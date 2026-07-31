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Тендери ООН, ЄБРР та Світового банку: покроковий гайд з експорту через закупівлі
Коли український бізнес думає про вихід за кордон, найчастіше уявляє класичний експорт: знайти партнера, домовитися про поставку, зайти в мережу, відкрити представництво або продавати через дистриб’ютора.
Але є ще один канал, який досі недооцінюють, — міжнародні закупівлі для українських компаній. Це тендери організацій в системі ООН, Світового банку, ЄБРР, ЄС, гуманітарних та благодійних організацій, донорських програм і фондів, міжнародних організацій. За даними щорічного офіційного звіту UNOPS, лише закупівлі системи ООН у 2024 році сягнули $25,7 млрд, а з урахуванням інших міжнародних структур загальний ринок міжнародних публічних закупівель може перевищувати $150 млрд на рік.
Для українських компаній це не теорія. Як зазначається в Annual Statistical Report on United Nations Procurement 2024, Україна вже входить до топ-10 країн-постачальників ООН з обсягом $699 млн закупівель у 2024 році. Але потенціал значно більший, бо багато компаній просто не знають, як українському бізнесу вийти на міжнародні закупівлі.
Ось 5 практичних кроків, які допоможуть українському бізнесу вийти на рівень міжнародних закупівель і не натрапити на типові помилки.
Крок 1. Внутрішній аудит: Перевірити готовність компанії
Головна помилка новачків — починати з пошуку іноземних тендерів, не підготувавши власні процеси. Міжнародний контракт — це не ситуативний продаж, а складний бізнес-процес.
Чек-лист готовності до міжнародних тендерів:
- Відповідність вимогам: чи має ваш продукт/послуга міжнародну сертифікацію?
- Фінансова стійкість: чи витримає компанія касовий розрив (оплата часто відбувається після поставки)?
- Операційна спроможність: чи можете ви гарантувати виконання зобов'язань у жорсткі строки?
- Релевантний досвід: чи є у вас упаковані кейси, які можна продемонструвати замовнику?
Крок 2. Зрозуміти попит: що насправді купують донори та ООН?
Існує міф, що ООН закуповує виключно продукти харчування, ліки, вакцини та набори для швидкого реагування/виживання. Насправді їхні потреби охоплюють майже всі сектори економіки.
Найпопулярніші категорії закупівель окрім стандартних продуктових:
- IT-послуги, кібербезпека та розробка цифрових платформ (бюджет ООН на ІТ — $2–3 млрд/рік).
- Будівельні та інжинірингові роботи.
- Енергетичне обладнання та інновації.
- Логістика та складські послуги.
- Консалтинг, освіта та послуги для громад.
Тому міжнародні тендери існують не лише для виробників-гігантів, але й для малого та середнього бізнесу у сфері товарів/послуг.
Крок 3. Знайти міжнародні тендери
Починати варто з основних майданчиків.
UNGM — головна база постачальників ООН. Саме з UNGM реєстрації зазвичай починається відповідь на питання, як стати постачальником ООН. Реєстрація безкоштовна, а повний доступ до деталей тендерів на UNGM відкривається після входу або створення профілю.
Також варто моніторити:
- UNDP Procurement Notices;
- UNICEF Supply;
- UNOPS eSourcing;
- World Bank Corporate Procurement;
- EU Funding & Tenders Portal;
- EBRD eTendering;
- TED;
- Prozorro у розділі закупівель міжнародних донорів.
Це деякі сайти закордонних тендерів і міжнародні тендерні майданчики, з яких бізнес може почати безкоштовний пошук іноземних тендерів.
Крок 4. Розробити стратегію участі: як правильно обрати тендер
Подаватися на всі тендери підряд — шлях до вигорання команди. Кожен міжнародний тендер потребує ретельного Go/No-Go аналізу.
Оцініть свої шанси перед подачею заявки:
- Чи відповідає компанія 100% технічних вимог?
- Чи конкурентна ваша ціна з урахуванням логістики, податків та фінансових ризиків?
- Чи не паралізує цей контракт основну діяльність вашого бізнесу?
Експертна порада: шукайте не найбільший контракт, а той, де ви маєте унікальну експертизу або беззаперечну конкурентну перевагу.
Крок 5. Підготувати документи
Підготовка до участі починається задовго до публікації тендера. На міжнародних платформах дедлайни часто складають лише 10–14 днів, а інколи і навіть менше, якщо це термінове постачання, тому ваш «пакет постачальника» має бути готовий заздалегідь.
Як підготувати документи для міжнародного тендера?
- Профіль компанії.
- Аудійована фінансова звітність.
- Опис релевантного досвіду та відгуки від попередніх клієнтів.
- Міжнародні сертифікати якості (наприклад, ISO).
- Внутрішні політики компанії (антикорупційна, екологічна тощо).
Експертна порада: для малого та середнього бізнесу діє правило: масштабуйтеся поступово.
Висновок
Не варто одразу намагатися виграти мультимільйонний контракт. Оптимальна стратегія експорту через тендери виглядає так:
- Зареєструватися на платформах та налаштувати сповіщення (наприклад, Tender Alert Service на UNGM).
- Брати участь у невеликих запитах цінових пропозицій (Request for Quotation).
- Працювати у статусі субпідрядника для великих міжнародних переможців.
- Накопичувати успішні кейси та переходити до великих прямих контрактів.
Сьогодні закупівлі B2IO — це не лотерея і не швидкі гроші. Це прозорий інструмент для тих, хто готовий грати в довгу. Готуйте команду, вивчайте платформи, пакуйте свій досвід і доводьте світу, що український бізнес — це еталон надійності.