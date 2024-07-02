Опыт спонсорства мероприятий. Что лучше: сделать свой проект или приобщиться к чужому

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Лето – сезон фестивалей, форумов, благотворительных и не очень мероприятий – в разгаре. Гости посещают концерты, выставки, форумы. Бизнес смотрит на это иногда с завистью, иногда с желанием вернуть старое время, иногда с надеждой, что вложенные средства вернутся.

Вообще идея шерить маркетинг на мероприятиях нормальна и ясна. Особенно если ваш бренд коммуницирует с широкой аудиторией. Допустим, на фестиваль приходит 20 000 гостей и все, что вам нужно, это найти способ с ними пообщаться. Но есть вопросы: к кому пришли гости?

Приведем метафору обычного дня рождения. Вы приглашаете 100 гостей, это люди с которыми вы общаетесь, дружите, кого из них вы уважаете, кто просто знакомый знакомого. Кто-то из гостей богат и подарит вам дорогой презент, а кто просто ваш лучший друг и может прийти без подарка. Понятно, что это очень неоднородная компания, единственное, что объединяет их - все они пришли к вам на праздник.

И вот один из гостей начинает энергично предлагать другим какую-нибудь активность: выпить, закусить, попробовать, потанцевать, послушать историю, явно с какой-то очевидной для себя выгодой. Но ведь друзья пришли к вам, очевидно, что им не очень хочется слушать других, тем более незнакомых. Да и вам будет неприятно, если кто будет перебивать ваш разговор.

Так и на фестивале, коммуникация брендов может стать неким "party pooper", портящим другим праздник.

С другой стороны, если бренд и есть именинник, и все пришли к нему в День Рождения, может возникнуть беда с недостаточным количеством внимания. Гости будут чувствовать себя обиженными, вслух говоря: "Все хорошо, я понимаю, что тебе нужно со всеми пообщаться".

Вы полностью платите за вечеринку, с другой стороны вам несут подарки.

Но самое главное, в статусе именинника, вы и только вы решаете, кого звать, какую музыку включать, с кем общаться, а кого вообще можно не кормить.

Очевидно, если разговаривать метафорами, на собственной вечеринке коммуникация бренда будет наиболее эффективной, даже если вам придется предоставить возможность всем своим важным друзьям-партнерам рассказать о себе.

Рассмотрим другую метафору под названием "Студенческая вечеринка". Предположим, это пати, посвященная празднику "День студента". Конечно в таких случаях все участники сбрасываются средствами, чтобы вместе отметить это событие. На такой вечеринке всегда есть лидер-организатор или оргкомитет, который эти средства собирает и тратит. Отмечательно, что в финале благодарят именно его, ведь одно дело скинуться деньгами, а совсем другое потратить свое время и энергию на организацию. Но немногие задумываются, что у организатора возникает возможность заказывать музыку на этой вечеринке.

Предположим, к организатору постучалась группа из соседнего потока и выдвинула предложение: "А давайте мы тоже скинемся, а к этому еще дополнительно купим алкоголь, но танцевать будем под рэп". Это дает повод к обсуждению в коллективе, готовы ли мы за дополнительный алкоголь изменить свои музыкальные пожелания.

К чему это я? К тому, что в случае со спонсорством мер, где мы объединяемся финансово с другими участниками, нужно выдерживать общую концепцию и не допускать тех, кто портит вечеринки, ведь однозначно никому лучше их участия не станет.

Так что на вопрос "Быть спонсором или делать свое мероприятие?" однозначного ответа не существует. Но всегда есть понимание простых тезисов.

Если ты имеешь право заказывать музыку — твоя коммуникация однозначно будет более качественной. А офлайн гость/контакт сегодня слишком дорог, чтобы уступать эффективность сотрудничества с ним.

Если ты не можешь "заказывать музыку", тогда лучше проанализировать ли существующая музыка тебе подходит, и разделяете ли вы с организатором общие ценности. Если все эти моменты урегулированы, спонсорство тоже выглядит эффективным до того момента, когда организатор не нарушает правила игры. Но это тема для другого разбирательства.