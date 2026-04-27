От возобновления к росту: как франшиза помогает бизнесу пережить кризис

Эта зима стала серьезным испытанием для украинского бизнеса: массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, длительные отключения света, кадровые трудности и изменение потребительских предпочтений заставили работать в условиях постоянной нестабильности. По данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации, более 80% компаний ощутили влияние энергетического дефицита на свою деятельность.

Чтобы сохранить операционную непрерывность, бизнес инвестировал в автономность – генераторы, резервные каналы связи, альтернативные решения. Для многих это явилось условием выживания, но и существенным финансовым нагрузкам. Такие шаги сложно назвать стратегическим преимуществом, скорее необходимой реакцией на обстоятельства.

Уже несколько лет украинские компании работают не в режиме развития, а в режиме постоянного обновления. Значительная часть ресурсов направлена не на рост, а на возврат к базовой стабильности.

Кризисный круг украинского бизнеса: кризис — срочные действия — возобновление — новый кризис

Многие компании оказались в кризисном круге, где каждый форс-мажор – блекауты, изменения налогового регулирования – приводит к резкому падению оборота. Бизнес переходит в режим аварийного управления: срочно решает проблемы по завышенным ценам, производит болезненные оптимизации внутри команды или релоковывает процессы. В таких обстоятельствах компания проигрывает дважды: после кризиса с облегчением надеется на стабильность вместо анализа рисков и подготовки к следующим вызовам, а средства, которые могли бы пойти на развитие, тратятся на покрытие текущих потерь. Сценарий повторяется из года в год и в разных отраслях выглядит почти одинаково.

Это не стратегия, а реакция на внешние происшествия. Постоянное восстановление истощает бизнес не меньше, а иногда и больше самого кризиса: съедает оборотные средства, блокирует инвестиции и концентрирует ключевые риски на собственнике и его капитале. Следующий сезон может быть не более легким: военные риски остаются константой, а потребительские предпочтения продолжают меняться — люди экономят, выбирают скорость и безопасность. Подготовка к предстоящим вызовам начинается не с генератора или оптимизации затрат. Она начинается с главного вопроса: выдерживает ли сама модель бизнеса повторные удары?

Централизованная система: когда бизнес держится на одном человеке

Посмотрим, как развивается 70% украинского бизнеса: один собственник, одна компания, один баланс и центр принятия решений. В стабильное время это удобно, в турбулентные — это опасно. Когда вся конструкция держится на одних руках, любой локальный кризис угрожает всей системе. Устойчивость в 2025-2026 годах — это не о личном героизме владельца, который сам развозит товар во время тревог. Это об архитектуре, которая позволяет бизнесу быть во многих местах одновременно, не отягощая основной баланс.

От одного до многих: франшиза как инструмент безопасности

Франчайзинг часто воспринимается только как инструмент быстрого масштабирования в стабильные периоды. Однако в нынешних условиях он все чаще рассматривается как стратегическая альтернатива "монолитной" модели бизнеса прежде всего благодаря децентрализации.

Прежде всего, это о диверсификации региональных рисков. Если в одном регионе нарушается логистика или падает спрос, то сеть не останавливается полностью, другие локации продолжают работать. Риск распределяется географически, а не концентрируется в одной точке. Именно поэтому предприниматели из прифронтовых регионов часто открывают франшизы в более безопасных областях. Второе преимущество: другая логика инвестиций. Новые точки открываются за счет партнеров, а не собственного капитала. Вместо того, чтобы инвестировать условно $40 тыс. в собственную локацию и тратить собственное время, можно создать франшизу за $10-20 тыс. и делегировать расходы и операционную вовлеченность партнеру.

Важную роль играет и локальная адаптивность. Франчайзи — владелец на своей территории, который скорее реагирует на изменения спроса, находит поставщиков и практические решения. Доходы франчайзинга формируются не только из паушальных взносов и роялти, но и развитие собственного производства и расширение каналов сбыта партнерской сети.

Если собственного производства нет, его можно запускать постепенно за счет взносов первых партнеров и с использованием грантов. В результате бизнес получает более устойчивую модель, где сложные периоды проходит не одна компания, а сеть с возможностью обмена опытом и совместного поиска решений.

Франчайзинг в действии: уроки от мировых и украинских брендов

Как в международной, так и украинской практике есть примеры, когда франшиза помогала бизнесу пережить кризис. На мировом уровне классический случай — это KFC: полковник Сандерс в 65 лет потерял свой ресторан из-за изменений в инфраструктуре, но вместо того чтобы отстраивать его самостоятельно, он упаковал рецепт во франшизу и масштабировал бизнес без собственного капитала, превратив кризис в старт глобальной сети.

В Украине примером стал проект "Гали Балованной" во время локдаунов 2020-х годов. Небольшие производства замороженных полуфабрикатов с франчайзинговой моделью не только выживали, но быстро росли благодаря актуальному формату бизнеса и лояльным условиям входа для партнеров.

Еще один пример – пул украинских брендов одежды и сервисов после начала полномасштабного вторжения. Закрывая флагманские магазины в зоне боевых действий, они выходили на новые рынки, например, в Польше или Чехии, через франчайзинговые пакеты. Это позволяло сохранить команду и бренд, привлекая ресурсы местных партнеров там, где собственных оборотных средств не хватало.

Ограничение франчайзинга: когда стратегия важнее формы

Однако следует понимать, что франчайзинг не является универсальным решением и не работает как волшебная таблетка. Он не устраняет операционные риски – логистические сбои, кадровые проблемы или падение спроса остаются частью бизнеса. Изменяется не их наличие, а способ распределения ответственности за них. Также франчайзинг не компенсирует слабый продукт или непродуманные процессы: если модель не работает на собственных точках, ее масштабирование лишь ускорит проблемы.

Ключевая ценность франшизы состоит в другом: она помогает перестроить структуру риска. Собственник перестает быть единственным источником финансирования и единственной точкой ответственности за кризисные ситуации. Украинский бизнес уже показал способность выживать, и следующий шаг — научиться строить систему, которая не зависит от владельца и не останавливается после каждого удара.

Подготовка к новому сезону сегодня – это не просто генераторы или аварийные запасы. Это организация бизнеса таким образом, чтобы он работал даже при изменяющихся правилах игры, рынка или региональных рисков. В этом смысле франчайзинг — это не о быстром росте, а об архитектуре устойчивости: система, где ресурсы и ответственность распределены, а риски не концентрируются на одном человеке или одном балансе.