Тендеры ООН, ЕБРР и Всемирного банка: пошаговый гайд по экспорту через закупки

Когда украинский бизнес думает о выходе за границу, часто представляет классический экспорт: найти партнера, договориться о поставке, зайти в сеть, открыть представительство или продавать через дистрибьютора.

Но есть еще один до сих пор недооценивающий канал — международные закупки для украинских компаний. Это тендеры организаций в системе ООН, Всемирного банка, ЕБРР, ЕС, гуманитарных и благотворительных организаций, донорских программ и фондов, международных организаций. По данным ежегодного официального отчета UNOPS , только закупки системы ООН в 2024 году составили $25,7 млрд, а с учетом других международных структур общий рынок международных публичных закупок может превышать $150 млрд в год.

Для украинских компаний это не теория. Украина уже входит в топ-10 стран-поставщиков ООН с объемом $699 млн закупок в 2024 году. Но потенциал значительно больше, потому что многие компании просто не знают, как украинскому бизнесу выйти на международные закупки.

Вот 5 практических шагов, которые помогут украинскому бизнесу выйти на уровень международных закупок и не встретить типичные ошибки.

Шаг 1. Внутренний аудит: Проверить готовность компании

Главная ошибка новичков – начинать с поиска иностранных тендеров, не подготовив собственные процессы. Международный контракт – это не ситуативная продажа, а сложный бизнес-процесс.

Чек-лист готовности к международным тендерам:

Соответствие требованиям: и меет ли ваш продукт/услуга международную сертификацию? Выдержит ли компания кассовый разрыв (оплата часто происходит после поставки) ? Операционная способность: в ы можете гарантировать выполнение обязательств в жесткие сроки? Релевантный опыт: е сть ли у вас упакованные кейсы, которые можно показать заказчику?

Шаг 2. Понять спрос: что действительно покупают доноры и ООН?

Есть миф, что ООН закупает исключительно продукты питания, лекарства, вакцины и наборы для быстрого реагирования/выживания. На самом деле, их потребности охватывают почти все секторы экономики.

Самые популярные категории закупок, кроме стандартных продуктовых:

IT-услуги, кибербезопасность и разработка цифровых платформ (бюджет ООН на ИТ - $2-3 млрд/год). Строительные и инжиниринговые роботы. Энергетическое оборудование и инновации. Логистика и складские услуги. Консалтинг, образование и услуги для общин.

Поэтому международные тендеры существуют не только для производителей-гигантов, но и для малого и среднего бизнеса в сфере товаров/услуг.

Шаг 3. Найти международные тендеры

Начинать следует с основных площадок.

UNGM – главная база поставщиков ООН. Именно с UNGM регистрации обычно начинается ответ на вопрос, как стать поставщиком ООН. Регистрация бесплатна, а полный доступ к деталям тендеров на UNGM открывается после входа или создания профиля.

Также следует мониторить:

UNDP Procurement Notices;

UNICEF Supply;

UNOPS eSourcing;

World Bank Corporate Procurement;

EU Funding & Tenders Portal;

EBRD eTendering;

TED;

Prozorro в разделе закупок международных доноров.

Это некоторые сайты зарубежных тендеров и международные тендерные площадки, с которых бизнес может начать бесплатный поиск зарубежных тендеров.

Шаг 4. Разработать стратегию участия: как правильно выбрать тендер

Подаваться на все тендеры подряд – путь к выгоранию команды. Каждый международный тендер нуждается в тщательном Go/No-Go анализе.

Оцените свои шансы перед подачей заявки:

Соответствует ли компания 100% технических требований? Конкурентна ли ваша цена с учетом логистики, налогов и финансовых рисков? Не парализует ли этот контракт основную деятельность вашего бизнеса?

Экспертный совет: ищите не самый большой контракт, а тот, где у вас есть уникальная экспертиза или безоговорочное конкурентное преимущество.

Шаг 5. Подготовить документы

Подготовка к участию начинается задолго до публикации тендера. На международных платформах дедлайны часто составляют всего 10–14 дней , а иногда и даже меньше, если это срочная поставка, поэтому ваш пакет поставщика должен быть готов заранее.

Как приготовить документы для международного тендера?

Профиль компании. Аудируемая финансовая отчетность. Описание релевантного опыта и отзывы предыдущих клиентов. Международные сертификаты качества (например, ISO). Внутренние политики компании (антикоррупционная, экологическая и т.п.).

Экспертный совет: для малого и среднего бизнеса действует правило: масштабируйтесь постепенно.

Вывод

Не стоит сразу пытаться выиграть мультимиллионный контракт. Оптимальная стратегия экспорта через тендеры выглядит следующим образом:

Зарегистрироваться на платформах и настроить оповещения (например, Tender Alert Service на UNGM). Участвовать в небольших запросах ценовых предложений (Request for Quotation). Работать в статусе субподрядчика для крупных международных победителей. Накапливать успешные кейсы и переходить в большие прямые контракты.

Сегодня закупки B2IO – это не лотерея и не быстрые деньги. Это прозрачный инструмент для тех, кто готов играть в длинную. Готовьте команду, изучайте платформы, упаковывайте свой опыт и доказывайте миру, что украинский бизнес — это эталон надежности.