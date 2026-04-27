Бізнес
Від відновлення до зростання: як франшиза допомагає бізнесу пережити кризу

Ця зима стала серйозним випробуванням для українського бізнесу: масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, тривалі відключення світла, кадрові труднощі та зміна споживчих уподобань змусили компанії працювати в умовах постійної нестабільності. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, понад 80% компаній безпосередньо відчули вплив енергетичного дефіциту на свою діяльність.

Щоб зберегти операційну безперервність, бізнес інвестував в автономність — генератори, резервні канали зв’язку, альтернативні рішення. Для багатьох це стало умовою виживання, але й суттєвим фінансовим навантаженням. Такі кроки складно назвати стратегічною перевагою, радше необхідною реакцією на обставини.

Уже кілька років українські компанії працюють не в режимі розвитку, а в режимі постійного відновлення. Значна частина ресурсів спрямовується не на зростання, а на повернення до базової стабільності.

Кризове коло українського бізнесу: криза — термінові дії — відновлення — нова криза

Багато компаній опинилися у кризовому колі, де кожен форс-мажор — блекаути, зміни податкового регулювання — призводить до різкого падіння обороту. Бізнес переходить у режим аварійного управління: терміново вирішує проблеми за завищеними цінами, робить болісні оптимізації всередині команди або релоковує процеси. У таких обставинах компанія програє двічі: після кризи з полегшенням сподівається на стабільність замість аналізу ризиків і підготовки до наступних викликів, а кошти, які могли б піти на розвиток, витрачаються на покриття поточних втрат. Сценарій повторюється з року в рік і у різних галузях виглядає майже однаково.

Це не стратегія, а реакція на зовнішні обставини. Постійне відновлення виснажує бізнес не менше, а іноді й більше за саму кризу: з’їдає обігові кошти, блокує інвестиції і концентрує ключові ризики на власнику та його капіталі. Наступний сезон може бути не легшим: військові ризики залишаються константою, а споживчі вподобання продовжують змінюватися — люди економлять, обирають швидкість і безпеку. Підготовка до майбутніх викликів починається не з генератора чи оптимізації витрат. Вона починається з головного питання: чи витримує сама модель бізнесу повторні удари?

Централізована система: коли бізнес тримається на одній людині

Поглянемо, як розвивається 70% українського бізнесу: один власник, одна компанія, один баланс і один центр ухвалення рішень. У стабільні часи це зручно, у турбулентні — це небезпечно. Коли вся конструкція тримається на одних руках, будь-яка локальна криза загрожує всій системі. Стійкість у 2025–2026 роках — це не про особистий героїзм власника, який сам розвозить товар під час тривог. Це про архітектуру, яка дозволяє бізнесу бути у багатьох місцях одночасно, не обтяжуючи основний баланс. 

Від одного до багатьох: франшиза як інструмент безпеки

Франчайзинг часто сприймають лише як інструмент швидкого масштабування у стабільні періоди. Проте за нинішніх умов він дедалі частіше розглядається як стратегічна альтернатива "монолітній" моделі бізнесу, насамперед, завдяки децентралізації.

Передусім це про диверсифікацію регіональних ризиків. Якщо в одному регіоні порушується логістика або падає попит, мережа не зупиняється повністю, інші локації продовжують працювати. Ризик розподіляється географічно, а не концентрується в одній точці. Саме тому підприємці з прифронтових регіонів часто відкривають франшизи у безпечніших областях. Друга перевага: інша логіка інвестицій. Нові точки відкриваються за рахунок партнерів, а не власного капіталу. Замість інвестувати умовно $40 тис. у власну локацію та витрачати власний час, можна створити франшизу за $10-20 тис. і делегувати витрати та операційну залученість партнеру.

Важливу роль відіграє й локальна адаптивність. Франчайзі — це власник на своїй території, який швидше реагує на зміни попиту, знаходить постачальників і практичні рішення. Доходи франчайзингу формуються не лише з паушальних внесків і роялті, а й через розвиток власного виробництва та розширення каналів збуту партнерської мережі.

Якщо власного виробництва ще немає, його можна запускати поступово за рахунок внесків перших партнерів і з використанням грантів. У підсумку бізнес отримує більш стійку модель, де складні періоди проходить не одна компанія, а мережа з можливістю обміну досвідом і спільного пошуку рішень.

Франчайзинг у дії: уроки від світових та українських брендів

Як у міжнародній, так і в українській практиці є приклади, коли франшиза допомагала бізнесу пережити кризу. На світовому рівні класичний випадок — це KFC: полковник Сандерс у 65 років втратив свій ресторан через зміни в інфраструктурі, але, замість того щоб відбудовувати його самостійно, він упакував рецепт у франшизу і масштабував бізнес без власного капіталу, перетворивши кризу на старт глобальної мережі.

В Україні прикладом став проєкт "Галі Балуваної" під час локдаунів 2020-х років. Невеликі виробництва заморожених напівфабрикатів з франчайзинговою моделлю не лише виживали, а й швидко зростали завдяки актуальному формату бізнесу та лояльним умовам входу для партнерів.

Ще один приклад — пул українських брендів одягу та сервісів після початку повномасштабного вторгнення. Закриваючи флагманські магазини у зоні бойових дій, вони виходили на нові ринки, наприклад у Польщі чи Чехії, через франчайзингові пакети. Це давало змогу зберегти команду і бренд, залучаючи ресурси місцевих партнерів там, де власних обігових коштів бракувало.

Обмеження франчайзингу: коли стратегія важливіша за форму

Проте варто розуміти, що франчайзинг не є універсальним рішенням і не працює як чарівна таблетка. Він не усуває операційні ризики — логістичні збої, кадрові проблеми чи падіння попиту залишаються частиною бізнесу. Змінюється не їхня наявність, а спосіб розподілу відповідальності за них. Також франчайзинг не компенсує слабкий продукт або непродумані процеси: якщо модель не працює на власних точках, її масштабування лише пришвидшить проблеми.

Ключова цінність франшизи полягає в іншому: вона допомагає перебудувати структуру ризику. Власник перестає бути єдиним джерелом фінансування та єдиною точкою відповідальності за кризові ситуації. Український бізнес уже показав здатність виживати, тож наступний крок — навчитися будувати систему, яка не залежить від власника і не зупиняється після кожного удару.

Підготовка до нового сезону сьогодні — це не просто генератори чи аварійні запаси. Це організація бізнесу у такий спосіб, щоб він працював навіть за змінних правил гри, ринку або регіональних ризиків. У цьому сенсі франчайзинг — це не про швидке зростання, а про архітектуру стійкості: систему, де ресурси та відповідальність розподілені, а ризики не концентруються на одній людині чи одному балансі.