Лідери ветеранської економіки: фінансова підтримка ветеранських бізнесів

Рейтинг «Лідери ветеранської економіки» комплексно оцінює внесок компаній у розвиток ветеранської економіки через підтримку ветеранського підприємництва та працевлаштування ветеранів. До цього списку увійшли компанії, які поряд із програмами працевлаштування та розвитку ветеранів надавали фінансову підтримку ветеранському МСБ (гранти, пільгові кредити тощо).

Як ми формували рейтинг

Рейтинг сформовано з двох блоків, кожен із яких має вагу 50%. Перший блок присвячений підтримці ветеранського МСБ та включає обсяг фінансової підтримки і кількість ветеранських бізнесів, які її отримали. Другий блок оцінює працевлаштування та професійний розвиток ветеранів і враховує кількість ветеранів у компанії, а також наявність освітніх програм і рескілінгу. Кількісні показники розраховуються відносно максимального значення у вибірці та множаться на відповідну вагу. Наявність освітніх програм і рескілінгу для ветеранів оцінюється за принципом: є — 1, немає — 0. Підсумковий бал компанії визначається як сума результатів за двома блоками.

Державні

Ощадбанк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 16000

Кількість ветеранів: 66

Проєкт «БІЗНЕС 4.5.0.» поєднує пільгове фінансування та консультаційну підтримку для ветеранів і членів їхніх родин, які започатковують або розвивають власну справу. У 2025 році в його межах Ощадбанк надав 104 пільгові кредити на 169,2 млн грн. Окремо як уповноважений державний банк Ощадбанк видав 1,1 млрд грн грантів за програмою «єРобота» для 2 020 ветеранів-підприємців. Програма також передбачає пільгове банківське обслуговування та фінансування бізнесу, зокрема стартапів і агропроєктів.

ПриватБанк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 17000

Кількість ветеранів: 264

В банку запровадили комплексну програму підтримки для ветеранів та їхніх родин, що передбачає пільги й додаткові послуги.PrivatBank Business Platform — навчальна онлайн-платформа ПриватБанку, спрямована на розвиток підприємництва, зокрема ветеранського бізнесу. Для військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин діє «Бізнес-школа для захисників», яка допомагає започаткувати або розвивати власну справу. Програма охоплює 19 вебінарів з фінансів, маркетингу та підприємництва, а також менторський супровід — від оцінки бізнес-ідеї до перших продажів і залучення грантового фінансування. Учасникам доступні записи навчання, практичні матеріали та бізнес-блог із рекомендаціями щодо ведення власної справи.

Sense Bank

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 4341

Кількість ветеранів: 27

Влітку 2025 року Sense Bank запустив спеціальний тарифний пакет «Бізнес ++» із пільговими умовами обслуговування для ФОП-ветеранів, членів їхніх родин, а також компаній, де захисники є засновниками, керівниками або становлять щонайменше третину команди. Пакет передбачає інструменти для зниження операційних витрат бізнесу: безкоштовне відкриття рахунку, виплату зарплат без комісій та до 250 безлімітних платежів по Україні. Також діють пільгові умови на валютні операції — 0,2% при купівлі валюти та 0,15% при продажу — і еквайринг за ставкою 1,1% від транзакції та 111 грн на місяць. Додатково підприємцям надається доступ до коворкінгів Sense Hub у Києві та Львові — до 20 відвідувань щомісяця.

Приватні

МХП

Галузь: харчові та агротехнології

Кількість працівників: 38 000

Кількість ветеранів: 979

МХП розглядає ветеранське підприємництво як один із напрямів повернення до цивільного життя та зміцнення економічної стійкості громад. Компанія підтримує створення й розвиток ветеранських бізнесів через грантові та освітні програми у партнерстві з державними, благодійними й освітніми організаціями.

Серед них — конкурсна програма «ВАРТО: рецепт турботи», яка допомагає ветеранам і ветеранкам відкрити або масштабувати бізнес у сфері організації шкільного харчування.

У межах конкурсу «Варто РОБИти СВОЄ 2.0», який Український ветеранський фонд Мінветеранів реалізує у партнерстві з БФ «МХП-Громаді», у 2025 році підтримку отримали 100 ветеранських бізнес-проєктів.

Також у межах грантових проєктів Благодійного фонду «МХП-Громаді»: «Роби своє» та «Агрокебети. Рости своє» — підприємці отримують фінансову підтримку, навчання та практичні знання з підготовки бізнес-планів, залучення фінансування й розвитку власної справи.

Kernel

Галузь: АПК

Кількість працівників: 11500

Кількість ветеранів: 292

У межах ветеранського напряму Благодійного фонду «Разом з Kernel» компанія підтримує розвиток ветеранського підприємництва через грантові програми та менторський супровід. У 2025 році у партнерстві з Українським ветеранським фондом фінансову підтримку через грантовий конкурс отримали 320 ветеранських бізнесів. Для розвитку підприємництва компанія відкрила чотири ветеранські простори в регіонах, де надають консультації, допомагають із залученням грантового фінансування та підтримують взаємодію ветеранської спільноти. Менторський супровід бізнесів координують соціальні служби Kernel із залученням профільних фахівців і консультантів.

Kernel реалізує програму підтримки ветеранів, інтегровану в HR-систему компанії, яка охоплює супровід від мобілізації до повернення до роботи. Ознакою програми є системний підхід в поєднанні з індивідуальним супроводом, який забезпечують всі учасники адаптаційного процесу: HR-менеджери, керівники, команди, наставники-ветерани, психологи і, звісно, родини.

ДТЕК

Галузь: енергетика

Кількість працівників: 55000

Кількість ветеранів: 700

У 2025 році бізнеси, засновані ветеранами, могли компенсувати вартість спожитої електроенергії в межах грантової ініціативи — до 300 тис. грн на підприємство, що еквівалентно до 30 тис. кВт·год протягом шести місяців. Підтримка надавалася на конкурсній основі за визначеними критеріями відбору. Окремо бізнес YASNO реалізував грантову програму «Світло для ветеранського бізнесу», спрямовану на підтримку малого та середнього підприємництва, заснованого ветеранами. Програма передбачала відкритий конкурс і прозору процедуру визначення переможців.

ПУМБ

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 6800

Кількість ветеранів: 280

ПУМБ підтримує ветеранське підприємництво через платформу «Жити назустріч», яка поєднує грантові, освітні та фінансові ініціативи. З літа 2024 року банк надав гранти 57 ветеранським бізнесам у розмірі від 500 тис. до 1 млн грн. У межах освітньо-грантової програми 110 команд у форматі «ветеран/захисник + цивільний» пройшли бізнес-навчання у Kyiv Graduate Business School. Також платформа включає безкоштовні проєкти з фінансової грамотності та розвитку підприємницьких навичок для ветеранів і членів їхніх родин.

У 2025 році на фінансування ветеранських бізнес-проєктів спрямовано 20,2 млн грн, ще 3,2 млн грн — на бізнес-навчання

Астарта-Київ

Галузь: АПК

Кількість працівників: 7028

Кількість ветеранів: 220

У 2025 році “Астарта” підтримувала ветеранський бізнес у громадах через ініціативу грантової програми «Сміливі 4.0». 50 переможців отримали гранти у вигляді обладнання на суму до 280 000 грн кожен. Загальна вартість обладнання становила 13,5 млн гривень

Проєкт створений завдяки партнерству Райффайзен Банку та агропромходингу «Астарта-Київ», включає освітню, фінансову та практичну допомогу для розвитку малого бізнесу в Україні. З 2024 року до співпраці долучилась група компаній Vodafone Україна.

Аврора

Галузь: ритейл

Кількість працівників: 16195

Кількість ветеранів: 143

Компанія створила цифрову освітньо-грантову платформу «Траєкторія 2.0» для ветеранів і членів їхніх родин, спрямовану на запуск і розвиток власної справи. Платформа поєднує онлайн-навчання, менторську підтримку, бізнес-інструменти та доступ до цифрових сервісів для ведення підприємницької діяльності, зокрема електронного документообігу, КЕП і платіжних рішень. У межах грантової програми «Траєкторія 2.0» внесок мережі «Аврора» становив 10 млн грн. Завдяки програмі створено 66 бізнесів і 106 нових робочих місць.

Київстар

Галузь: телеком

Кількість працівників: близько 3700

Кількість ветеранів: 52

У вересні 2025 року Київстар і Львівська міська рада уклали меморандум про підтримку ветеранів і членів їхніх родин, зокрема інтеграцію ветеранів у цивільне життя та допомогу з розвитком підприємництва. Компанія долучилася до міських програм «Відвага до бізнесу» та конкурсу «Бюджетний грант на проєкти подвійного призначення». Учасники та переможці програм отримують ваучери на телекомунікаційні й цифрові послуги Київстар, зокрема мобільний зв’язок, інтернет, SMS-інструменти для просування бізнесу та ваучери на ліцензії Microsoft 365. Це допомагає зменшити операційні витрати, знайти потенційних клієнтів та забезпечує доступ до цифрових інструментів для розвитку бізнесу

Також, нещодавно Київстар спільно з ГО «Ветеранський Супровід» та Одеським обласним центром захисту ветеранів підписав угоду про співпрацю щодо підтримки ветеранів Одеської області. Захисники отримають спеціальні умови на послуги зв’язку та доступ до цифрових рішень, що сприятимуть їхній соціальній адаптації та поверненню до активного життя.

Мережа АЗК WOG

Галузь: паливний ритейл

Кількість працівників: близько 7000

Кількість ветеранів: 37

У межах проєкту МСБ «Бізнес зрадіє» знижка на пальне за 2025 рік склала понад 37 млн гривень. Виокремити частку підтримки, що припадає окремо на ветеранський бізнес, бізнес ВПО чи бізнес членів родин ветеранів в компанії не можуть.

Компанія реалізує освітній проєкт «Академія кави WOG», який дає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам не лише професійні навички бариста, а й практичні інструменти для запуску власної справи. Ініціатива поєднує онлайн-навчання, підготовку бізнес-планів для грантових заявок та практичні офлайн заняття під керівництвом професійного баристи.

Райффайзен Банк

Галузь: фінанси

Кількість працівників: 5113

Кількість ветеранів: 60

Банк підтримує ветеранське підприємництво через фінансові та закупівельні інструменти. Банк інвестував 25 млн грн у грантову програму «Сміливі», спрямовану на розвиток ветеранського бізнесу. У закупівельних процедурах офіційно закріплено veteran-friendly підхід: підприємці-ветерани отримують перевагу під час оцінювання тендерних пропозицій за умови незначної різниці в ціні. Для підтримки участі у закупівлях команда банку також розробила відеотренінг про ефективну участь у тендерах. Окремим інструментом є ветеранська картка «Вдячність» із безкоштовним обслуговуванням і пільговими умовами для клієнтів-ветеранів.

Vodafone Україна

Галузь: телком

Кількість працівників: 4319

Кількість ветеранів: 25

Vodafone інвестує 1,5 млн грн у ветеранські облігації з доходністю 6% і терміном погашення 1 лютого 2027 року. Кошти, залучені через продаж цінних паперів, спрямовуються на підтримку українського ветеранського бізнесу.

Компанія також два роки поспіль підтримує мікрогрантову програму «Сміливі» у партнерстві з БФ «Твоя опора», агропромхолдингом «Астарта-Київ» та Райффайзен Банком. Програма «Сміливі 4.0» допомагає ветеранам і членам родин захисників започатковувати та розвивати власну справу. У 2025 році майже 200 підприємців подали заявки, понад 100 пройшли навчання з підприємництва та фінансової грамотності, а 50 переможців отримали гранти у вигляді обладнання до 280 тис. грн, а також навчання, стажування й супровід бізнес-проєктів.

StarlightMedia

Галузь: телебачення

Кількість працівників: 1500

Кількість ветеранів: 19

Компанія підтримує ветеранське підприємництво через закупівлю продукції та послуг ветеранських бізнесів для різних подій та власних потреб. У 2025 році фінансову підтримку отримали сім ветеранських бізнесів на загальну суму 4 млн грн.

Окремим напрямом стала ініціатива зі створення комунікаційної спільноти «Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок», яка об’єднує компанії навколо практик співпраці та підтримки ветеранів.

Медична лабораторія ДІЛА

Галузь: медицина, лабораторна діагностика

Кількість працівників: 2156

Кількість ветеранів: 12

Компанія підтримує ветеранське підприємництво через співпрацю з ветеранськими бізнесами. У 2025 році обсяг закупівель продукції ветеранського бренду COMMANDO COFFEE Co склав майже 259 тис. грн. COMMANDO COFFEE Co — бренд, заснований ветераном Артуром Войтюком, який сприяє працевлаштуванню ветеранів та членів їхніх родин. Такий підхід дає змогу інтегрувати підтримку ветеранського бізнесу у власну систему закупівель.