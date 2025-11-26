Мы идем туда, где живет клиент – в смартфон

Еще десять лет назад мобильные приложения казались чем-то второстепенным — приятным, технологичным, но не решающим для бизнеса. Они были скорее «модной фишкой», красиво выглядевшей в годовых отчетах и презентациях, но не имевшей реального влияния на продажи или сервис. Тогда многие предсказывали скорую смерть приложений, ведь каждый из них боролся за место в телефоне и внимание пользователя.

Сегодня же мы живем в мире, где смартфон управляет освещением, отслеживает здоровье, производит оплату, заменяет ключи от авто и даже запускает кофеварку. И если раньше в Netflix говорили, что их главный конкурент – сон, то сегодня мобильное приложение уже может конкурировать с вашей кофеваркой за внимание. Это звучит иронически, но очень точно описывает то, как изменилось поведение людей: они взаимодействуют с миром через интерфейсы и бренды вынуждены адаптироваться к этой логике. или терять клиента.

В страховании этот сдвиг особенно заметен. Страховые услуги – не импульсные покупки и не что-то, что клиент делает в состоянии покоя. Это решения, которые принимаются в момент надобности, часто срочно, иногда со стрессом. И если сервис в этот момент работает медленно, сложно или требует лишних действий, клиент не просто грустит, а вынужден искать альтернативу. Поэтому мобильное приложение для страховой компании – это не дополнительная опция, а ключ к тому, чтобы быть рядом с клиентом именно тогда, когда необходимо.

Клиентский опыт страхования

MyARX для ARX стал не просто цифровым каналом, а средой, в которой формируется весь клиентский опыт. Мы создавали его, чтобы клиент мог решать вопросы страхования быстрее, чем он успевает их сформулировать. Вся информация по договорам хранится в смартфоне, что сняло потребность в пластиковых картах и бумажных документах. Доступ к полисам открыт в любой момент, независимо от того, где находится клиент: дома, в командировке или в другой стране. Он может пересмотреть договоры, продлить их действие, оформить новый продукт, и все это в несколько кликов.

MyARX объединяет различные виды страхования – от медицинского до автогражданки, КАСКО, туристического страхования или страхования жизни – в одном цифровом пространстве. Человек больше не думает о том, где искать свой полис. Он всегда там, где и ожидается – в телефоне. Еще одна вещь, которая кажется мелочью, но действительно меняет всю логику сервиса, возможность работать оффлайн. Даже без интернета клиент видит свои договоры, что становится критически важным в роуминге, путешествиях или ситуациях, когда связь нестабильна. Это создает чувство контроля, а контроль страхования означает покой.

Не менее важно, что MyARX стал инструментом прямой коммуникации. Благодаря чату внутри приложения человеку больше не нужно переходить в посторонние мессенджеры или звонить в контакт-центр — все происходит в одном месте. Сегодня 87% всех обращений в ARX поступают именно через MyARX: это означает, что клиент выбирает скорость и простоту. А мы, в свою очередь, получаем возможность обрабатывать обращение более качественно и эффективно, сокращая нагрузку на операторов и ускоряя решение вопросов.

Еще одна критически важная функция – прозрачное отслеживание страховых событий. Клиент видит каждый этап: когда его дело зарегистрировано, на каком этапе рассмотрение, какие суммы убытков определены, какое решение принято и кому отправлена выплата. Прозрачность равна доверию. Человек не чувствует неопределенности, не волнуется без ответа, не чувствует себя заброшенным среди бюрократии. Она имеет доступ к процессу так же, как к любому сервису в смартфоне – просто и понятно.

Экран как место доверия

Это изменение поведения клиентов логически повлияло на продажи. MyARX стал не только сервисным каналом, но и полноценным инструментом по генерации дохода. За четыре года активной работы им воспользовалось более 100 000 клиентов. В сентябре 2025 г. количество новых загрузок превысило 3 000. Объемы продаж через приложение выросли на 84% по сравнению с прошлым годом. Это не просто показатели цифровой трансформации, а доказательство того, что мобильное пространство стало новым домом для страхования. Клиенты привыкли покупать продукты так, как покупают билеты или бронируют отели: быстро, без лишних вопросов, в два клика.

На самом деле мобильное приложение – это не технология, а модель мышления и способ быть рядом с клиентом в его реальной жизни. Человек не хочет звонить по телефону, не хочет писать письма, не хочет разбираться в нюансах договоров. Она желает результат. И если раньше главным полем конкуренции между страховыми компаниями был ценник, то сегодня им есть опыт. Опыт в приложении, опыт в данный момент, опыт без трения.

Поэтому MyARX стал для ARX больше, чем сервисом. Это точка доверия, место ежедневного взаимодействия и пространство, в котором клиент чувствует себя уверенно. И в этом новом ландшафте выигрывает тот, кто не просто создает приложение, а создает привычку. Задачи MyARX быть в числе тех сервисов, к которым клиент возвращается не потому, что нужно, а потому, что так удобнее всего, как, например, сделать кофе.