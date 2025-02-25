Правильное окружение – 50% успеха. Как не оказаться среди случайных людей

Что предопределяет успех предпринимателя? Обычно мы называем опыт, навыки, бизнес-идею, счастливый случай, связки, работоспособность. Но за 30 лет в бизнесе я понял: решающую роль играет окружение: оно либо расширяет горизонты и способствует росту, либо сужает их и ведет к застою.

Последние несколько лет я целенаправленно занимаюсь своим окружением и вижу четкую связь между его качеством и повышением моего бизнеса и жизни в целом. А вот недавно наткнулся на формулу успеха Томаса Леонарда, одного из основателей коучинга. Она подтвердила мои собственные выводы. Согласно формуле наш успех на 10% зависит от опыта, знаний и компетенций. На 40% – от мировоззрения. Зато 50% успеха определяет окружение.

Почему оно настолько важно и как его правильно формировать? Поделюсь своим опытом.

Потребность в признании и правильном энергообмене

Человек – социальное существо. Многим даже очень обеспеченным людям сложно быть самим. Качественное окружение подразумевает равноценный обмен. Если вы только даете или берете, баланс нарушается и начинается деструктив. В конструктивном окружении люди расширяют горизонты друг друга, вдохновляют, показывают новые возможности, помогают понять, что можно больше, скорее лучше.

Предпринимателю важно признание. Но не от семьи или подчиненных это другая категория. Самое ценное — получить признание от равных себе, проходящих подобный путь, и делает это значительно лучше, чем ты.

Как формируется наше окружение

Я убежден: окружением нужно заниматься так же, как и бизнесом. В детстве, юности оно складывается хаотично: школа, университет, работа. Но ведь мы взрослеем, и один из бонусов по-настоящему взрослой жизни – способность делать сознательный выбор. В том числе – выбирать, кого оставить рядом, а с кем попрощаться.

Я называю это аудитом окружения. В свое время, в период моих личных больших перемен, я провел такую ревизию: тщательно проанализировал, с кем общаюсь. Оказалось, что более половины людей в составленном мною списке были излишни. Они не плохие – просто у нас разные цели, интересы, горизонты. Кем заполнить освободившееся место? Вот здесь и наступает момент сознательного выбора.

Как создать правильное окружение

Есть два подхода. Самый простой – присоединиться к уже имеющимся сообществам, которые отвечают вашим интересам. Это не обязательно должен быть бизнес, ведь полноценная, сбалансированная жизнь не ограничивается работой. К примеру, один из клубов, в которые я вхожу, — международный клуб HOG, объединяющий владельцев мотоциклов марки Harley-Davidson.

Второй подход – собрать собственный клуб. К нему я тоже прибег. И должен сказать, это было одно из самых удачных решений в моей жизни.

В 2020 году я собрал клуб черниговских предпринимателей. Он небольшой и закрытый — в его состав входят восемь бизнесменов. Я общался с каждым из них отдельно, и на определенном этапе понял, что их нужно перезнакомить между собой, а лучше объединить в одно сообщество.

Назвали его "Клуб Е" — до войны большинство из нас общались на русском. В украинском варианте — Клуб "Ї" (или "Клуб Ї***х"). Как я ни старался, мне не удалось заменить это нецензурное слово. Видите ли, ни один синоним не передает глубинной сущности, вложенной в “Ї…” Это гремучий коктейль дерзости, нестандартных мышлений и поступков, убежденности в правильности своих действий и готовности идти до конца, как бы там ни было.

Чтобы стать частью "Клуба Ї", нужно соответствовать названию. Не просто иметь бизнес или быть успешным. Нужно создать нечто, что не вписывается в шаблоны и заставляет людей удивляться, как вообще можно было придумать и реализовать.

Приведу несколько примеров для наглядности (с позволения героев повествования).

Трое "Ї"

Андрей Осиковский долго хотел создать крафтовую пивоварню. Но не просто открыть бизнес, а разобраться в нем изнутри. Уехал в Чехию, нашел пивоварню и устроился простым рабочим, впоследствии то же провернул в Австрии. Разные пивоварни, разные страны, ноль понтов. На тот момент он был богатым человеком, с "мерседесом" и всеми атрибутами успеха.

Когда вернулся, построил в Чернигове пивоварню "Бирвиль" — современную, технологичную. Завод Андрея разбомбили в начале войны. Но он не остановился. Теперь варит свое пиво на разных площадках и уже вернулся к довоенным объемам.

Юрий Синица, основатель COLLAR Company, производящий товары для домашних животных и экспортирующий продукцию в 70 стран мира, построил в Чернигове стадион, где сейчас занимаются 500 детей. Когда стадион футбольного клуба "Десна" разбомбили, он принял их у себя. Юрий финансирует ФК "Чернигов" — команду, в которой играют исключительно местные футболисты. Ему предлагали привлекать легионеров, переманивать игроков, делать как все. Он отказался. Важно.

Константин Макаров – простой парень из Чернигова. Основал IT-компанию SendPulse – платформу для смс-рассылок, имейлов и чат-ботов. Украинский продукт, успешно конкурирующий с американскими гигантами на международной арене.

Принцип клуба: "Не бойся быть Е, потому что вокруг все свои".

Практическая польза клуба

На наших встречах мы рассказываем, как обстоят дела у каждого в бизнесе. Восемь компаний, совершенно разные сферы, все мощные. Когда видишь, что происходит в каждой из них, можно понять общие тренды, куда движется изменяющийся на рынке бизнес.

Мозговые штурмы – отдельная тема. Представьте уровень, когда собираются восемь человек, с нуля построивших бизнесы. Это не совещание топ-менеджеров в корпорации. Если кто-то столкнулся с проблемой и не может самостоятельно найти удачное решение, он выносит вопрос на мозговой штурм, и мы совместно ищем выход. К примеру, один из участников рассказал о перманентных проблемах в одном из отделов компании. В процессе обсуждения мы пришли к общему выводу, что всех сотрудников этого отдела просто нужно уволить и набрать новых людей. Сначала нашему одноклубцу такое решение показалось слишком радикальным. Впрочем, после нескольких вопросов и ответов оказалось, что значение этого отдела не столь критическое для работы всей компании, как казалось владельцу. Время показало, что решение заменить людей было очень правильным.

Дружить — это глагол

Кроме Клуба "Ї", я вхожу в ряд других сообществ. Но везде постоянно работает два важных правила. Первое – активность. От того, что вы номинально являетесь членом клуба, толку мало. Нужно реально участвовать во встречах, быть инициативным, то есть вкладывать энергию. Это требует времени и сил. Поэтому, по-моему, лучше входить в два-три сообщества, но полноценно, чем в десток — для галочки.

Второе правило: хочешь быть частью сообщества – отвечай его уровню. К примеру, у клуба HOG, который существует более 40 лет, есть четкие правила, традиции, культура. Главное здесь – дорога и люди. Можешь иметь автопарк, деньги, статус, но если будешь кичиться всем этим, быстро почувствуешь себя лишним. Аналогично ты ошибся клубом, если не готов ехать в седле день под дождем или палящим солнцем.

Разделять интересы и искренне интересоваться темой, объединившей людей в сообщество, — важнейшее условие эффективного взаимодействия в клубе. Я понял это, когда попытался поступить в клуб знатоков вина. Люди интересные, красивая тема. Но чтобы разобраться в ней и иметь возможность хотя бы достойно поддержать разговор, нужно провести годы в дегустационных турах по винодельням Франции или Италии. Не моя история.

И напоследок: либо мы сознательно влияем на свое окружение, либо хаотически сформированное, оно влияет на нас. А это 50% нашего успеха (или поражения) есть, над чем подумать.