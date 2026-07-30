Лидерская амбидекстрия: как управлять бизнесом в условиях идеального шторма и тотального дефицита людей

Если в июле 2026 года ваша HR-стратегия все еще напоминает охоту за "готовыми звездами" и измерение вовлеченности за красивыми опросниками, у меня для вас плохие новости. Вы пытаетесь ехать на Ferrari без колес и топлива. Рынок труда в Украине не просто сложен, он пуст. И выигрывает в этом шторме не тот бизнес, который предложит более высокую зарплату, а тот, кто первым признает: старые правила игры скончались.

Как HR-директор с 25-летним опытом я видела и финансовые коллапсы, и наковдные локдауны. Но нынешний кризис человеческого капитала уникален. Демографическая яма, миграция, мобилизация и хроническая усталость создали константу, в которой нам жить годами. Нам следует прекратить просто "нанимать" и срочно переквалифицироваться на архитекторов экосистем и логистов энергии.

На пустом баке далеко не уедешь: где покупать топливо?

Энергоменеджмент вместо таймменеджмента. Когда бак пуст, время уже не суть важно. Наша главная ошибка сегодня — требовать от людей результатов, когда их "мышца воли" хронически истощена, а мозг работает в режиме выживания.

Well-being в 2026 году — это не о бонусах, а о базовой логистике сил: легализации отдыха, жестком цифровом детоксе после работы, сокращении бессмысленных совещаний и аудите нагрузки. Задача лидера — не просто контролировать KPI, а следить за тем, чтобы у команды было топливо бежать дальше. Если машина заглохнет посреди трассы, винить водителя будет поздно.

Теория U и слепое пятно лидерства

Во времена турбулентности EQ (эмоциональный интеллект) опережает IQ. Люди уходят от безразличных менеджеров. Здесь следует упомянуть теорию U (Theory U) Отто Шармера из MIT. Он внедряет понятие слепого пятна лидерства — это тот внутренний источник, состояние сознания, из которого действует руководитель.

Шармер призывает лидеров к трансформации: от эгосистемы к экосистеме. Это переход от фокуса исключительно на краткосрочные KPI компании (Ego) к заботе о благополучии всей системы (Eco), где каждый элемент взаимосвязан. В украинских реалиях экосистемное мышление – единственный способ удержать команду. Чтобы пройти этот путь, лидер должен включить три инструмента: открытый разум (видеть реальность без иллюзий), открытое сердце (эмпатию) и открытую свободу (готовность действовать по-новому).

Психологическая безопасность против искаженных данных

Это движение невозможно без психологической безопасности, концепцию которой описала профессор Гарварда Эми Эдмондсон. Она доказала: самые эффективные команды – те, где люди не боятся ошибаться и открыто говорить о проблемах. Если в компании царит культура скрытого страха, люди выбирают безопасную стратегию — молчать. Для руководителя это крушение. Когда люди молчат, лидер попадает в свое слепое пятно и принимает решения на основе искривленных, причесанных и удобных данных. На бумаге все хорошо, а в реальности бизнес летит в пропасть. Руководитель должен создать пространство, где своевременная критика и сообщение о факапе – это ценный сигнал, а не повод для наказания.

Амбидекстрия в лидерстве: бежать и строить одновременно

Качество, без которого не выжить в текущих условиях, - это лидерская амбидекстрия (способность одинаково умело владеть обеими руками). В бизнесе это означает умение одновременно балансировать между двумя противоположными процессами:

Эксплуатация - оптимизация и повышение эффективности текущих процессов, "тушения пожаров" здесь и сейчас. Исследование - поиск новых решений, тестирование ИИ, эксперименты и выращивание собственных талантов вместо бесполезного поиска "готовых звезд" на пустом рынке.

Амбидэкстрия в управлении людьми — умение удерживать этот баланс каждый день. Это привлечение кандидатов 50+, развитие молодежи без опыта, быстрое внутреннее переобучение за 2-3 месяца и системная, без лишнего пафоса реинтеграция ветеранов. Если лидер пойдет только в эксплуатацию — компания выгорит и остановится из-за нехватки топлива. Если только в исследовании – не выдержит текущего шторма.

Украинский бизнес доказал свою антихрупкость. Но этот ресурс устойчивости держится на людях, и он не безграничен. Задача простая и сложная в то же время: заправлять топливом свой "бак" вовремя, развивать эмпатию, строить психологическую безопасность, чтобы слышать правду, и учиться лидерской амбидекстрии. Берегите тех, кто рядом, потому что люди – это единственное, что вообще держит нас на плаву.