Поддержка ветеранов и военнослужащих в Bayadera Group

Война затронула каждого украинца, и коллектив Bayadera Group не стал исключением. Сегодня среди наших работников есть те, кто встал на защиту Украины, и мы искренне гордимся их мужеством, преданностью и вкладом в защиту государства.

Как и многие украинские компании, Bayadera Group поэтапно формирует и совершенствует подходы к поддержке военнослужащих, ветеранов и их адаптации после возвращения к гражданской жизни.

Мы понимаем, что возвращение к мирной жизни после службы – это новый и часто непростой этап. Именно поэтому компания стремится создавать среду, в которой работники могут комфортно восстанавливать профессиональную деятельность, адаптироваться к рабочим процессам и поддерживать коллектив.

Мы убеждены, что у каждого ветерана есть уникальный опыт, ценные навыки и большой потенциал для дальнейшего профессионального развития. Поэтому готовы учитывать индивидуальные потребности работников, поддерживать их в профессиональной адаптации и при необходимости способствовать повышению квалификации, переквалификации или освоению новых направлений деятельности.

Для нас важно, чтобы каждый работник знал, что компания помнит о нем, ценит его вклад и готова поддержать в сложный момент. Поддержка ветеранов для нас – это не отдельная инициатива, а часть культуры ответственности и заботы о людях.

Поддержка военнослужащих

С начала полномасштабного вторжения Bayadera Group системно поддерживает работников, проходящих военную службу. Компания приобщается к обеспечению потребностей военных подразделений, в которых служат наши сотрудники, поддерживает сборы на необходимое оборудование и технику, а также оказывает помощь работникам в случае ранений или необходимости в лечении и реабилитации.

Мы поддерживаем связь с мобилизованными работниками и следим за их потребностями. В случае необходимости компания оказывает финансовую помощь для лечения и восстановления.

В случае гибели работника при защите Украины компания оказывает поддержку его семье, поскольку считает своим долгом быть рядом не только в рабочих вопросах, но и в самые сложные моменты жизни.

Безбарьерность и адаптация

Bayadera Group разделяет принципы безбарьерности и равных возможностей для всех работников. Мы понимаем, что возвращение к гражданской жизни после военной службы может сопровождаться новыми потребностями и вызовами, поэтому стремимся формировать рабочую среду, основанную на уважении, поддержке и взаимопонимании.

Компания постепенно внедряет подходы, направленные на развитие инклюзивной корпоративной культуры, где каждый работник, независимо от жизненных обстоятельств, имеет возможность реализовывать свой профессиональный потенциал. Особое внимание мы уделяем формированию культуры взаимоуважения, поддержки и открытого диалога в коллективах.

Мы убеждены, что безбарьерность — это не только физическое пространство, но и создание условий, в которых каждый человек чувствует себя принятым, ценным и имеет равный доступ к возможностям для работы, обучения и развития.

Забота о здоровье

Забота о людях всегда была одной из ключевых ценностей Bayadera Group. Поэтому компания поэтапно внедряет программы и инициативы, направленные на поддержание здоровья и благосостояния работников.

Одним из направлений развития социальной поддержки явилось поэтапное внедрение программы добровольного медицинского страхования. Программа обеспечивает доступ к качественным медицинским услугам и консультациям и является частью комплексного подхода компании к заботе о работниках.

Для ветеранов компании программа также предусматривает возможность получения психологической поддержки, что может способствовать более комфортной адаптации после возвращения к гражданской жизни и профессиональной деятельности.

Обучение и развитие

Bayadera Group уделяет большое внимание профессиональному развитию работников и созданию возможностей для обучения и усовершенствования компетенций. Компания последовательно развивает внутреннюю систему обучения, чтобы обеспечить работникам доступ к необходимым знаниям, современным инструментам развития и возможностям профессионального роста.

Одним из шагов в этом направлении стало внедрение корпоративной LMS-платформы, постепенно наполняемой учебными материалами, курсами и программами развития для работников компании.

В рамках развития ветеранского направления на платформе планируется также создание отдельного информационного пространства для ветеранов. Здесь будет собрана полезная информация об адаптации после службы, возможностях обучения и профессионального развития, государственных программ поддержки, медицинских сервисов и внутренних инициатив компании.

Мы понимаем, что возвращение на работу после военной службы может сопровождаться новыми вызовами. Поэтому компания постепенно нарабатывает инструменты и подходы, которые помогут работникам комфортно адаптироваться к рабочей среде, восстановить профессиональную деятельность и продолжить профессиональное развитие в компании.

Планы развития ветеранского направления

Сегодня Bayadera Group находится на этапе формирования системного подхода к работе с ветеранами. Мы отдаем себе отчет, что после завершения службы все больше наших работников будут возвращаться к мирной жизни, поэтому уже сейчас изучаем лучшие практики украинских и международных компаний.

В перспективе мы видим развитие комплексной ветеранской политики, объединяющей поддержку здоровья, обучения и профессионального развития, информационного сопровождения, адаптации к рабочей среде и создания равных возможностей для карьерного роста.

Наш приоритет — создание условий, при которых ветераны смогут реализовать свой потенциал, чувствовать поддержку команды и уверенно строить свое будущее по возвращении в гражданскую жизнь. Мы убеждены, что опыт, ответственность, устойчивость и лидерские качества, приобретенные во время службы, являются ценным ресурсом как для компании, так и общества в целом.