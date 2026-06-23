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Категорія
Бізнес
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Прихована вартість електронного документообігу: за що компанії переплачують насправді

Майже кожна розмова про електронний документообіг рано чи пізно зводиться до одного питання: скільки це коштує компанії. 

І щоразу мене дивує одна річ: бізнес зазвичай дуже добре знає, скільки він сплачує за сервіс ЕДО. Але значно рідше розуміє, скільки насправді коштує сам процес роботи з документами. 

За останні роки через сервіси електронного документообігу Linkos Group пройшло понад 100 млн документів. І це не просто документи. За цією цифрою – реальні бізнес-процеси десятків тисяч компаній: від невеликих підприємств до найбільших мереж, виробників, дистриб'юторів та логістичних операторів країни.

Аналізуючи їх, я дедалі частіше бачу одну й ту саму закономірність: найбільші втрати виникають не там, де компанія очікує їх побачити. 

Не в тарифах. Не у вартості одного документа.

І парадокс у тому, що більшість компаній формально оцінюють вартість ЕДО через ціну сервісу. Хоча на практиці найдорожче часто коштує зовсім інше – організація самого процесу. 

Саме там накопичуються витрати, які не потрапляють у жоден рахунок від провайдера ЕДО. 

Коли один процес живе в кількох системах 

Механізм потрапляння у цю «пастку» здебільшого однаковий. Спочатку компанія обирає одну систему для бухгалтерії. Потім з’являється окремий інструмент для погодження документів. Далі – ще один сервіс для внутрішніх процесів або роботи з контрагентами.

Кожне рішення окремо виглядає логічним. І справді закриває конкретну задачу.

Але саме той момент, коли один бізнес-процес розділяється між кількома середовищами, і є початком проблем, які в перспективі просто з’їдають економічний ефект від впровадження ЕДО.

Нещодавно під час обговорення одного проєкту я побачив звичну для багатьох компаній картину: бухгалтерія працювала в Medoc, менеджери погоджували документи через окремий вебсервіс, а частина контрагентів надсилала документи електронною поштою.

Формально процес працює. Однак по факту він розірваний. 

Співробітники постійно перемикаються між сервісами, дублюють дії, перевіряють статуси в різних кабінетах і витрачають час на рутинні дії, які не створюють жодної доданої вартості для бізнесу.

Кожне таке перемикання – це втрачені хвилини. Помножте їх на кількість документів і кількість співробітників, і ви отримаєте дуже неприємну цифру, яка суттєво вища, ніж та, що в рахунку від провайдера ЕДО.

І що важливо – ці витрати майже ніколи не видно з фінансових звітів. Вони розчиняються у хвилинах щоденної роботи: навчанні персоналу, підтримці кількох систем, координації між командами. 

Тож справжня проблема – не в кількості документів, які потрібно опрацювати, а в кількості автономних систем, в яких вони опрацьовуються. 

Коли співробітники витрачають час не на роботу з документом, а на те, щоб «зібрати»  його в одне ціле: знайти, перевірити статус, переслати, уточнити, де він зараз. 

Чому підключення контрагентів коштує дорожче, ніж здається 

Є ще одна категорія витрат, яку бізнес майже ніколи не калькулює як витрати на ЕДО. Це – підключення партнерів.

Формально сервіс ЕДО закінчується на моменті, коли документ відправлено або отримано. Але на практиці процес на цьому не завершується. 

Кожен новий партнер – це окремий сценарій: пояснення, як працювати в системі, допомога з налаштуванням, відповіді на запитання, інколи – ручний супровід першого обміну документами.

І нічого з цього ви не побачите в рахунку від провайдера. Але це витрата часу команди.

Чим складніший старт для нового контрагента, тим більше ресурсів компанія витрачає на те, щоб «підтягнути»  його в процес.

І якщо таких контрагентів сотні або тисячі це стає постійним «фоновим  доповненням» до вартості ліцензії на ЕДО.

Бізнес платить не за документи, а за складність роботи з ними 

Щоб реально оцінити вартість електронного документообігу, недостатньо подивитися на тариф або порахувати ціну одного документа. Ці цифри дають лише поверхове уявлення про справжні витрати. 

Насправді важливіше інше: скільки зусиль потребує сам процес роботи з документами. Зокрема, скільки систем потрібно підтримувати для ефективного функціонування ЕДО у вашій компанії; наскільки просто співробітникам працювати з документами щодня; як швидко підключаються нові контрагенти. 

І найважливіше: чи існує єдине середовище, у якому цей процес відбувається без розривів. Бо саме тут формується реальна вартість ЕДО. 

Бізнес у підсумку платить не за документи як такі. Він платить за складність роботи з ними. 

І справжня економія починається не тоді, коли компанія знаходить дешевший софт для ЕДО, а тоді, коли весь документообіг працює як єдина система.

Тренд, який сьогодні визначає ринок ЕДО 

Сьогодні на ринку електронного документообігу все чіткіше простежується, що бізнес більше не шукає ще одного сервісу, а можливість скоротити кількість сервісів. Іншими словами  – не розширення екосистеми, а її спрощення.

Компанії поступово приходять до розуміння, що кожна нова система вирішує локальну задачу, але водночас додає складності загальному процесу. Тому фокус зміщується від вибору функціональності до побудови єдиного середовища роботи з документами. 

І саме за цією логікою ми розвиваємо вебверсію Medoc ЕДО. Її завдання – не створити ще один сервіс для компанії, а доповнити існуючу екосистему Medoc вебдоступом для керівників, менеджерів і контрагентів. Зменшити кількість точок входу в документообіг: без дублювання архівів, процесів і документів.

Єдина система, менше перемикань, ручної роботи і втрати ресурсів на операційці. Більше цілісних процесів і вища ефективні ЕДО.

Тому, оцінюючи витрати на електронний документообіг, варто ставити собі не лише питання про тариф або вартість одного документа. Є інше питання, яке часто виявляється значно важливішим. 

Працювати з ЕДО без зайвих витрат 

Скільки різних сервісів сьогодні обслуговують один процес документообігу вашої компанії?

Адже переплата найчастіше починається там, де один процес розділений між декількома системами. А справжня економія – де документообіг працює як єдина екосистема.

Бізнес платить не за документи, а за складність їхнього руху. 