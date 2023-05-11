Adidas решил распродать кроссовки Yeezy, оставшиеся после разрыва с Канье Вестом

Компания Adidas решила продать остатки кроссовок Yeezy, созданные в коллаборации с американским рэпером Канье Уэстом. Часть доходов планируется передать международным организациям. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Бьорн Гульден, передает Reuters.

В октябре 2022 года фирма разорвала связи с Уэстом из-за его антисемистских высказываний. Спор повлиял на акции Adidas и ударил по прибыли компании.

Миллионы пар кроссовок Yeezy розничной стоимостью 1,2 млрд евро лежат на складах после того, как их продажи были приостановлены. Цена на них на вторичном рынке резко выросла после того, как Adidas прекратил производство этой обуви, а некоторые модели подорожали более чем вдвое.

Гульден добавил, что еще не определено, когда и как произойдет запланированная продажа. Однако известно, что средства будут переданы организациям, которым Уэст навредил своими комментариями.

Как отмечает Reuters, продав часть кроссовок, Adidas потенциально минимизирует ожидаемые убытки в этом году, но непонятно, сколько обуви будет продано и какая часть доходов будет пожертвована.

Напомним, Adidas прогнозирует до 700 млн евро годового ущерба по итогам 2023 года. Это могут быть первые годовые убытки фирмы за 31 год. Фактором этого называли именно разрыв компании с Канье Уэстом.