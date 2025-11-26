Ми йдемо туди, де живе клієнт — у смартфон

Ще десять років тому мобільні застосунки здавалися чимось другорядним — приємним, технологічним, але точно не вирішальним для бізнесу. Вони були радше «модною фішкою», яка красиво виглядала в річних звітах і презентаціях, але не мала реального впливу на продажі чи сервіс. Тоді багато хто пророкував швидку смерть застосунків, адже кожен з них боровся за місце в телефоні й увагу користувача.

Сьогодні ж ми живемо у світі, де смартфон керує освітленням, відстежує здоров’я, проводить оплату, замінює ключі від авто й навіть запускає кавоварку. І якщо раніше в Netflix казали, що їхній головний конкурент — сон, то сьогодні мобільний застосунок уже може конкурувати з вашою кавоваркою за увагу. Це звучить іронічно, але дуже точно описує те, як змінилася поведінка людей: вони взаємодіють зі світом через інтерфейси, і бренди змушені адаптуватися до цієї логіки або втрачати клієнта.

У страхуванні цей зсув особливо помітний. Страхові послуги — не імпульсні покупки й не щось, що клієнт робить у стані спокою. Це рішення, які приймаються в момент потреби, часто терміново, інколи зі стресом. І якщо сервіс у цей момент працює повільно, складно чи вимагає зайвих дій, клієнт не просто засмучується, а змушений шукати альтернативу. Тому мобільний застосунок для страхової компанії — це не додаткова опція, а ключ до того, щоб бути поруч із клієнтом саме тоді, коли необхідно.

Клієнтський досвід страхування

MyARX для ARX став не просто цифровим каналом, а середовищем, у якому формується весь клієнтський досвід. Ми створювали його, щоб клієнт міг вирішувати питання страхування швидше, ніж він встигає їх сформулювати. Уся інформація за договорами зберігається у смартфоні, що зняло потребу в пластикових картках і паперових документах. Доступ до полісів відкритий у будь-який момент, незалежно від того, де перебуває клієнт: удома, у відрядженні чи в іншій країні. Він може переглянути договори, продовжити їхню дію, оформити новий продукт, і все це у кілька кліків.

MyARX об’єднує різні види страхування — від медичного до автоцивілки, КАСКО, туристичного страхування чи страхування життя — в одному цифровому просторі. Людина більше не думає про те, «де шукати» свій поліс. Він завжди там, де й очікується — у телефоні. Ще одна річ, яка здається дрібницею, але насправді змінює всю логіку сервісу, можливість працювати офлайн. Навіть без інтернету клієнт бачить свої договори, що стає критично важливим у роумінгу, подорожах або в ситуаціях, коли зв’язок нестабільний. Це створює відчуття контролю, а контроль у страхуванні означає спокій.

Не менш важливо, що MyARX став інструментом прямої комунікації. Завдяки чату всередині застосунку людині більше не потрібно переходити в сторонні месенджери або телефонувати до контакт-центру — усе відбувається в одному місці. Сьогодні 87% усіх звернень до ARX надходять саме через MyARX: це означає, що клієнт вибирає швидкість і простоту. А ми, у свою чергу, отримуємо можливість обробляти звернення якісніше та ефективніше, скорочуючи навантаження на операторів і прискорюючи вирішення питань.

Ще одна критично важлива функція — прозоре відслідковування страхових подій. Клієнт бачить кожен етап: коли його справа зареєстрована, на якому етапі розгляд, які суми збитків визначені, яке рішення прийнято і кому відправлено виплату. Прозорість дорівнює довірі. Людина не відчуває невизначеності, не хвилюється без відповіді, не відчуває себе покинутою серед бюрократії. Вона має доступ до процесу так само, як до будь-якого сервісу у смартфоні — просто і зрозуміло.

Екран, як місце довіри

Ця зміна поведінки клієнтів логічно вплинула на продажі. MyARX став не лише сервісним каналом, а й повноцінним інструментом генерації доходу. За чотири роки активної роботи ним скористалися понад 100 000 клієнтів. У вересні 2025 року кількість нових завантажень перевищила 3 000. Обсяги продажів через застосунок зросли на 84% у порівнянні з минулим роком. Це не просто показники цифрової трансформації, а доказ того, що мобільний простір став новим домом для страхування. Клієнти звикли купувати продукти так, як купують квитки чи бронюють готелі: швидко, без зайвих питань, у два кліки.

Насправді мобільний застосунок — це не технологія, а модель мислення й спосіб бути поруч із клієнтом у його реальному житті. Людина не хоче телефонувати, не хоче писати листи, не хоче розбиратися в нюансах договорів. Вона хоче результат. І якщо раніше головним полем конкуренції між страховими компаніями був цінник, то сьогодні ним є досвід. Досвід у застосунку, досвід у моменті, досвід без тертя.

Саме тому MyARX став для ARX більше, ніж сервісом. Це точка довіри, місце щоденної взаємодії та простір, у якому клієнт почувається впевнено. Й у цьому новому ландшафті виграє той, хто не просто створює застосунок, а створює звичку. Завдання MyARX бути в числі тих сервісів, до яких клієнт повертається не тому, що потрібно, а тому, що так найзручніше, як, наприклад, зробити каву.