ідентифікацій, що забезпечується суворою перевіркою документів та справжності особи. Ці заходи значно зменшують шанси того, що в екосистему біржі і в екосистему Web3 проникнуть гроші, отримані незаконним шляхом.

Процес KYC поділений на три рівні: проміжний, розширений і розширений Pro. Конкретні вимоги можуть відрізнятися залежно від юрисдикції, в якій перебуває користувач, але в більшості країн основні кроки такі:

Збір і підтвердження персональних даних клієнта, наданих користувачем та засвідчених дійсним документом державного зразка, що посвідчує особу. Перевірка справжності в реальному часі, що порівнює обличчя користувача з наданим документом державного зразка.

Верифікація особи користувача за допомогою World-Check Risk Intelligence, найбільшої бази даних осіб з високим рівнем ризику, під санкціями й політично значущих осіб.



Користувачі, які проживають в юрисдикціях, де вимагають обов’язкового підтвердження адреси, повинні додатково надати інформацію про дійсну адресу, перш ніж вони зможуть отримати повний доступ до екосистеми платформи. Особам за межами цих країн потрібно лише надати підтвердження адреси, якщо вони хочуть збільшити свій щоденний ліміт зняття фіату зі стандартних 50 000 $ до 2 млн $.

Для збільшення ліміту депозиту та зняття, який значно перевищує стандартний ліміт проміжного й розширеного рівнів, користувачі мають задекларувати джерела свого капіталу, надходження коштів на Binance, і вказати, чи є вони або хтось із членів їх родини у списку політично значущих осіб (PEP). Це гарантує, що кожен запит на значне збільшення лімітів є законним і відповідає підтвердженому власному капіталу користувача.