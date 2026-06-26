Підтримка ветеранів та військовослужбовців у Bayadera Group

Війна торкнулася кожного українця, і колектив Bayadera Group не став винятком. Сьогодні серед наших працівників є ті, хто став на захист України, і ми щиро пишаємося їхньою мужністю, відданістю та внеском у захист держави.

Як і багато українських компаній, Bayadera Group поетапно формує та вдосконалює підходи до підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхньої адаптації після повернення до цивільного життя.

Ми розуміємо, що повернення до мирного життя після служби — це новий і часто непростий етап. Саме тому компанія прагне створювати середовище, в якому працівники можуть комфортно відновлювати професійну діяльність, адаптуватися до робочих процесів та відчувати підтримку колективу.

Ми переконані, що кожен ветеран має унікальний досвід, цінні навички та великий потенціал для подальшого професійного розвитку. Тому готові враховувати індивідуальні потреби працівників, підтримувати їх у професійній адаптації та, за потреби, сприяти підвищенню кваліфікації, перекваліфікації або освоєнню нових напрямів діяльності.

Для нас важливо, щоб кожен працівник знав: компанія пам'ятає про нього, цінує його внесок і готова підтримати в складний момент. Підтримка ветеранів для нас — це не окрема ініціатива, а частина культури відповідальності та турботи про людей.

Підтримка військовослужбовців

З початку повномасштабного вторгнення Bayadera Group системно підтримує працівників, які проходять військову службу. Компанія долучається до забезпечення потреб військових підрозділів, у яких служать наші співробітники, підтримує збори на необхідне обладнання та техніку, а також надає допомогу працівникам у разі поранень або потреби в лікуванні та реабілітації.

Ми підтримуємо зв'язок із мобілізованими працівниками та стежимо за їхніми потребами. У разі необхідності компанія надає фінансову допомогу на лікування та відновлення.

У разі загибелі працівника під час захисту України компанія надає підтримку його родині, адже вважає своїм обов'язком бути поруч не лише в робочих питаннях, а й у найскладніші моменти життя.

Безбар'єрність та адаптація

Bayadera Group поділяє принципи безбар'єрності та створення рівних можливостей для всіх працівників. Ми розуміємо, що повернення до цивільного життя після військової служби може супроводжуватися новими потребами та викликами, тому прагнемо формувати робоче середовище, засноване на повазі, підтримці та взаєморозумінні.

Компанія поступово впроваджує підходи, спрямовані на розвиток інклюзивної корпоративної культури, де кожен працівник незалежно від життєвих обставин має можливість реалізовувати свій професійний потенціал. Особливу увагу ми приділяємо формуванню культури взаємоповаги, підтримки та відкритого діалогу в колективах.

Ми переконані, що безбар'єрність — це не лише про фізичний простір, а й про створення умов, у яких кожна людина почувається прийнятою, цінною та має рівний доступ до можливостей для роботи, навчання й розвитку.

Турбота про здоров'я

Турбота про людей завжди була однією з ключових цінностей Bayadera Group. Саме тому компанія поетапно впроваджує програми та ініціативи, спрямовані на підтримку здоров'я та добробуту працівників.

Одним із напрямів розвитку соціальної підтримки стало поетапне впровадження програми добровільного медичного страхування. Програма забезпечує доступ до якісних медичних послуг та консультацій і є частиною комплексного підходу компанії до турботи про працівників.

Для ветеранів компанії програма також передбачає можливість отримання психологічної підтримки, що може сприяти більш комфортній адаптації після повернення до цивільного життя та професійної діяльності.

Навчання та розвиток

Bayadera Group приділяє значну увагу професійному розвитку працівників та створенню можливостей для навчання й удосконалення компетенцій. Компанія послідовно розвиває внутрішню систему навчання, щоб забезпечити працівникам доступ до необхідних знань, сучасних інструментів розвитку та можливостей для професійного зростання.

Одним із кроків у цьому напрямі стало впровадження корпоративної LMS-платформи, яка поступово наповнюється навчальними матеріалами, курсами та програмами розвитку для працівників компанії.

У межах розвитку ветеранського напряму на платформі також планується створення окремого інформаційного простору для ветеранів. Тут буде зібрана корисна інформація щодо адаптації після служби, можливостей навчання та професійного розвитку, державних програм підтримки, медичних сервісів та внутрішніх ініціатив компанії.

Ми розуміємо, що повернення до роботи після військової служби може супроводжуватися новими викликами. Тому компанія поступово напрацьовує інструменти та підходи, які допоможуть працівникам комфортно адаптуватися до робочого середовища, відновити професійну діяльність і продовжити свій професійний розвиток у компанії.

Плани розвитку ветеранського напряму

Сьогодні Bayadera Group перебуває на етапі формування системного підходу до роботи з ветеранами. Ми усвідомлюємо, що після завершення служби все більше наших працівників повертатимуться до мирного життя, тому вже зараз вивчаємо найкращі практики українських та міжнародних компаній.

У перспективі ми бачимо розвиток комплексної ветеранської політики, яка поєднуватиме підтримку здоров'я, навчання та професійний розвиток, інформаційний супровід, адаптацію до робочого середовища та створення рівних можливостей для кар'єрного зростання.

Наш пріоритет — створення умов, у яких ветерани зможуть реалізувати свій потенціал, відчувати підтримку команди та впевнено будувати своє майбутнє після повернення до цивільного життя. Ми переконані, що досвід, відповідальність, стійкість і лідерські якості, набуті під час служби, є цінним ресурсом як для компанії, так і для суспільства загалом.