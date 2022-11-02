MMR проводит опрос специалистов в области маркетинга

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

2022 год коренным образом изменил не только жизнь каждого из нас, но и бизнес-процессы и подходы к маркетингу. Инструменты, которые мы пользовались до 24 февраля, трансформировались или стали неэффективными.

Чтобы создать новую матрицу коммуникаций, топовый ресурс Украины о маркетинге MMR инициирует спецпроект "Маркетинг - 2023". Он расскажет о трендах, на которые стоит опираться в планировании активаций, об эффективных решениях и инструментах, удачных кейсах.

К подготовке спецпроекта MMR привлекает все экспертное сообщество - опрос отрасли будет продолжаться до 7 февраля включительно.

Руководители по маркетингу и коммуникациям крупнейших украинских компаний и агентств уже готовят для спецпроекта информацию о топ эффективных методах управления репутацией, развитии CRM маркетинга, метавселенной, системе социальных коммуникаций, инфлюэнс-маркетинге и многом другом.

Мы совместно определим, какие же маркетинговые инструменты будут максимально эффективны в 2023 году, стоит ли инвестировать в оффлайн-маркетинг, как эффективно построить стратегию продвижения в период глобализации бизнеса.

Генеральный партнер проекта digital-агентство Ланет CLICK . Среди всех участников опроса будет разыгран сертификат на услуги в размере 5000 грн, который даст скидку до 50% от общей стоимости работ. Использовать сертификат можно по всем услугам агентства.