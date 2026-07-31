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Тендеры ООН, ЕБРР и Всемирного банка: пошаговый гайд по экспорту через закупки
Когда украинский бизнес думает о выходе за границу, часто представляет классический экспорт: найти партнера, договориться о поставке, зайти в сеть, открыть представительство или продавать через дистрибьютора.
Но есть еще один до сих пор недооценивающий канал — международные закупки для украинских компаний. Это тендеры организаций в системе ООН, Всемирного банка, ЕБРР, ЕС, гуманитарных и благотворительных организаций, донорских программ и фондов, международных организаций. По данным ежегодного официального отчета UNOPS , только закупки системы ООН в 2024 году составили $25,7 млрд, а с учетом других международных структур общий рынок международных публичных закупок может превышать $150 млрд в год.
Для украинских компаний это не теория. Украина уже входит в топ-10 стран-поставщиков ООН с объемом $699 млн закупок в 2024 году. Но потенциал значительно больше, потому что многие компании просто не знают, как украинскому бизнесу выйти на международные закупки.
Вот 5 практических шагов, которые помогут украинскому бизнесу выйти на уровень международных закупок и не встретить типичные ошибки.
Шаг 1. Внутренний аудит: Проверить готовность компании
Главная ошибка новичков – начинать с поиска иностранных тендеров, не подготовив собственные процессы. Международный контракт – это не ситуативная продажа, а сложный бизнес-процесс.
Чек-лист готовности к международным тендерам:
- Соответствие требованиям: имеет ли ваш продукт/услуга международную сертификацию?
- Выдержит ли компания кассовый разрыв (оплата часто происходит после поставки) ?
- Операционная способность: вы можете гарантировать выполнение обязательств в жесткие сроки?
- Релевантный опыт: есть ли у вас упакованные кейсы, которые можно показать заказчику?
Шаг 2. Понять спрос: что действительно покупают доноры и ООН?
Есть миф, что ООН закупает исключительно продукты питания, лекарства, вакцины и наборы для быстрого реагирования/выживания. На самом деле, их потребности охватывают почти все секторы экономики.
Самые популярные категории закупок, кроме стандартных продуктовых:
- IT-услуги, кибербезопасность и разработка цифровых платформ (бюджет ООН на ИТ - $2-3 млрд/год).
- Строительные и инжиниринговые роботы.
- Энергетическое оборудование и инновации.
- Логистика и складские услуги.
- Консалтинг, образование и услуги для общин.
Поэтому международные тендеры существуют не только для производителей-гигантов, но и для малого и среднего бизнеса в сфере товаров/услуг.
Шаг 3. Найти международные тендеры
Начинать следует с основных площадок.
UNGM – главная база поставщиков ООН. Именно с UNGM регистрации обычно начинается ответ на вопрос, как стать поставщиком ООН. Регистрация бесплатна, а полный доступ к деталям тендеров на UNGM открывается после входа или создания профиля.
Также следует мониторить:
- UNDP Procurement Notices;
- UNICEF Supply;
- UNOPS eSourcing;
- World Bank Corporate Procurement;
- EU Funding & Tenders Portal;
- EBRD eTendering;
- TED;
- Prozorro в разделе закупок международных доноров.
Это некоторые сайты зарубежных тендеров и международные тендерные площадки, с которых бизнес может начать бесплатный поиск зарубежных тендеров.
Шаг 4. Разработать стратегию участия: как правильно выбрать тендер
Подаваться на все тендеры подряд – путь к выгоранию команды. Каждый международный тендер нуждается в тщательном Go/No-Go анализе.
Оцените свои шансы перед подачей заявки:
- Соответствует ли компания 100% технических требований?
- Конкурентна ли ваша цена с учетом логистики, налогов и финансовых рисков?
- Не парализует ли этот контракт основную деятельность вашего бизнеса?
Экспертный совет: ищите не самый большой контракт, а тот, где у вас есть уникальная экспертиза или безоговорочное конкурентное преимущество.
Шаг 5. Подготовить документы
Подготовка к участию начинается задолго до публикации тендера. На международных платформах дедлайны часто составляют всего 10–14 дней , а иногда и даже меньше, если это срочная поставка, поэтому ваш пакет поставщика должен быть готов заранее.
Как приготовить документы для международного тендера?
- Профиль компании.
- Аудируемая финансовая отчетность.
- Описание релевантного опыта и отзывы предыдущих клиентов.
- Международные сертификаты качества (например, ISO).
- Внутренние политики компании (антикоррупционная, экологическая и т.п.).
Экспертный совет: для малого и среднего бизнеса действует правило: масштабируйтесь постепенно.
Вывод
Не стоит сразу пытаться выиграть мультимиллионный контракт. Оптимальная стратегия экспорта через тендеры выглядит следующим образом:
- Зарегистрироваться на платформах и настроить оповещения (например, Tender Alert Service на UNGM).
- Участвовать в небольших запросах ценовых предложений (Request for Quotation).
- Работать в статусе субподрядчика для крупных международных победителей.
- Накапливать успешные кейсы и переходить в большие прямые контракты.
Сегодня закупки B2IO – это не лотерея и не быстрые деньги. Это прозрачный инструмент для тех, кто готов играть в длинную. Готовьте команду, изучайте платформы, упаковывайте свой опыт и доказывайте миру, что украинский бизнес — это эталон надежности.