Не ныть, а делать: 17-й Украинский маркетинг-форум состоится под лозунгом устойчивости

Уже два года украинский бизнес демонстрирует, что не просто держится, а даже масштабируется, несмотря на вызовы войны. 17-18 апреля 2024 17 Украинский маркетинг-форум объединит компании, которые продолжают активно развиваться, создавать социальные проекты и делиться опытом живучести во время полномасштабного вторжения.

Начало 2024 года стало своеобразной точкой отсчета новой реальности, в которой больше нет иллюзий относительно непродолжительности войны и где фокусировка на миссии, стратегическое планирование и соблюдение собственных принципов и ценностей приобретают новое значение. Украинский бизнес подхватывает философию "не ныть, а делать", держать удар и работать в долгую.

«Рекламный образ Украинского маркетинг-форума — кактус. Растение, способное приспосабливаться к любым условиям: накапливать влагу, развиваться, расти и цвести. И главная задача этого года – создание новых правил игры, чтобы подготовиться к марафону войны. Мы видим, что в Украине появляются новые социальные группы, развивается новый культурный контекст, растет потребность людей в доверии и безопасности. И брендам нужно отвечать на эти вызовы. Каким образом? Именно это мы и будем обсуждать на форуме”, – комментирует Ирина Бондаренко, продюсер Украинского маркетинг-форума.

Несмотря на неопределенность войны, на нынешнем УМФ эксперты готовы много говорить именно о будущем — о сценариях развития бизнеса на новых рынках с фокусом на успех украинских фэшн-брендов в мире, о развитии новых социальных стратегий, направленных на помощь обществу и войску, о новых вызовах для маркетинг-директоров в профессии и коммуникации, о кардинальных изменениях в потреблении, которые продолжает вызывать война, о том, как оценить реальное влияние разных типов коммуникации и найти то, в чем действительно нуждается потребитель .

“Коммуникация сегодня – это одновременно и жизненно необходимая функция бренда, и самый большой вызов. Бренд не может оставаться вне событий, нужно иметь свою позицию и четко ее озвучивать. И все это в условиях безумной усталости и травмированности общества. Следует найти свой tone of voice, свой баланс с уважением ко всем красным линиям — это приоритет адаптации бизнеса к длительной борьбе», — рассказывает Наталья Бухалова , сопродюсер Украинского маркетинг-форума.

Среди спикеров форума этого года Ростислав Вовк, СЕО и совладелец компании «Кормотех», Евгений Муравщик, соучредитель Tabletki.ua, Мария Гаврилюк, соучредитель бренда исключительных вещей Gunia Project, Сергей Коваленко, СEO Yasno, Алина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу, связям с общественностью и СМИ, Екатерина Огуряева, директор по маркетингу "Сільпо", Сергей Костя, директор по маркетингу компании Bolt в странах Восточной Европы, Елена Плахова, директор по управление репутацией группы компаний Новая почта, Екатерина Возианова, основательница брендов Indposhiv и Heroism, Тарас Маципура, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine, Анна Гришина, директор по маркетингу компании "РУШ" (EVA и EVA.UA), Мария Самплавская, маркетинг-директор INTERTOP Украина”, Надежда Ганулич-Манукян, директор по маркетингу группы компаний UPG, Виктория Ковалева, Head of Product and Brand Marketing в Uklon, Денис Судилковский, бренд- и бизнес-директор ЛУН, директор по инновациям Projector AI Lab (CBBO ЛУН, CIO Prjctr AI Lab), Екатерина Спивакова, директор по коммуникациям и регуляторному обеспечению Kernel, Ольга Семчук, руководитель коалиционной программы лояльности Fishka, Дмитрий Осиюк, руководитель сервиса аналитических решений в MacPaw, Валерия Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGO.

Одна из специальных тем, которую будут обсуждать на 17 УМФ, — искусственный интеллект в маркетинге. Бизнес активно внедряет ИИ-технологии, чтобы автоматизировать и упростить рабочие процессы. Спикеры, уже практикующие использование ИИ в своих компаниях, поделятся опытом внедрения инструментов ИИ, чтобы успевать по актуальным вызовам.

Более подробно с программой события можно ознакомиться на официальном сайте Украинского маркетинг-форума по ссылке https://bit.ly/49IvjHh

Генеральным бизнес-партнером мероприятия стал OMD Optimum Media Ukraine, лидер в сфере рекламно-коммуникационной индустрии в Украине и мире.