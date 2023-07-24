Попри скандал із Каньє Вестом. Adidas успішно продала частину кросівок Yeezy

Компанія Adidas у травні-червні отримала замовлення на 4 млн пар кросівок Yeezy, які було створено в колаборації з американським репером Каньє Вестом. Йдеться про взуття на понад 508 млн євро. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що для замовлення кросівок під час онлайн-продажів (перших після розриву Adidas з Каньє Вестом) клієнти мали заздалегідь зареєструватися та вказати конкретні моделі.

Попит на Yeezy перевищив найоптимістичніші прогнози Adidas. Це призвело до того, що компанія не змогла задовольнити всі замовлення, особливо на певні розміри та моделі, тому чистий обсяг продажів був меншим за 508 млн євро.

Така увага до кросівок розвіяла побоювання, що бренд Yeezy став надто токсичним.

Раніше Adidas спрогнозувала до 700 млн євро річних збитків за підсумками 2023 року, фактором чого називали саме розрив із Каньє Вестом.

Чому Adidas і Каньє Вест припинили співпрацю?

У жовтні 2022 року Adidas розірвала звʼязки з репером через його антисемістські висловлювання. Суперечка вплинула на акції Adidas та вдарила по прибутку компанії.

Внаслідок цього мільйони пар кросівок Yeezy роздрібною вартістю 1,2 млрд євро залишилися на складах після того, як їх продаж було призупинено. Adidas припинила виробництво цього взуття, а ціна на нього на вторинному ринку різко зросла: деякі моделі подорожчали більш ніж удвічі.

Навесні поточного року генеральний директор Adidas Бйорн Гульден сказав, що Adidas продасть залишки кросівок Yeezy. Частину доходів планують передати міжнародним організаціям. Як тепер повідомляє Financial Times, конкретна сума ще обговорюється.

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