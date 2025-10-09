Новые правила военного учета: как будут работать совместные проверки ТЦК, ГНС и Гоструда

Для украинского бизнеса проверки Гоструда всегда являлись источником рисков. В 2025 году эта тема приобретает еще большую актуальность, ведь несмотря на военное положение, инспекторы остаются активными, штрафы растут, а суды формируют практику, которая определяет, как именно нужно действовать компаниям во время проверок.

Дополнительным фактором внимания стало решение правительства, которым с июля этого года представителям Гоструда разрешено привлекать в состав комиссий по проверке состояния военного учета на предприятиях. Такой "гибридный" формат контроля еще находится на этапе становления, однако несложно спрогнозировать, что в случае его активного применения бизнесу придется одновременно отвечать на вопросы как инспекторов труда, так и представителей территориальных центров комплектования (ТЦК).

Что изменилось в 2025 году

2025 стал для Гоструда периодом постепенного возвращения к полноценному контролю за соблюдением трудового законодательства. Несмотря на формальный мораторий на плановые проверки, государство ясно демонстрирует: трудовые гарантии работников и легальное трудоустройство остаются приоритетом даже в военное время.

На практике это означает, что инспекторы все активнее проводят внеплановые проверки, в первую очередь, по жалобам работников, запросам военных администраций или в случаях подозрения неоформленной занятости. Такие действия основываются на Порядке осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде (постановление КМУ №823 от 21 августа 2019), который позволяет реагировать на любые сигналы о нарушении прав работников даже во время военного положения.

Еще одной тенденцией стало ужесточение требований к социальным обязательствам работодателей. После внесения изменений в законодательство, в частности Закона №3491-IX от 12 декабря 2023 года, компании обязаны вести учет мобилизованных работников, выполнять квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью и соблюдать правила охраны труда, обновленные с 2024 года. Суды при этом занимают жесткую позицию: военное положение не является основанием невыполнения этих норм.

Параллельно растет и финансовая нагрузка на бизнес. С повышением минимальной заработной платы автоматически выросли и размеры штрафов. Например, за одного неоформленного работника компания может оплатить более 240 тыс. грн. Для малого бизнеса такие санкции часто становятся критическими.

Еще одним заметным изменением явилось усиление координации между контролирующими органами. В июле 2025 года правительство приняло постановление №892 от 16 июля 2025 года, которым внесло изменения в Порядок организации и ведения военного учета, утвержденный постановлением КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года. Этим документом предусмотрено, что в состав комиссий по проверке состояния военного учета теперь могут привлекаться представители Гоструда и территориальных органов ГНС.

Такое решение не случайно. Государство стремится усилить контроль над смежными сферами — не только проверить, надлежаще ли ведется военный учет, но и выяснить, не скрытые ли трудовые отношения под видом гражданско-правовых договоров, уплачиваются ли налоги в полном объеме, выполняет ли бизнес социальные обязательства перед работниками. Иными словами, проверка военного учета становится поводом к комплексной оценке деятельности предприятия.

Важно, что мораторий на плановые проверки бизнеса, действующий с 23 июля 2025, не распространяется на проверки военного учета. Это означает, что подобные комиссии могут работать даже в период, когда обычные инспекции временно запрещены.

Таким образом, "общая проверка" - это уже не просто формальная проверка военного учета. Фактически речь идет о межведомственной комиссии, в которую входят представители ТЦК, Гоструда и налоговой службы. И если первые сосредотачиваются на мобилизационном учете, вторые могут одновременно оценивать кадровую документацию, оформление работников и даже соответствие выплат налоговым требованиям. Для бизнеса это означает один – круг вопросов, которые могут возникнуть при проверке, становится значительно шире, чем раньше.

Вопросы при проверке ТЦК

Согласно постановлению №892, основную часть "общей проверки" по-прежнему проводит ТЦК, и именно он формирует перечень ключевых вопросов к работодателю. Так что в фокусе — практическое исполнение обязанностей предприятия по ведению военного учета.

В частности, в первую очередь инспекторы обращают внимание на следующие аспекты:

Назначено ответственное лицо за ведение военного учета;

учета; Или ведутся личные карточки работников (форма П-2) для лиц, имеющих статус военнообязанных;

ведутся личные карточки работников (форма П-2) для лиц, имеющих статус военнообязанных; Уведомляет ли предприятие ТЦК о принятии, увольнении или изменении учетных данных работников;

предприятие ТЦК о принятии, увольнении или изменении учетных данных работников; Чи все работники внесены в списки военного учета;

все работники внесены в списки военного учета; Выполняются ли мобилизационные задачи, если они были установлены;

мобилизационные задачи, если они были установлены; Или обеспечивается явка работников по повесткам и способствует ли этому работодатель.

Именно от готовности предприятия ответить на эти вопросы зависит, насколько спокойно и без осложнений пройдет проверка. А как показывает практика, от ситуации, когда на пороге появится комиссия с совместной проверкой, не застраховано ни одно предприятие.

Когда проверка неизбежна

Сообщение о "гибридной" проверке может поступить заранее (по почте или через официальные каналы), или инспекторы придут уже "на место", имея соответствующее направление. В любом случае, главное для компании — действовать взвешенно, в рамках закона и без лишних эмоций.

Прежде всего, следует внимательно проверить документы, с которыми прибыли инспекторы. Направление должно содержать все обязательные реквизиты: кто инициировал проверку, ее предмет, дату начала и продолжительность. Инспекторы должны предъявить служебные удостоверения. Если информация неполная или вызывает сомнения, предприятие вправе сделать копии документов и зафиксировать свои замечания в журнале проверок.

Следует также помнить, что проверка должна касаться только вопросов, указанных в направлении. Если представители комиссии начинают выходить за пределы определенной темы, например, переходят от военного учета к анализу всех трудовых договоров или финансовых отчетов, это может считаться превышением полномочий. В таких случаях целесообразно письменно зафиксировать отрицание или отказ предоставлять документы, не относящиеся к предмету проверки.

Не менее важно вести собственную фиксацию хода проверки. Рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который будет вести протокол: кто именно присутствовал, какие документы спрашивали, когда и в какой форме давали ответы. С согласия инспекторов возможны фото- или видеозаписи процесса. Это поможет в случае дальнейшего спора доказать правомерность действий компании.

Также еще до начала проверки предприятию следует иметь в порядке базовый пакет документов:

приказ о назначении ответственного за военный учет;

личные карточки работников (форма П-2);

приказы о принятии и увольнении;

табели учета рабочего времени;

договоры с ФЛП и ЦПИ, при необходимости – подтверждение уплаты налогов и взносов;

копии отчетов и писем, представленных в ТЦК.

Если проверка выявила нарушения, у компании есть два пути: устранить их в установленный срок или, если инспекция действовала с нарушениями, обжаловать предписание в судебном порядке.

Важно подчеркнуть, что в настоящее время подобный "микс проверок" еще не набрал обороты. И, возможно, они ограничатся только форматом официальных запросов, без личного визита представителей комиссии. Однако, как показывает практика, в Украине все может измениться в любую минуту, и компаниям лучше быть готовы к этому. Вовремя оформленные документы, назначенный ответственный за военный учет и понимание собственных прав и обязанностей значительно снижают риски во время любой инспекции.