СМИ рассказали, как новый букмекер BuddyBet связан с подсанкционированным Parimatch

Появившаяся недавно на украинском игорном рынке букмекер BuddyBet связан с подсанкционным Parimatch через компанию Winever BV (Кюрасао).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте BuddyBet .

Winever BV имеет лицензию на компанию азартных игр в Кюрасао.

До введения санкций СНБО Winever BV оперировала сайтами букмекера Parimatch. Как сообщает РБК-Украина, компания Winever BV основана в октябре 2022 года. Директором указан житель Латвии Виктор Колесников.

В публикации отмечается, что BuddyBet имеет еще одну косвенную связь с Parimatch. Официальное приложение BuddyBet в магазине Apple AppStore до недавнего времени называлось " Parimatch Калькулятор ".

Помимо этого, бывшим клиентам подсанкционированного Parimatch поступает рассылка о возможности "вывода застрявших средств" через BuddyBet. Соответствующие рекламные сообщения также публикуются в социальных сетях.

Российские ставки

Издание напоминает, что 11 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда букмекерских компаний и лотерей. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц.

Среди попавших под санкции компаний есть как российские - "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп", "Спортлото", "Бет.ру", да и украинские – ООО "Париматч", "ПокерматчUA". Санкции введены на 50 лет и предусматривают блокировку активов, запрет на торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннуляцию или приостановление лицензий.

Владимир Зеленский заверил, что букмекерские фирмы работали против Украины, выводили средства из страны и направляли их в российскую экономику, фактически спонсируя войну против украинского государства.