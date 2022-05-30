"Сегодня есть уверенность в том, что мы наконец сможем построить успешное и процветающее государство" — Виктор Иванчик, «Астарта-Киев»

Учредитель и генеральный директор агропромхолдинга "Астарта-Киев" Виктор Иванчик об инвестициях, международном партнерстве в гуманитарной сфере, изменениях, которых следует ожидать после войны, и о том, что поможет Украине стать непобедимой

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Главный актив

Как отреагировала "Астарта" на широкомасштабную агрессию врага? Что стало главным для вас в военное время?

Мы всегда были социально ответственным бизнесом, люди — наш главный актив. Готовясь к возможной военной угрозе, мы разрабатывали различные сценарии развития событий, их влияния на бизнес. Но прежде всего искали решения, как уберечь людей, где им прятаться от возможных бомбардировок, куда и как эвакуироваться. Ведь мы знали, что происходило на Донбассе в 2014 году: в нашей компании работает много тех, кто в свое время уехал оттуда.

События утра 24 февраля стали для нас трагическим известием. Но уже в 12:00 мы собрали первое рабочее совещание онлайн, на которое пригласили всех членов дирекции и руководителей региональных подразделений. Больше месяца такие операционные совещания были ежедневными. Главными вопросами стали безопасность людей и их семей, организация и помощь в эвакуации в более безопасные места. Кстати, ни один топ-менеджер компании не уехал не то чтобы за пределы Украины, но и территории деятельности своих предприятий. Они только эвакуировали своих родных, после чего быстро возвращались.

Вам удалось сохранить непрерывность производственных процессов?

Да. Мы не остановились ни на день. Аграрный сектор очень чувствительный к таким условиям, особенно животноводство. С первого дня войны мы решали "молочный" вопрос, пока возобновлялась работа молокоперерабатывающих заводов. В первые дни мы раздавали людям молоко в качестве помощи.

Команду сохранили. Теперь работаем в режиме нон-стоп, без выходных, до победы Украины.

Чтобы не рисковать жизнью людей, на две недели остановили завод по переработке сои. Но как только ситуация немного стабилизировалась, мы возобновили его работу и продолжили производить соевое масло и шрот для внутреннего рынка.

Команду сохранили. Теперь работаем в режиме нон-стоп, без выходных, до победы Украины.

Гуманитарная синергия

Гуманитарная деятельность стала одной из приоритетных для вашей компании. Как выстроены эти процессы?

Гуманитарная деятельность — это прежде всего огромная ответственность. Поэтому все процессы должны быть четкими, прозрачными, а работа публичной и системной. Именно на таких принципах мы и благотворительный фонд "Повір у себе" создали гуманитарный проект Common Help UA.

Почти 1000 наших сотрудников пожелали на волонтерских началах обеспечивать его операционную деятельность. Это работа восьми региональных хабов, двух складов, фандрайзинг, логистика, юридическое, финансовое и IT-сопровождение.

Гуманитарные грузы сначала идут на центральные склады. Затем в региональные хабы, команды которых уже имеют запросы от громад или военно-гражданских администраций, формируют и отправляют партии непосредственным получателям.

Специально для проекта мы разработали цифровую платформу. Все грузы вносим в единую базу данных. Каждый этап их перемещения и передачи сопровождается документальной, фото- и видеофиксацией. Доноры получают подробный отчет и четко знают, кто, когда и где получил их помощь.

Я считаю, что именно так нужно работать с гуманитарной помощью. Тогда люди из Европы и всего мира будут охотнее направлять ресурсы в Украину.

Специально для проекта мы разработали цифровую платформу. Все грузы вносим в единую базу данных. Каждый этап их перемещения и передачи сопровождается документальной, фото- и видеофиксацией. Доноры получают подробный отчет и четко знают, кто, когда и где получил их помощь.

Львиная доля в этом направлении приходится на сотрудничество с международными организациями. С кем именно и в каком формате вы взаимодействуете?

Сначала мы оказывали помощь собственными силами, но поняли, что ее объемы нужно постоянно увеличивать, поэтому искали варианты сотрудничества. Еще в феврале начали активно общаться с внешними партнерами.

Узнав, что Всемирная продовольственная программа ООН ищет в Украине партнеров для поставок своей гуманитарной помощи, мы предложили собственные логистические возможности. Буквально через месяц был подписан первый контракт на перевозку из Польши в Украину, а потом и второй на поставку грузов в пределах страны. Сработало то, что у нас был опыт доставки собственных гуманитарных грузов в Харьков, Ахтырку, Тростянец и Чернигов. На сегодня мы уже доставили почти 4500 тонн таких грузов.

С Посольством Швейцарии в Украине в мирное время мы реализовывали социальные проекты, направленные на устойчивое развитие территориальных громад. Теперь переориентировались на гуманитарную работу. Уже собрали и доставили 5100 тонн продовольствия для Николаева, Одессы, Винницы, Сум, Днепра и Харькова.

Есть совместный проект с Международной организацией труда, министерством иностранных дел Дании, Посольством Дании в Украине и Федерацией работодателей Украины. Более 3500 продуктовых наборов сформированы и доставлены в Харьков и Николаев. Планируем продолжить эту работу.

Все продукты произведены в Украине, поэтому такие проекты ценны еще и тем, что, помогая гражданскому населению, поддерживают украинских товаропроизводителей.

Какие на сегодня результаты работы в этом направлении?

Совместными усилиями 16 украинских и международных партнеров мы передали и доставили более 11,5 тыс. тонн гуманитарных грузов и продовольствия на сумму свыше $9,5 млн. Помощь получили более 600 тыс. эвакуированных и пострадавших от военных действий украинцев и 212 социальных и медицинских учреждений.

Предоставляете другие виды помощи, кроме гуманитарной?

Да, мы помогаем нашим воинам: закупаем средства индивидуальной защиты. Очень непросто в первые дни войны было найти бронежилеты, шлемы, тактические очки и другое снаряжение. Много обращений было и от компаний, и от командиров воинских частей и терробороны. Также снабжали снаряжением многих из 300 мобилизованных работников нашей компании и их побратимов. В общей сложности предоставили тысячи комплектов снаряжения. На нужды ВСУ передали 95 автомобилей. Эту деятельность мы продолжаем и сейчас.

Окно возможностей

У вас большой опыт управления аграрным бизнесом во время кризиса. Сколько времени потребуется после окончания войны для восстановления отечественного агропромышленного комплекса и его позиций на внешних рынках?

Уверен, что после победы Украины сельскохозяйственные работы на временно оккупированных территориях будут проведены очень быстро, буквально за один сезон. Но не стоит ограничиваться только возобновлением агропроизводства, нужно наращивать его объемы. Трудолюбивым украинцам это по силам. Особо актуально это в связи с отменой, хотя и временной, торговых ограничений для украинских товаропроизводителей со стороны ЕС, Великобритании и других. По сути, страна будет работать в режиме общего рынка с ЕС. Это позволит ускорить темпы внутреннего производства и переработки, развивать логистику, создавать рабочие места, увеличивать валютные поступления.

Хочу особо отметить внедрение подходов устойчивого развития. Их нужно усиливать и тиражировать. Вместе с развитием сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей следует заботиться об окружающей среде, поднимать уровень жизни людей — социальный, бытовой и интеллектуальный. Необходимо усовершенствовать нашу правовую систему, а правила для бизнеса должны быть одинаковыми для всех.

Процесс будет "взрывным". Европейские фермеры обеспокоены этим. Недавно на вопрос португальского репортера по поводу проблем, которые могут возникнуть в Европе, я успокаивал западных слушателей. Я заверил, что проблем не будет. Во-первых, потому что в мире существует угроза голода. Во-вторых, мы можем вместе с европейскими компаниями развивать производство в Украине. У нас еще много земли, которую используют неэффективно. И много недостаточно эффективных перерабатывающих предприятий. Чтобы избежать стрессовых ситуаций на внешних рынках и угрозы продовольственного дефицита, работы хватит для всех.

Даже в таких условиях, когда хуже уже не придумаешь, остается ли у компании бизнес-направление, которое до сих пор приносит доход?

Безусловно. Мы продолжаем реализовывать молоко, сахар и другую продукцию. Ситуация сложная, но мы прилагаем все усилия, чтобы работать эффективно, ведь бизнес должен быть прибыльным, чтобы, в том числе, выполнять налоговые обязательства.

К слову, в первом квартале этого года мы заплатили около 300 млн грн налогов. Большинство этих средств поступило в местные бюджеты. Это очень важная финансовая поддержка местных громад, если учесть внутренние миграционные процессы, которые существенно увеличили нагрузку инфраструктуру этих громад.

Поэтому я поддерживаю и президента, и премьер-министра, и правительство, которые сейчас призывают бизнес возвращаться в Украину. Чтобы открывались магазины, рестораны, чтобы люди получали зарплату, чтобы заработала экономика. Без устойчивого экономического тыла победить в войне крайне сложно.

В условиях военного положения инвестиции возможны?

Да, но с учетом текущей ситуации. Мы временно приостановили активное инвестиционное развитие и оставили только те инвестиции, которые необходимы для обеспечения производственной деятельности компании.

У нас есть три знаковых инвестиционных проекта. Строительство элеваторного комплекса в Черниговской области. Из-за ограничения экспорта вопрос сохранения зерна актуален для Украины. Эта территория была временно оккупирована. Зафиксировано несколько прилетов ракет. Но специалисты ГСЧС все разминировали, и мы можем работать.

Продолжаем проект строительства современного силоса для хранения сахара. Как только будет можно, продолжим проект строительства новой технологической линии глубокой переработки сои.В

В первом квартале этого года мы заплатили около 300 млн грн налогов. Большинство этих средств поступило в местные бюджеты. Это очень важная финансовая поддержка местных громад, если учесть внутренние миграционные процессы, которые существенно увеличили нагрузку инфраструктуру этих громад.

Каким видите окно возможностей для Украины? Может, наши перспективы в foodtech или биомедицине?

Я уверен, что Украина будет в авангарде. У нас уже есть такие отрасли. К примеру, цифровизация сельского хозяйства. Я это вижу, учитывая опыт "Астарты". Речь идет о нашем IТ-проекте — платформе единой цифровой системы управления агробизнесом AgriChain. Мы идем дальше и работаем над созданием собственных разработок на основе искусственного интеллекта, чтобы принимать решения на основе Big Data. За этими технологиями будущее. Их можно популяризировать, особенно в тех странах, где сельское хозяйство не так активно развивается. Вооружить этими современными IТ-технологиями нужно и украинских фермеров. Мы готовы делиться опытом.

Безусловно, перспективным является производство продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью и продвижением ее на внешние рынки. Здесь у нас есть удачные примеры: прекрасная кулинария, аутентичные рестораны. С такими украинскими брендами можно уже выходить на внешний рынок. Но есть и над чем поработать. Это вызов для нашей страны, впрочем, он нам по силам. И мы можем сотрудничать с мировыми компаниями, развивать взаимовыгодное партнерство и использовать проверенные технологии.

Хочу особо отметить внедрение подходов устойчивого развития. Их нужно усиливать и тиражировать. Вместе с развитием сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей следует заботиться об окружающей среде, поднимать уровень жизни людей — социальный, бытовой и интеллектуальный. Необходимо усовершенствовать нашу правовую систему, а правила для бизнеса должны быть одинаковыми для всех.

Есть шанс на смену логики украинского бизнеса?

Сейчас в украинском обществе обострено чувство справедливости. Мы не сможем терпеть проявления коррупции ни на государственном уровне, ни в бизнесе, ни в быту. Неужели зря положили головы тысячи наших воинов и гражданского населения в борьбе за право жить цивилизованно? Неужели мы кому-то позволим заниматься коррупцией, лезть в карман государства или своего соседа? Неужели мы не поднимемся на более высокий уровень сознания? Необходимо стать ответственными перед нашими детьми и последующими поколениями. И начинать нужно с себя. Это аксиома. Я даже не могу представить, что кто-то снова начнет красть деньги. Считаю, что малейшие проявления коррупции нужно останавливать, обнародовать информацию о таких случаях и привлекать к искоренению зла правоохранителей. Уверен, что сознательное общество будет воспринимать коррупционеров как врагов.

Бренд нации

Вы упоминали о репутации исполнителей благотворительных проектов. Как вы думаете, то, что Украина дала отпор врагу и показала, как умеет отстаивать свою независимость, повлияет на восприятие Украины в мире как бренда?

Безусловно. Это уже фактически свершилось. Нам просто следует удержать этот высокий стандарт. Наши защитники остановили врага в пригородах Киева, Харькова, на Донбассе, в Мариуполе. Они герои. Мы не можем своими действиями компрометировать их достижения. Мы, например, отчитываемся о гуманитарной деятельности публично. И я ожидаю подобного от других. Особенно безупречной должна быть репутация у тех, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

Когда мне говорят "Я устал" или "Мне нужно решить личные дела", я отвечаю: "Извини, но есть альтернатива: либо работать, либо подписать контракт и пойти на передовую". У каждого мужчины в Украине священная обязанность — защищать страну, независимо от возраста.

Я уверен, что украинцы навсегда избавятся от чувства неполноценности, которое нам враг навязывал сотни лет. Откроются шлюзы нашей энергии. Это позволит украинскому народу создать то, о чем он мечтал много лет.

Я поражен, почему с первого дня войны я был уверен, что мы победим. И такое чувство у подавляющего большинства моего окружения и, пожалуй, у всех украинцев. Откуда это? Ведь довоенная статистика показывала, что россия по меньшей мере в десять раз превышает нашу страну по военным, экономическим и финансовым показателям. Однако мы все уверены в победе. И опросы демонстрируют такие настроения. А это самая главная сила. Это не материальное, которое со временем претерпевает изменения. Это духовное, нравственное, ценностное, а оно не проходит.

Я уверен, что украинцы навсегда избавятся от чувства неполноценности, которое нам враг навязывал сотни лет. Откроются шлюзы нашей энергии. Это позволит украинскому народу создать то, о чем он мечтал много лет.

Такой подъем национального духа в Украине повлияет на национальную экономику, на внутренние бизнес-процессы?

Обязательно. Сегодня у Украины есть даже не шанс, а уверенность, что она наконец построит успешное процветающее государство. Это будет политически ценностная нация. И главными ценностями станут свобода, достоинство и право человека на собственное волеизъявление. И если на этих ценностях построим государство, оно будет непобедимым.