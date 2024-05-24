"Saltowski": в Польше появился новый бренд колбасы от украинского производителя

В Польше запустили новый бренд колбасы и мясных деликатесов от "Салтовского мясокомбината", который получил аналогичное название – "Zakłady Mięsne Saltowski".

Об этом сообщает пресс-служба производителя – холдинга SMK Group.

Как отмечают в компании, "Saltowski" производит два ассортимента продукции. Первый – классический, который уже давно популярен в Украине – это, в частности, "Докторская" и "Любительская" колбасы, "Сервелат" и сало, у которых лучший вкус и качество для наших соотечественников в ЕС. Второй – традиционный польский сегмент, близкий и понятный местным потребителям – это, в частности, "Краковская" и "Живецкая" колбасы, колбаса "Метка", ветчина, паштеты, заливные колбасы, которые всегда были популярны в Польше.

Продукцию производят на местном заводе в Куявско-Поморском воеводстве в северо-центральной части Польши. Это предприятие компания SMK Group приобрела в 2023 году. Там сейчас работает сотня сотрудников, половина из которых – украинцы.

Завод производит 15 тонн продукции в сутки, но там продолжается модернизация, что позволит увеличить выход как минимум в три раза – до 50 тонн. В производстве максимально используется охлажденное мясо, ежедневно поставляемое из местных ферм. Технологический процесс отлажен так, что при изготовлении сырье остается максимально свежим.

SMK Group планирует также расширить свой опыт организации гриль-станций и на Польшу. Уже в ближайшее время на территории Куявско-Поморского воеводства мясокомбинат установит несколько гриль-павильонов, чтобы популяризировать марку "Saltowski" среди местного потребителя. В планах – также открытие локальных фирменных магазинов.

СПРАВКА

SMK Group является одним из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясоперерабатывающих завода в Украине, один – в Польше, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько брендов: магазины в формате "у дома" – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты "Рулька"; премиум-супермаркеты "dan"; магазины агрофирмы "Свитанок", рыбные магазины "ЙОРШ" и мясной бренд "Saltowski" в Польше.

Ассортимент включает 2 тысячи продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах в Украине, а также в местных сетях супермаркетов еще в восьми странах Европы – Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Германии, Польше и Румынии.