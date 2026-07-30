Лідерська амбідекстрія: як керувати бізнесом в умовах ідеального шторму та тотального дефіциту людей

Якщо у липні 2026 року ваша HR-стратегія все ще нагадує полювання за "готовими зірками" та вимірювання залученості за красивими опитувальниками, у мене для вас погані новини. Ви намагаєтеся їхати на Ferrari без коліс і палива. Ринок праці в Україні не просто складний, він порожній. І виграє у цьому штормі не той бізнес, який запропонує вищу зарплату, а той, хто першим визнає: старі правила гри померли.

Як HR-директорка із 25-річним досвідом я бачила і фінансові колапси, і ковідні локдауни. Але нинішня криза людського капіталу унікальна. Демографічна яма, міграція, мобілізація та хронічна втома створили константу, в якій нам жити роками. Нам варто припинити просто "наймати" і терміново перекваліфікуватися на архітекторів екосистем та логістів енергії.

На порожньому баку далеко не заїдеш: де брати паливо?

Енергоменеджмент замість таймменеджменту. Коли бак порожній, час уже не має значення. Наша головна помилка сьогодні — вимагати від людей результатів, коли їхній "м’яз волі" хронічно виснажений, а мозок працює в режимі виживання.

Well-being у 2026 році — це не про бонуси, а про базову логістику сил: легалізацію відпочинку, жорсткий цифровий детокс після роботи, скорочення безглуздих нарад та аудит навантаження. Завдання лідера — не просто контролювати KPI, а стежити за тим, щоб команда мала паливо бігти далі. Якщо машина заглухне посеред траси, звинувачувати водія буде пізно.

Теорія U та сліпа пляма лідерства

За часів турбулентності EQ (емоційний інтелект) випереджає IQ. Люди йдуть від байдужих менеджерів. Тут варто згадати теорію U (Theory U) Отто Шармера з MIT. Він впроваджує поняття сліпої плями лідерства — це те внутрішнє джерело, той стан свідомості, з якого діє керівник.

Шармер закликає лідерів до трансформації: від еґосистеми до екосистеми. Це перехід від фокуса виключно на короткострокових KPI компанії (Ego) до піклування про добробут усієї системи (Eco), де кожен елемент взаємопов’язаний. В українських реаліях екосистемне мислення — єдиний спосіб утримати команду. Щоб пройти цей шлях, лідер мусить увімкнути три інструменти: відкритий розум (бачити реальність без ілюзій), відкрите серце (емпатію) та відкриту волю (готовність діяти по-новому).

Психологічна безпека проти викривлених даних

Цей рух неможливий без психологічної безпеки, концепцію якої описала професорка Гарварду Емі Едмондсон. Вона довела: найефективніші команди — ті, де люди не бояться помилятися й відкрито говорити про проблеми. Якщо у компанії панує культура прихованого страху, люди обирають найбезпечнішу стратегію — мовчати. Для керівника це катастрофа. Коли люди мовчать, лідер потрапляє у свою сліпу пляму й ухвалює рішення на основі викривлених, причесаних і зручних даних. На папері все гаразд, а в реальності бізнес летить у прірву. Керівник має створити простір, де вчасна критика та повідомлення про факап — це цінний сигнал, а не привід для покарання.

Амбідекстрія у лідерстві: бігти та будувати одночасно

Якість, без якої не вижити у поточних умовах, — це лідерська амбідекстрія (здатність однаково вправно володіти обома руками). У бізнесі це означає уміння одночасно балансувати між двома протилежними процесами:

Експлуатація — оптимізація та підвищення ефективності поточних процесів, "гасіння пожеж" тут і зараз. Дослідження — пошук нових рішень, тестування ШІ, експерименти та вирощування власних талантів замість марного пошуку "готових зірок" на порожньому ринку.

Амбідекстрія в управлінні людьми — уміння утримувати цей баланс щодня. Це залучення кандидатів 50+, розвиток молоді без досвіду, швидке внутрішнє перенавчання за 2-3 місяці та системна, без зайвого пафосу реінтеграція ветеранів. Якщо лідер піде тільки в експлуатацію — компанія вигорить і зупиниться через брак палива. Якщо тільки у дослідження — не витримає поточного шторму.

Український бізнес довів свою антикрихкість. Але цей ресурс стійкості тримається на людях, і він не безмежний. Завдання просте й складне водночас: заправляти паливом свій «бак» вчасно, розвивати емпатію, будувати психологічну безпеку, щоб чути правду, і вчитися лідерської амбідекстрії. Бережіть тих, хто поруч, бо люди — це єдине, що взагалі тримає нас на плаву.