Adidas вирішив розпродати кросівки Yeezy, які залишилися після розриву з Каньє Вестом

Компанія Adidas вирішила продати залишки кросівок Yeezy, створені в колаборації з американським репером Каньє Вестом. Частину доходів планують передати міжнародним організаціям. Про це повідомив генеральний директор фірми Бйорн Гульден, передає Reuters.

У жовтні 2022 року фірма розірвала звʼязки з Вестом через його антисемістські висловлювання. Суперечка вплинула на акції Adidas та вдарила по прибутку компанії.

Мільйони пар кросівок Yeezy роздрібною вартістю 1,2 млрд євро лежать на складах після того, як їх продаж було призупинено. Ціна на них на вторинному ринку різко зросла після того, як Adidas припинив виробництво цього взуття, а деякі моделі подорожчали більш ніж удвічі.

Гульден додав, що ще не визначено, коли і як відбудеться запланований продаж. Однак відомо, що кошти передадуть організаціям, яким Вест нашкодив своїми коментарями.

Як зауважує Reuters, продавши частину кросівок, Adidas потенційно мінімізує очікувані збитки цього року, але незрозуміло, скільки взуття буде продано і яку частину доходів буде пожертвовано.

Нагадаємо, Adidas прогнозує до 700 млн євро річних збитків за підсумками 2023 року. Це можуть бути перші річні збитки фірми за 31 рік. Фактором цього називали саме розрив компанії із Каньє Вестом.