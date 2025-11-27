Польська модель оподаткування: чи здатна вона замінити єдиний податок в Україні

Українська влада повернулася до ідеї модернізації спрощеної системи оподаткування. Як можливий взірець пропонується польська модель Ryczałt, але її впровадження може суттєво збільшити навантаження на підприємців і ускладнити адміністрування.

Представники діючої влади знов згадали про необхідність модернізації спрощеної системи (ССО), що передбачено Нацстратегією доходів 2030 на ближчі року. Мінфін та низка народних депутатів вважають спрощенку чи не головної податковою проблемою країни, що підлягає всіляким обмеженням з боку держави, і неодмінно хочуть її “модернізувати”. Водночас за нещодавніми оцінками аналітичних центрів - втрати бюджету внаслідок зловживання спрощеною системою коливаються у діапазоні 11,5-22 млрд грн на рік та значно програють схемам – справжнім лідерам уникнення від оподаткування: порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні (втрати 105-120 млрд грн на рік); контрафакт, нелегальна торгівля підакцизними товарами (39-43 млрд грн на рік); заробітні плати "у конвертах" (200-265 млрд грн на рік).

Вершиною переслідування ССО стала Національна стратегія доходів, що була взята Урядом на озброєння наприкінці 2023 року. Саме цей документ, напрацьований Мінфіном у закритому режимі - вважає ССО каменем спотикання на шляху подальших зростань податкових надходжень до бюджету. Міністерство фінансів запланували "модернізацію" спрощенки на 2027 рік, відповідно законопроєкти щодо цього будуть внесені у Парламент вже на початку 2026 року.

За потенційний взірець трансформації, представниками КМУ пропонується так звана Польська модель оподаткування малого бізнесу або, прямий переклад, Разовий (або фіксований) податок на дохід (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Що це за "Польська модель" та що з нею не так?

1. Насправді це лише одна (й не сама вдала, наприклад як Karta podatkowa, що є аналогом зниклого в Україні торгівельного патенту) з чотирьох діючих моделей оподаткування малого бізнесу та підприємництва. Почнемо хоча б з розмірів - від 2% до 17% та кількості ставок податку - їх 8. До речі найпоширенішими ставками є 17%, 15%, 8,5%, 5,5% та 3% Зрозуміло, що взагалі це ніяка не альтернатива ССО з її максимальними 6% (не говоримо вже про 1 та 2 групу платників ЄП). По суті польська модель за податковим навантаженням - звичайна обтяжлива форма загальної системи оподаткування.

2. Як квазізагальна система оподаткування Польська модель має типові, але вкрай неприємні недоліки у порівнянні з нашою ССО:

— при визначенні доходів не діє касовий метод (оподаткування за фактом прибуття коштів на рахунок ФОП), а застосовується принцип першої події. Тобто оподатковуватись буде все, що ФОП відвантажив клієнтам;

— спрощений облік зникає, з’являється звичайний бухоблік. Режим зобов'язує вести облік доходів за спеціальною формою, зберігати докази про придбання товару, вести перелік основних засобів і нематеріальних активів. При цьому, записи повинні містити номер бухгалтерського документа, на підставі якого здійснено запис, що своєю чергою передбачає ведення повноцінної бухгалтерії (хоч і в електронному вигляді). Мало того, у випадку складної діяльності, що підлягає нарахуванню різних ставок, облік доведеться вести по кожному виду діяльності!

— нова звітність, до податкової служби (щомісяця або щокварталу) обов’язкового надсилається відповідна зведена форма обліку доходів (у нас вимагається лише в ході перевірки);

— сплата податку здійснюється щомісячно (крім нових та маленьких з доходом до 200 тис. євро на рік), а не щоквартально як звикли ФОП на 3 групі єдиного податку.

Деяким полегшенням стане можливість зменшити дохід на окремі витрати:

50% внесків на медичне страхування, сплачених у податковому році;

внески на соціальне страхування (що не були вирахувані з доходу);

витрати на термомодернізацію;

витрати на Інтернет (до 160 євро на рік);

окремі пожертви (релігійні, благодійні, на освіту);

збитки минулих років.

3. Мінімальний внесок з ЄСВ (22% від МЗП) для платників єдиного податку буде скасований. Внесок на соціальне страхування (ZUS) платників Разового (фіксованого) податку на дохід є особливим за розрахунком (базою для розрахунку є частина 60% прогнозованої середньомісячної зарплати), але звичайними за ставкою (поляки сплачують 27%, українські ФОПи будуть платити 22%).

4. Важкий податковий облік, важке адміністрування, багато помилок. Правило визначення податку за ставкою для кожного виду діяльності передбачає необхідність дуже уважно слідкувати за тим як і за що ви отримали кошти. Наприклад, якщо ФОП займається одночасно рекламою, продажем товарів та доставкою продуктів до магазину, у нього може бути 3 різних ставки (17% - за продаж продукції, 15% - за рекламу, 5,5% - за доставку). Що своєю чергою передбачає 3 окремі акти виконаних робіт і три окремі платежі:

Ставки податку залежно від видів діяльності

Ставка Види доходу 17% Дохід отриманий самозайнятою особою (без найму інших осіб), у т.ч. перекладачі, юристи, нотаріуси, юридичні радники, аудитори, бухгалтери, страхові агенти, податкові консультанти, інвестиційні радники, агенти інвестиційних компаній та патентні повірені 15% Дохід отриманий від відтворення носіїв комп'ютерної інформації, посередництво в торгівлі мотоциклами, оптове посередництво, зберігання рідин і газів, зберігання товарів у безмитних зонах, лоцманство, спорт, розваги та відпочинок, послуги з реклами, дослідження ринку та громадської думки 14% Дохід отриманий у сфері охорони здоров'я, архітектурно-інженерні, технічні дослідження та послуги з аналізу, у сфері спеціалізованого проектування 12% Дохід отриманий від комп’ютерних ігор, за винятком публікації онлайн, комп'ютерне програмне забезпечення, консультації у сфері комп’ютерного обладнання та ПЗ 10% Дохід отриманий від надання послуг у сфері купівлі-продажу нерухомого майна власним коштом 8,5%(до 21500 євро) і 12,5% понад Дохід отриманий за договорами оренди, від надання послуг пов'язаних з проживанням, послуг з оренди нерухомого майна, послуг у сфері науково-дослідних і конструкторських робіт, прокат та лізинг легкових автомобілів 8,5% Доходи від діяльності громадського харчування, пов’язаної з продажем напоїв з вмістом алкоголю понад 1,5%, від надання послуг, пов'язаних з пожежогасінням, від надання освітніх послуг, від надання послуг, пов'язаних з діяльністю бібліотек, архівів, музеїв, від діяльності з виготовлення продукції з матеріалів, доручених замовником, винагорода, отримана комісіонером від продажу за договором комісії, комісія, отримана розповсюджувачем преси 2% Доходи від продажу продукції рослинництва і тваринництва власного вирощування

5. Інші незвичні та неприємні сюрпризи податкового контролю:

— жорстка заборона на надання платником податку послуг колишньому роботодавцю;

— у разі якщо платник податку веде облік доходів з порушеннями (не дозволяє чітко відокремити кожен від доходу по кожній ставці, податківці мають право оподаткувати всі отримані доходи по ставці 8,5%). При цьому «правило 8,5%» не застосовується, якщо буде встановлено отримання доходу, що підлягає оподаткуванню по вищій ставці. У такому випадку всі доходи можуть бути оподатковані по найвищій ставці податку;

— якщо ФОП взагалі не веде облік доходів, податковий орган самостійно розрахує його дохід і оподаткує його за 5-кратною ставкою (мах. 75%).

Підсумовуючи викладене, можливо зробити висновок, що впровадження Польської моделі в Україні, особливо в умовах воєнного стану, не є альтернативою спрощеної системи оподаткування, призведе до майже повної руйнації ССО та масовому відходу малого бізнесу на єдиному податку у тіньовий сектор та збільшення схем уникнення оподаткування.

Річ не тільки у тому, що реальне податкове навантаження зросте у 3-4 рази, а й у тому, що кожного ФОПа примусять вести повноцінну бухгалтерію зі збереженням первинної документації. Мало того, запровадження Польської системи не тільки значно ускладнить адміністрування для ДПС, а і спровокує безліч конфліктів між податківцями та підприємцями як при визначенні виду отриманого доходу і відповідно ставки оподаткування так і при визначенні належно веде облік підприємець чи ні.

Проте, розуміючи червоні лінії, що Україні наразі малюють зовнішні кредитори (найперше МВФ), існує досить обмежене поле для дружнього для платників податків маневру. Одним з таких перших кроків безумовно є визнання державою того, що "політика мобілізації доходів", визначена НСД в частині перебудови ССО є невірною та, відповідно, потребує справедливого та неупередженого перегляду.