Партнер Фирташа Тынный хочет застроить закарпатские реки малыми ГЭС. Общины против

Несмотря на сопротивление местных общин, компании, причастные к скандальному бизнесмену Игорю Тынному, собираются в Закарпатье застраивать горные реки малыми ГЭС. Прежде всего речь идет о фирмах экс-руководителя "Закарпатьеоблэнерго" Василия Ковача. В то же время, судя по реестрам владельцев юридических лиц, похоже, что сам Тынный продолжает вести совместный бизнес с Сергеем и Юлией Левочкиными и быть партнером подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Манипуляция перед "наступлением"

Застройка малых рек Закарпатья гидроэлектростанциями – это давняя история противостояния жителей местных сел, экологов и собственно бизнеса, который хочет зарабатывать на зеленом тарифе. Первые не хотят, чтобы их регион нанес непоправимый экологический ущерб из-за сооружения плотин и нарушения естественного движения воды. А вторые обещают "золотые горы" от развития в регионе зеленой энергетики. С началом полномасштабной войны эта тема несколько угасла, но сейчас ее пытаются "разогреть" снова.

Большинством закарпатских мини-ГЭС (МГЭС) владеют несколько групп, тесно связанных с чиновниками и олигархами эпохи Януковича. Именно их первыми в конце 2000-х допустили к заработку на жирном зеленом тарифе. Тогда обсуждался план построить в регионе более 300 дамб с турбинами. Но из-за сопротивления общин дело забуксовало.

Новый виток начался во время блекаутов зимой 2022-2023 годов – с мощного информационного вброса. Несколько местных СМИ выпустили видеосюжеты и новости о том, что в селах, возле которых работают малые ГЭС, якобы не выключают свет. Площадкой, которая распространяла такие публикации, стала даже телеграмм-канал "Закарпатьеоблэнерго".

Скриншот телеграмм-канала "Закарпатьеоблэнерго"

Как выяснили закарпатские активисты, за этой манипуляцией стоят все те же "бывшие" и их друзья. Используя свое облэнерго, они хотели заставить людей, ранее протестовавших против ГЭС, думать, что якобы благодаря ГЭС у них, несмотря на отключение, всегда будет свет.

Но такого быть не может: населенные пункты не могли избежать отключений, потому что потребляют электроэнергию не изолированно, а часть объединенной энергосистемы Украины. К тому же, мощность горных ГЭС редко превышает 1 МВт, чего недостаточно для покрытия потребностей поселков даже в часы не пикового потребления.

Как выяснилось, все лежало на поверхности – похоже, что "Закарпатьеоблэнерго" просто выборочно не отключало некоторые линии, к которым подключены ГЭС. Так людей заставляли поверить, что села, где есть ГЭС, более благополучны.

“В селах, где есть ГЭС, региональный оператор просто не отключал линию, как не отключал ее для других бизнесов, курортов, развлекательных центров. В то же время, когда все остальные закарпатцы получали свет по 2-4 часа в день и по столько же ночью”, – к такому выводу пришли закарпатские журналисты в расследовании .

Почему "Закарпатьеоблэнерго" начало подыгрывать владельцам мини ГЭС?

Активисты выяснили, что манипуляции в СМИ и корректировка графиков отключений происходили в пользу группы энергетических компаний "Ренер". У нее на Закарпатье 9 малых ГЭС, которыми владеют бывший гендиректор "Закарпатьеоблэнерго" Василий Ковач и члены его семьи.

Хоть это и влиятельный бизнесмен, но не настолько, чтобы облэнерго выполняло его прихоти. Настоящий центр принятия подобных решений – среди владельцев "Закарпатьеоблэнерго". Кто они?

А владелицей "Закарпатьяоблэнерго" является Юлия Левочкина - бывшая нардепка от ОПЗЖ и сестра экс руководителя Администрации президента Януковича Сергея Левочкина. И по странному стечению обстоятельств она же совместно со скандальным киевским бизнесменом Игорем Тынным владеет несколькими закарпатскими ГЭС. В свое время закарпатцы протестовали против их строительства (да и недовольны сейчас). Поэтому если Тынный и Левочкина снова решат перекрыть плотинами еще несколько рек ради заработка на зеленом тарифе, "реклама ГЭС", якобы спасающих от блекаутов, для них очень уместна.

Еще одна фирма, на мельницу которой лило воду "Закарпатьеоблэнерго" - ООО "Томарт". В течение 2021-2022 годов оно пыталось начать строительство двух МГЭС на реке Тересви на территории Нересницкой общины, но встретилось с сопротивлением ее жителей. "Бизнес пытается давить на Нересницкий сельский совет", - описывает эту ситуацию портал "Правда есть".

И снова среди бенефициаров "Томарта" уже знакомы фамилии. Один из совладельцев – харьковчанин Андрей Босой – был среди основателей ООО "Энергия Карпат" (владеет Белинской ГЭС в Раховском районе), принадлежащей Игорю Тынному и Юлии Левочкиной. Информация об этом есть на портале YouControl.

Скриншот сайта YouControl

От "Энергии Карпат" один шаг к Фирташу и Сенниченко

Кстати, с “Энергией Карпат” связан интересный момент: эта фирма буквально через одного человека выводит на прямую связь Игоря Тынного с беглым олигархом Дмитрием Фирташем .

Так, в "Энергии Карпат" кроме Тынной и Левочкиной есть еще один основатель - оффшор МИЗОНИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (MIZONIO HOLDINGS LIMITED ). Его директором указана Marianna Papua ( Μαριαννα Παπουη ). И она же является директором в OSTCHEM INTERNATIONAL LIMITED – это один из кипрских оффшоров, обслуживающих Дмитрия Фирташа.

Похоже, что через оффшоры Игорь Тынный сотрудничает не только с Дмитрием Фирташем. Как сообщают некоторые СМИ, после революции достоинства он через оффшорку MacNamara Holdings SA якобы помог вывести 20 млн долларов, принадлежавших Сергею Левочкину и Ивану Фурсину. Это, как отмечают авторы одной из публикаций, было сделано через фирму ООО "Нико и К", которую в двухтысячные годы Тынный основал вместе с Наталией Сенниченко - матерью скандально известного экс председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, подозреваемого в присвоении 500 млн грн государственных средств

Через "Нико и К" тогда провели около 862 тыс. долларов, оказавшихся на счетах оффшора MacNamara Holdings SA Согласно судебным документам, платеж от "Нико и К" шли через "Город-Банк" Ивана Фурсина в латвийский Trasta Komercbanka.

Воздействие на стратегическую отрасль

Как видим, на втором году полномасштабной войны в украинской энергетике все так же присутствуют агенты влияния, напрямую связанные с олигархами времен Януковича. Местные "элиты" через подконтрольные СМИ то и дело проверяют, не наступил ли для них удобный момент, чтобы начать "ловить в мутной воде рыбу".

Более того – никуда не делись и такие персонажи, как Левочкины и Тынные. Из-за попавших под их влияние компаний стратегической инфраструктуры они пытаются влиять на отечественную энергетику. Манипулируя чувствительными для населения темами, такие дельцы подстрекают протестные настроения – словно умышленно подыгрывая врагу.

Если раньше они открыто сотрудничали с окружением Януковича и обслуживали его интересы, то сейчас прячутся за масками поклонников зеленой энергетики.

Но, как показала история с манипуляциями во время блэкаутов со стороны целого облэнерго, то, что сейчас они заботятся не о государстве и общественном интересе, а исключительно о себе. Возможно, самое время обратить внимание на них правоохранителям. Ведь влияние таких персонажей на энергетическую безопасность целых регионов в военное время может дорого обойтись всей стране.

Фото: ua.depositphotos.com