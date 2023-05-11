ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Adidas вирішив розпродати кросівки Yeezy, які залишилися після розриву з Каньє Вестом

Adidas Yeezy, кросівок
Adidas Yeezy. Фото: Adidas / Twitter

Компанія Adidas вирішила продати залишки кросівок Yeezy, створені в колаборації з американським репером Каньє Вестом. Частину доходів планують передати міжнародним організаціям. Про це повідомив генеральний директор фірми Бйорн Гульден, передає Reuters.

У жовтні 2022 року фірма розірвала звʼязки з Вестом через його антисемістські висловлювання. Суперечка вплинула на акції Adidas та вдарила по прибутку компанії.

Мільйони пар кросівок Yeezy роздрібною вартістю 1,2 млрд євро лежать на складах після того, як їх продаж було призупинено. Ціна на них на вторинному ринку різко зросла після того, як Adidas припинив виробництво цього взуття, а деякі моделі подорожчали більш ніж удвічі.

Гульден додав, що ще не визначено, коли і як відбудеться запланований продаж. Однак відомо, що кошти передадуть організаціям, яким Вест нашкодив своїми коментарями.

Як зауважує Reuters, продавши частину кросівок, Adidas потенційно мінімізує очікувані збитки цього року, але незрозуміло, скільки взуття буде продано і яку частину доходів буде пожертвовано.

Нагадаємо, Adidas прогнозує до 700 млн євро річних збитків за підсумками 2023 року. Це можуть бути перші річні збитки фірми за 31 рік. Фактором цього називали саме розрив компанії із Каньє Вестом. 

Автор:
Артем Ющенко