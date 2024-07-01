Миссия возможна: женщины во главе перемен во времена поликризиса

Как бизнес-лидеры адаптируют свои стратегии управления командами в условиях войны

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Сегодня человечество живет во времена поликризиса – в условиях участившихся природных катаклизмов полномасштабной войны в центре Европы, гиперинфляции, авторитаризма, который крепнет в некоторых уголках планеты, геополитической поляризации.

Поликризис в мире заставил женщин переосмыслить свои роли в бизнесе, обществе и личной жизни, скорректировать форматы взаимодействия в командах, стиль руководства, устойчивые подходы, трансформировать бизнес-модели на ходу, перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы выжить, сохранить бизнес, семью и иметь силы. решимость продолжать шагать в неведомое будущее. Война в Украине только добавила сложности к тому объему работы, которую выполняет женщина сейчас.

С начала полномасштабного вторжения мы столкнулись с вызовами, с которыми женщины из стран, где нет продолжающихся войн или вооруженных конфликтов, просто не сталкиваются. Уровень нагрузки на наших женщин колоссально вырос. Пока одни женщины встали на защиту страны, другие взяли на себя ответственность за поддержку экономики, бизнеса, семьи. Наши международные коллеги удивлены выдержкой, устойчивостью, структурированностью и организованностью украинских лидерок.

Сегодня наши женщины могут стать мировым примером антикризисного лидерства. Они могут жить в режиме краткосрочного планирования, оставаться высокоэффективными и устойчивыми к ежедневным изменениям условий окружающей среды. Это в значительной степени определило стиль и подходы к лидерству украинских женщин, занимающих руководящие должности.

Как изменились стратегии женщин-лидеров в Украине за два военных года

Опираясь на личный опыт общения с женщинами-лидерами, я отмечаю тенденцию к трансформации стратегий управления. Стратегии стали более эмпатийными, сфокусированными на удержании талантов, умении управлять командой в тяжелых условиях, способности быстро и гибко приспосабливаться к ситуации, принимать решения, касающиеся не только деловых вопросов, а иногда и личных членов команд.

KPMG в Украине недавно опубликовала исследование «Взгляд бизнес-лидерок в мире и Украине 2023» предлагает взглянуть на то, как изменилось мышление руководителей вследствие геополитических кризисов, рецессии в мире и полномасштабной войны в Украине. В опросе приняли участие 839 руководительниц из 53 стран мира, в том числе 30 женщин-лидерок на руководящих должностях в Украине, работающих в различных отраслях экономики.

Мы были приятно удивлены тем уровнем осторожного оптимизма и верой в будущее развитие своих компаний, транслируемых женщинами-лидерами в Украине. Они видят перспективные направления поиска новых возможностей в цифровой трансформации бизнеса и внедрении стратегии ESG и программ развития направления IDE (инклюзивность, разнообразие, равенство).

Как свидетельствует исследование, 87% женщин-лидеров в Украине считают, что в условиях нестабильного бизнес-климата, чтобы оставаться устойчивым, бизнес должен быстро адаптироваться к изменяющейся среде. Поэтому я могу заметить, что наши стратегии стали более гибкими и человекоцентрическими, планирование стало преимущественно краткосрочным, а долгосрочные цели требуют более гибких подходов к их достижению. Мы сфокусированы на необходимости восстановления социальной среды, модернизации подходов к управлению, на экологическом и нравственном обновлении страны.

Мировые тренды женского лидерства: где Украина?

На мой взгляд, мы сегодня находимся в авангарде мировых трендов лидерства и именно украинские лидеры будут определять мейнстрим. Общие мировые тренды – внедрение ESG-подходов, цифровизация, борьба с киберрисками – в Украине не только существуют, но и внедряются более активно, чем во многих других странах мира, из-за усиленных рисков. И опыт, который мы сейчас получаем, будет полезен лидерам тех стран, которые не находятся в состоянии войны.

Исследование «Взгляд бизнес-лидеров в мире и Украине 2023» показало, что 80% женщин-лидеров в Украине считают, что за последние три года нестабильность, неопределенность принятия стратегических решений и прогнозов выросли. Целью исследования было также выяснить у женщин-лидер, возможно ли адаптироваться к новым вызовам VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity): принимать эффективные решения, планировать, управлять рисками и мотивировать команды в условиях неопределенности, волатильности, сложности и неоднозначности.

Как оказалось, 64% украинских лидеров ощущают, что за последние три года они привыкли жить в режиме постоянных перемен. Однако 37% руководителей в Украине все еще находятся в стадии принятия ситуации. А еще каждый третий лидер в Украине, благодаря быстрому реагированию на кризисы, видит перспективы новых положительных сдвигов.

Тему о стиле руководства мы отвели в исследовании отдельный раздел и спросили у женщин на руководящих должностях, какой стиль руководства они выбирают на фоне происходящего вокруг. Несмотря на сложные вызовы, непрогнозируемость и волатильность рынков и геополитические риски, женщины продолжают оптимистично смотреть на будущее и брать на себя ответственность за организацию и команду. Вопрос лидерства и коммуникации внутри компаний приобретает у них новый приоритет.

Стратегии женского лидерства во времена поликриза могут отличаться, но их объединяют некоторые общие подходы, в частности, коммуникация с командами. 73% опрошенных лидеров в Украине утверждают, что во время кризисных ситуаций уделяют больше времени вопросам лидерства и общению с работниками.

40% украинских респонденток определяют свой стиль как демократический, который предполагает участие всех заинтересованных сторон, а каждая третья лидер предпочитает стратегический стиль, ориентированный на команду.

Однако кризис для украинских женщин – это не только новые вызовы и трудности, но и новые карьерные возможности, как считают четверть участвовавших в исследовании украинок.

Вопрос лидерства – не столько вопрос гендерный, сколько вопрос возможностей и уверенности. Хотя, действительно, сейчас открывается много перспектив и возможностей для женщин, желающих продвигаться по карьерной лестнице, двигаться вперед. Нам нужна общегосударственная концепция создания благоприятной среды, чтобы женщины могли полноценно быть лидерами бизнеса и имели возможность уделять время семье, детям. Очень хотелось бы, чтобы эта роль не была потеряна, как произошло после Второй мировой войны, когда женщины снова вернулись к роли домохозяек, отдав лидерство в бизнесе вернувшимся с фронта мужчинам.