MMR проводить опитування фахівців галузі маркетингу

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2022 рік докорінно змінив не лише життя кожного з нас, але й бізнес-процеси та підходи до маркетингу. Інструменти, якими ми користувалися до 24 лютого, трансформувалися чи стали неефективними.

Аби створити нову матрицю комунікацій, топовий ресурс України про маркетинг MMR ініціює спецпроєкт “Маркетинг - 2023”. Він розкаже про тренди, на які варто спиратися в планування активацій, про ефективні рішення та інструменти, вдалі кейси.

До підготовки спецпроєкту MMR залучає всю експертну спільноту - опитування галузі триватиме до 7 лютого включно.

Керівники з маркетингу та комунікацій найбільших українських компаній та агенцій вже готують для спецпроєкту інформацію про топ ефективних методів управління репутацією, розвиток CRM маркетингу, метавсесвіт, систему соціальних комунікацій, інфлюенс-маркетинг та багато іншого.

Ми спільно визначимо, які ж маркетингові інструменти будуть максимально ефективними у 2023 році, чи варто інвестувати в офлайн-маркетинг, як ефективно побудувати стратегію просування в період глобалізації бізнесу.

Генеральний партнер проєкту digital-агентство Ланет CLICK. Серед усіх учасників опитування буде розіграно сертифікат на послуги у розмірі 5000 грн, який дасть знижку до 50% загальної вартості робіт. Використати сертифікат можна на всі послуги агентства.