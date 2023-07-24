Несмотря на скандал с Канье Уэстом. Adidas успешно продала часть кроссовок Yeezy

Компания Adidas получила заказ на 4 млн пар кроссовок Yeezy, созданных в коллаборации с американским рэпером Канье Уэстом. Речь идет об обуви более чем на 508 млн евро. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что для заказа кроссовок во время онлайн-продаж (первых после разрыва Adidas с Канье Уэстом) клиенты должны были заранее зарегистрироваться и указать конкретные модели.

Спрос на Yeezy превысил самые оптимистичные прогнозы Adidas. Это привело к тому, что компания не смогла удовлетворить все заказы, особенно на определенные размеры и модели, поэтому чистый объем продаж был меньше, чем 508 млн евро.

Такое внимание к кроссовкам развеяло опасение, что бренд Yeezy стал слишком токсичным.

Ранее Adidas спрогнозировала до 700 млн евро годового ущерба по итогам 2023 года, фактором чего называли именно разрыв с Канье Уэстом.

Почему Adidas и Канье Уэст прекратили сотрудничество?

В октябре 2022 года Adidas разорвала связи с рэпером из-за его антисемистских высказываний. Спор повлиял на акции Adidas и ударил по прибыли компании.

В результате миллионы пар кроссовок Yeezy розничной стоимостью 1,2 млрд евро остались на складах после того, как их продажа была приостановлена. Adidas прекратила производство этой обуви, а цена на нее на вторичном рынке резко возросла: некоторые модели подорожали более чем в два раза.

Весной текущего года генеральный директор Adidas Бьорн Гульден сказал, что Adidas продаст остатки кроссовок Yeezy. Часть доходов планируется передать международным организациям. Как сейчас сообщает Financial Times, конкретная сумма еще обсуждается.

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