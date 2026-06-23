Скрытая стоимость электронного документооборота: за что компании переплачивают на самом деле

Практически каждый разговор об электронном документообороте рано или поздно сводится к одному вопросу: сколько это стоит компании.

И каждый раз меня удивляет одно дело: бизнес обычно очень хорошо знает, сколько он платит за сервис ЭДО. Но гораздо реже понимает, сколько на самом деле стоит сам процесс работы с документами.

За последние годы через сервисы электронного документооборота Linkos Group прошло более 100 млн. документов. И это не просто документы. По этой цифре реальные бизнес-процессы десятков тысяч компаний: от небольших предприятий до крупнейших сетей, производителей, дистрибьюторов и логистических операторов страны.

Анализируя их, я все чаще вижу одну и ту же закономерность: наибольшие потери возникают не там, где компания ожидает их увидеть.

Не в тарифах. Не в стоимости одного документа.

И парадокс состоит в том, что большинство компаний формально оценивают стоимость ЭДО из-за цены сервиса. Хотя на практике дороже всего стоит совсем другое – организация самого процесса.

Там накапливаются расходы, которые не попадают ни в один счет от провайдера ЭДО.

Когда один процесс живет в нескольких системах

Механизм попадания в эту «ловушку» в основном одинаков. Первоначально компания выбирает одну систему для бухгалтерии. Затем появляется отдельный инструмент для согласования документов. Далее – еще один сервис для внутренних процессов или работы с контрагентами.

Каждое решение по отдельности выглядит логичным. И действительно, закрывает конкретную задачу.

Но именно тот момент, когда один бизнес-процесс разделяется между несколькими средами, является началом проблем, которые в перспективе просто съедают экономический эффект от внедрения ЭДО.

Недавно при обсуждении одного проекта я увидел привычную для многих компаний картину: бухгалтерия работала в Medoc, менеджеры согласовывали документы через отдельный вебсервис, а часть контрагентов посылала документы по электронной почте.

Формально процесс работает. Однако по факту он разорван.

Сотрудники постоянно переключаются между сервисами, дублируют действия, проверяют статусы в разных кабинетах и тратят время на рутинные действия, не создающие никакой добавленной стоимости для бизнеса.

Каждое такое переключение – это упущенные минуты. Умножьте их на количество документов и количество сотрудников, и вы получите очень неприятную цифру, которая существенно выше, чем в счете от провайдера ЭДО.

И что важно – эти расходы почти никогда не видны из финансовых отчетов. Они растворяются в минутах повседневной работы: обучении персонала, поддержке нескольких систем, координации меж командами.

Так что настоящая проблема – не в количестве документов, которые нужно проработать, а в количестве автономных систем, в которых они прорабатываются.

Когда сотрудники тратят время не на работу с документом, а на то, чтобы собрать его в одно целое: найти, проверить статус, переслать, уточнить, где он сейчас.

Почему подключение контрагентов стоит дороже, чем кажется

Есть еще одна категория затрат, которую бизнес почти никогда не калькулирует как затраты на ЭДО. Это подключение партнеров.

Формально сервис ЭДО заканчивается на моменте, когда документ отправлен или получен. Но на практике процесс на этом не завершается.

Каждый новый партнер – это отдельный сценарий: объяснение, как работать в системе, помощь с настройкой, ответы на вопросы, иногда – ручное сопровождение первого обмена документами.

И ничего из этого вы не увидите в счете от провайдера. Но это трата времени команды.

Чем сложнее старт для нового контрагента, тем больше ресурсов компания тратит на то, чтобы подтянуть его в процесс.

И если таких контрагентов сотни или тысячи, это становится постоянным «фоновым дополнением» к стоимости лицензии на ЭДО.

Бизнес платит не за документы, а за сложность работы с ними

Чтобы реально оценить стоимость электронного документооборота, недостаточно взглянуть на тариф или сосчитать цену одного документа. Эти цифры дают только поверхностное представление о настоящих затратах.

На самом деле, важнее другое: сколько усилий требует сам процесс работы с документами. В частности, сколько систем необходимо поддерживать для эффективного функционирования ЭДО в вашей компании; насколько просто сотрудникам работать с документами каждый день; как быстро подключаются новые контрагенты

И самое важное: существует ли единая среда, в которой этот процесс происходит без разрывов. Ибо именно здесь формируется реальная стоимость ЭДО.

Бизнес в итоге платит не за документы как таковые. Он платит за сложность работы с ними.

И настоящая экономия начинается не тогда, когда компания находит более дешевый софт для ЭДО, а тогда, когда весь документооборот работает как единая система.

Тренд, сегодня определяющий рынок ЭДО

Сегодня на рынке электронного документооборота все явственнее прослеживается, что бизнес больше не ищет еще одного сервиса, а возможность сократить количество сервисов. Другими словами – не расширение экосистемы, а ее упрощение.

Компании постепенно приходят к пониманию того, что каждая новая система решает локальную задачу, но в то же время добавляет сложности общему процессу. Поэтому фокус смещается от выбора функциональности до построения единой среды работы с документами.

И именно по этой логике мы развиваем веб-версию Medoc ЭДО. Ее задача – не создать еще один сервис для компании, а дополнить существующую экосистему Medoc веб-доступом для руководителей, менеджеров и контрагентов. Уменьшить количество точек входа в документооборот без дублирования архивов, процессов и документов.

Единая система, меньше переключений, ручной работы и утраты ресурсов на операционке. Более целостных процессов и более эффективны ЭДО.

Поэтому, оценивая затраты на электронный документооборот, следует задавать себе не только вопрос о тарифе или стоимости одного документа. Есть другой вопрос, который часто оказывается гораздо более важным.

Работать с ЭДО без лишних затрат

Сколько разных сервисов сегодня обслуживают один процесс документооборота вашей компании?

Ведь переплата чаще всего начинается там, где один процесс разделен между несколькими системами. А настоящая экономия – где документооборот работает как единственная экосистема.

Бизнес платит не за документы, а за сложность их движения.