Польская модель налогообложения: способна ли она заменить единый налог в Украине

Украинские власти вернулись к идее модернизации упрощенной системы налогообложения. Как возможный образец предлагается польская модель Ryczałt, но ее внедрение может существенно увеличить нагрузку на предпринимателей и усложнить администрирование.

Представители действующей власти вновь упомянули о необходимости модернизации упрощенной системы (ССО), что предусмотрено Нацстратегией доходов 2030 года на ближайшие годы. Минфин и ряд народных депутатов считают упрощенку едва ли не главной налоговой проблемой страны, подлежащей всяческим ограничениям со стороны государства, и непременно хотят ее модернизировать. В то же время, по недавним оценкам аналитических центров - потери бюджета в результате злоупотребления упрощенной системой колеблются в диапазоне 11,5-22 млрд грн в год и значительно проигрывают схемам — настоящим лидерам избегания налогообложения: нарушение таможенных правил, контрабанда и коррупция на границе (потери 105-120 млрд грн в год); контрафакт, нелегальная торговля подакцизными товарами (39–43 млрд грн в год); заработные платы "в конвертах" (200-265 млрд грн в год).

Вершиной преследования ССО стала Национальная стратегия доходов, взятая Правительством на вооружение в конце 2023 года. Именно этот документ, наработанный Минфином в закрытом режиме – считает ССО камнем преткновения на пути дальнейших ростов налоговых поступлений в бюджет. Министерство финансов запланировало "модернизацию" упрощенки на 2027 год, соответственно законопроекты по этому поводу будут внесены в Парламент уже в начале 2026 года.

По потенциальному образцу трансформации, представителями КМУ предлагается так называемая Польская модель налогообложения малого бизнеса или, прямой перевод, разовый (или фиксированный) налог на доход (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Что это за "Польская модель" и что с ней не так?

1. На самом деле это лишь одна (и не самая удачная, например как Karta podatkowa, являющаяся аналогом пропавшего в Украине торгового патента) из четырех действующих моделей налогообложения малого бизнеса и предпринимательства. Начнем хотя бы с размеров – от 2% до 17% и количества ставок налога – их 8. Кстати, наиболее распространенными ставками являются 17%, 15%, 8,5%, 5,5% и 3%. Понятно, что вообще это никакая не альтернатива ССО с ее максимальными 6% (не говорим уже о 1 и 2 группах). По сути, польская модель по налоговой нагрузке - обычная обременительная форма общей системы налогообложения.

2. Как квази-общая система налогообложения Польская модель имеет типичные, но крайне неприятные недостатки по сравнению с нашей ССН:

— при определении доходов не действует кассовый метод (налогообложение по факту прибытия средств на счет ФОП), а применяется принцип первого события. То есть облагаться налогом будет все, что ФЛП отгрузил клиентам;

- упрощенный учет исчезает, появляется обычный бухучет. Режим обязывает вести учет доходов по специальной форме, сохранять доказательства приобретения товара, вести перечень основных средств и нематериальных активов. При этом записи должны содержать номер бухгалтерского документа, на основании которого осуществлена запись, которая в свою очередь предусматривает ведение полноценной бухгалтерии (хотя и в электронном виде). Мало того, в случае сложной деятельности, подлежащей начислению разных ставок, учет придется вести по каждому виду деятельности !

- новая отчетность, в налоговую службу (ежемесячно или ежеквартально) обязательно направляется соответствующая сводная форма учета доходов (у нас требуется только в ходе проверки);

— уплата налога производится ежемесячно (кроме новых и маленьких с доходом до 200 тыс. евро в год), а не ежеквартально, как привыкшие ФЛП на 3 группе единого налога.

Некоторым облегчением станет возможность снизить доход на отдельные расходы:

50% взносов на медицинское страхование, уплаченных в налоговом году;

взносы на социальное страхование (не вычисленные из дохода);

расходы на термомодернизацию;

расходы на Интернет (до 160 евро в год);

отдельные пожертвования (религиозные, благотворительные, на образование);

убытки прошлых лет.

3. Минимальный взнос с ЕСВ (22% от МЗП) для плательщиков единого налога будет отменен. Взнос на социальное страхование (ZUS) плательщиков Разового (фиксированного) налога на доход особенный по расчету (базой для расчета является часть 60% прогнозируемой среднемесячной зарплаты), но обычными по ставке (поляки платят 27%, украинские ФЛП будут платить 22%).

4. Трудный налоговый учет, тяжелое администрирование, много ошибок. Правило определения налога по ставке для каждого вида деятельности предполагает необходимость очень внимательно следить за тем, как и за что вы получили средства. Например, если ФЛП занимается одновременно рекламой, продажей товаров и доставкой продуктов в магазин, у него может быть 3 разных ставки (17% – за продажу продукции, 15% – за рекламу, 5,5% – за доставку). Что в свою очередь предусматривает 3 отдельных акта выполненных работ и три отдельных платежа:

Ставки налога в зависимости от видов деятельности

Ставка Виды дохода 17% Доход получен самозанятым лицом (без найма других лиц), в т.ч. переводчики, юристы, нотариусы, юридические советники, аудиторы, бухгалтеры, страховые агенты, налоговые консультанты, инвестиционные советники, агенты инвестиционных компаний и патентные поверенные 15% Доход получен от воспроизводства носителей компьютерной информации, посредничество в торговле мотоциклами, оптовое посредничество, хранение жидкостей и газов, хранение товаров в беспошлинных зонах, лоцманство, спорт, развлечения и отдых, услуги по рекламе, исследованию рынка и общественному мнению 14% Доход получен в сфере здравоохранения, архитектурно инженерные, технические исследования и услуги по анализу, в сфере специализированного проектирования 12% Доход получен от компьютерных игр, за исключением публикации онлайн, компьютерное программное обеспечение, консультации в сфере компьютерного оборудования и ПО 10% Доход получен от предоставления услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества за свой счет 8,5% (до 21500 евро) и 12,5% свыше Доход получен по договорам аренды, от предоставления услуг связанных с проживанием, услуг по аренде недвижимого имущества, услуг в сфере научно-исследовательских и конструкторских работ, прокат и лизинг легковых автомобилей 8,5% Доходы от деятельности общественного питания, связанной с продажей напитков с содержанием алкоголя свыше 1,5%, от предоставления услуг, связанных с пожаротушением, от предоставления образовательных услуг, от предоставления услуг, связанных с деятельностью библиотек, архивов, музеев, от деятельности по изготовлению продукции из материалов, порученных заказчиком, вы комиссия, полученная распространителем прессы 2% Доходы от продаж продукции растениеводства и животноводства собственного выращивания

5. Прочие необычные и неприятные сюрпризы налогового контроля:

— жесткий запрет на предоставление плательщиком налога услуг бывшему работодателю;

— если плательщик налога ведет учет доходов с нарушениями (не позволяет четко отделить каждый от дохода по каждой ставке, налоговики вправе обложить все полученные доходы по ставке 8,5%). При этом "правило 8,5%" не применяется, если будет установлено получение дохода, подлежащего налогообложению по более высокой ставке. В таком случае все доходы могут быть обложены налогом по наивысшей ставке налога;

— если ФЛП вообще не ведет учет доходов, налоговый орган самостоятельно рассчитает его доход и облагает его налогом по 5-кратной ставке (мах. 75%).

Подытоживая изложенное, можно заключить, что внедрение Польской модели в Украине, особенно в условиях военного положения, не является альтернативой упрощенной системе налогообложения, приведет к почти полному разрушению ССО и массовому уходу малого бизнеса на едином налоге в теневой сектор и увеличению схем избежания налогообложения.

Дело не только в том, что реальная налоговая нагрузка вырастет в 3-4 раза, но и в том, что каждый ФЛП заставит вести полноценную бухгалтерию с сохранением первичной документации. Более того, введение Польской системы не только значительно усложнит администрирование для ГНС, но и спровоцирует множество конфликтов между налоговиками и предпринимателями как при определении вида полученного дохода и, соответственно, ставки налогообложения, так и при определении должным образом ведет учет предприниматель или нет.

Однако понимая красные линии, которые Украине сейчас рисуют внешние кредиторы (в первую очередь МВФ), существует достаточно ограниченное поле для дружественного для налогоплательщиков маневра. Одним из таких первых шагов, безусловно, является признание государством того, что "политика мобилизации доходов", определенная НДС в части перестройки ССО, является неверной и, соответственно, требует справедливого и беспристрастного пересмотра.