Процессуальный "шах и мат": как арендатору защитить свое право на использование земли

Проигрыш первого судебного процесса по вопросу аренды земли сельхозназначения не является приговором для арендатора. Если удастся доказать наличие процессуальных нарушений при принятии этого решения, есть шанс защитить свое право на пользование землей и подготовить выигрышную позицию в подобных спорах с органами местного самоуправления.

Игорь Лавриненко, советник, адвокат, руководитель практики урегулирования споров TOTUM LF

Предыстория спора

Вопрос сохранения прав на аренду земли остается актуальным. Знаю нередкие случаи, когда ОМС как распорядитель земли прекращает договор аренды земельного участка с арендатором, без причин и предупреждений, с нарушениями процедуры. Тем самым, бизнес агропроизводителя ставится под угрозу, но такому произволу распорядителя можно противодействовать .

История одного из клиентов Totum LF – фермера-арендатора большого земельного участка в одной из территориальных общин Черкасской области. В установленные законом сроки аграрий обратился к ОМС с ходатайством о возобновлении договора на новый срок, приобщив все необходимые документы. Несмотря на это, местный совет на сессии постановил не рассматривать заявление арендатора , не указав причин такого решения. Как результат – фермер получил письмо с формулировкой: "в связи с непринятием советом решения о возобновлении договора аренды на новый срок, сообщаем о прекращении договора аренды и просим вернуть земельный участок".

Арендатор обратился в хозяйственный суд с иском - признать противоправным такое решение ОМС и отменить его. Однако в результате первоначального рассмотрения этого дела, в удовлетворении иска было отказано (забегая наперед скажу, что производство продолжалось до суда кассационной инстанции).

Вместе с тем, арендатор подал иск против ОМС с требованием о признании возобновленным договора аренды земли - спор также был проигран через ссылки на решение суда, установленные по делу.

После этого местная прокуратура подала иск против арендатора с обязательством вернуть земельный участок по пользованию. Причина иска – проигрыш предыдущих судов.

Судебный спор удалось выиграть из-за пересмотра первого дела

Казалось бы, ситуация патовая. Однако арендатор отступать не намерен даже при этих обстоятельствах – ведь указанный участок был в аренде уже длительное время, все предусмотренные договором с ОМС договоренности выполнялись, а предпосылок для их прекращения или пересмотра ранее не возникало. Подробный анализ всех обстоятельств позволил найти новые основания для пересмотра первого дела, которое стало катализатором ряда проигранных последующих судебных процессов. Благодаря этим основаниям мы с арендатором обратились в хозяйственный суд с заявлением о пересмотре решения в проигранном на тот момент деле.

Как результат - удалось отменить указанное решение на основании допущенных процессуальных нарушений и признать незаконным решение ОМС , которым фермеру было отказано в возобновлении договора аренды земли. Также суд признал нарушенным право арендатора на пользование земельным участком.

Ожидаемо, прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда. Хочу отдельно отметить, что она никоим образом не была привлечена в качестве участника/стороны по делу , однако была серьезно настроена на отмену "базового" судебного решения.

В результате детального анализа действующего законодательства и активной позиции апелляционный хозяйственный суд, выводы которого впоследствии поддержал и суд кассационной инстанции, вообще отказал в открытии апелляционного производства по жалобе прокуратуры.

Если коротко, то мотивы суда заключались в следующем: процедура пересмотра окончательного судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам является отдельной формой судебного процесса, имеющего свои особенности. А действующим законодательством установлены ограничения как по поводу обращения в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, так и ограничения по кругу лиц, которые могут подать такое заявление.

При отсутствии в ХПК Украины признания приоритетности положений Закона "О прокуратуре", применению подлежат нормы именно ХПК Украины.

В то же время, по содержанию п. 1 ч. 2 ст. 320 ХПК Украины установлено, что заявление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано участниками дела в течение 30 дней со дня, когда лицо узнало или могло узнать о существовании обстоятельств, ставших основанием для пересмотра судебного решения.

Таким образом, апелляционная жалоба на судебное решение, принятое по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, может быть подана исключительно участником дела (подобная правовая позиция изложена, в частности, в постановлениях Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 16.10.2018 в делу № 916/1538/16, от 09.04.2019 по делу № 923/2073/13).

Таким образом, процессуальные тонкости помогли защитить выгодное решение по самому первому делу. Я предоставил указанное решение хозяйственного суда (а также решение судов об отказе в открытии апелляционного производства и оставлении решения апелляции судом кассационной инстанции в силе) в суд, где рассматривался иск органа прокуратуры об обязательстве арендатора вернуть земельный участок по пользованию.

Поняв слабость собственной позиции и отсутствие законных аргументов, прокуратура подала в суд заявление о закрытии производства по делу из-за отсутствия предмета спора и возврата уплаченного ими ранее за рассмотрение судебного сбора.

В итоге суд принял "фактический отказ" органа прокуратуры от своих претензий к арендатору и своим определением закрыл производство по делу.

Таким образом нам удалось защитить право аренды на землю сроком еще на десять лет, несмотря на предварительно проигранные судебные процессы.

Резюме: проигран первый судебный спор по аренде земли с ОМС хотя и служил основанием для возвращения земли по отдельному иску (в том числе прокуратуры), но не стал "приговором" для арендатора, стремившегося защитить свои права и свой бизнес .

Этот кейс может пригодиться многим аграриям и адвокатам, сотрудничающим с производителями сельскохозяйственной продукции, и поможет в будущем поддержать их в подобных спорах с органами местного самоуправления. Хорошо, когда все стороны знают не только свои права, но и помнят о взаимных обязанностях.