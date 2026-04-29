Топ-50 лидеров украинского бизнеса: специальные номинации
ЛІДЕР ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДНОВЛЕННЯ
ДТЭК
Максим Тимченко
Генеральный директор
НАЙКРАЩИЙ АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖЕР
Новая Почта
Евгений Тафийчук
СЕО
AB InBev Efes Украина
Дмитрий Шпаков
Президент компании
Паралель
Александр Дубинин
Собственник и генеральній директор
ЛІДЕР ГАЛУЗІ
СК "Арсенал Страхование"
Марина Авдеева
Совладелец
Група компаний VIDI
Александр Джуринский
СЕО и совладелец
IDS Borjomi Ukraine
Марко Ткачук
Генеральный директор
Линия магазинов EVA
Ольга Шевченко
Исполнительный директор
ПРОВІДНИК ЗМІН
Кернел
Евгений Осипов
Генеральный директор
VARUS
Наталья Азюковская
Исполнительный директор
АМБАСАДОР БІЗНЕСУ
Киевстар
Александр Комаров
СЕО
Мономах
Тарас Барабаш
СЕО
Uni-Laman Group
Геннадий Сорочинский
генеральный директор
Интерпайп
Лука Занотти
СЕО
ТАС-Агро
Олег Заплетнюк
Генеральный директор
ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ
ПУМБ
Сергей Черненко
Глава правления
Брокард-Украина
Людмила Севрюк
Директор
Континентал Фармерз Групп
Георг фон Нолкен
СЕО
Филип Моррис Украина
Максим Барабаш
Генеральный директор
L'Oréal Украина
Алена Банницына
Генеральный директор