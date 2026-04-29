Топ-50 СЕО: спеціальні номінації

Топ-50 лідерів українського бізнесу: спеціальні номінації

Редакція «ТОП-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua визначили переможців спеціальних номінацій рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».

Більшість з переможців спеціальних номінацій керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.

Як визначали переможців

Переможців спеціальних номінацій обирали серед управлінців, які увійшли до "Топ-50 лідерів українського бізнесу". 

До складу експертного журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.

Номінація №1 "Лідер інвестицій у відновлення" Номінація №2 "Найкращий антикризовий менеджер" Номінація №3 "Лідер галузі" Номінація №4 "Провідник змін" Номінація №5 "Амбасадор бізнесу" Номінація №6 "Лідер інновацій"
ЛІДЕР ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДНОВЛЕННЯ
Максим Тімченко
ДТЕК
Генеральний директор

У 2025 році ДТЕК інвестував понад 2,3 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій, ремонт пошкоджених енергоблоків та підтримку роботи шахт, щоб забезпечити стабільне електропостачання країни.

НАЙКРАЩИЙ АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖЕР
Євген Тафійчук
Нова Пошта
СЕО

Забезпечив безперебійну роботу Нової пошти в умовах війни, оперативно адаптуючи логістику, масштабуючи мережу та зберігаючи високу якість сервісу, попри ворожі удари по мережі.

Дмитро Шпаков
AB InBev Efes Україна
Президент компанії

Відновив виробництво «AB InBev Efes Україна» після вимушеної зупинки на початку повномасштабної війни, перебудував операційні процеси та забезпечив стабільність бізнесу.

Олександр Дубінін
Паралель
Власник та генеральний директор

Втримав операційну діяльність мережі «Паралель» у прифронтових регіонах, адаптував бізнес до безпекових ризиків і забезпечив безперервність постачання пального споживачам.

ЛІДЕР ГАЛУЗІ
Марина Авдєєва
СК "Арсенал Страхування"
Співвласниця

Зміцнює позиції СК «Арсенал Страхування» на ринку автострахування, нарощує збір премій і виплати, впроваджує digital‑сервіси та входить до числа найвпливовіших жінок фінтеху України.

Олександр Джуринський
Група компаній VIDI
СЕО та співвласник

Розвиває VIDI як одного з провідних автодилерських холдингів в Україні, зміцнює позиції бренду на ринку нових і вживаних авто, а також інвестує у розвиток фінансових сервісів групи.

Марко Ткачук
IDS Borjomi Ukraine
Генеральний директор

Зміцнює лідерство IDS Ukraine як провідного виробника води, повертає продажі на довоєнний рівень, збільшує податкові відрахування та розширює портфель компанії, виводячи на ринок нові продукти. 

Ольга Шевченко
Лінія магазинів EVA
Виконавчий директор

Під її керівництвом мережа EVA масштабується, активно розвиває ондайн-продажі та програми лояльності, посилює лідерство у drogerie-сегменті та впливає на розвиток українського ритейлу.
 

ПРОВІДНИК ЗМІН
Євген Осипов
Кернел
Генеральний директор

Kernel послідовно інвестує у власну егергогенерацію та будує найбільшу в Україні агроекосистему, яка вже об’єднує 6 тис. партнерів та має за мету суттєво посилити стійкість українського АПК.
 

Наталія Азюковська
VARUS
Виконавчий директор

VARUS  задає темп розвитку українського ритейлу, поєднуючи технології онлайн-супермаркету з розвитком мережі, впроваджує стандарти, що відповідають світовим трендам.

АМБАСАДОР БІЗНЕСУ
Олександр Комаров
Київстар
СЕО

Представляє український телеком на міжнародному рівні, залучає іноземні інвестиції,  прокладає  шлях для вітчизняного бізнесу на світовий ринок капіталу та формує довіру до України як надійного партнера.

Тарас Барабаш
Мономах
СЕО

Розвиває бренд «Мономах» за межами України у сегменті FMCG, де важлива сила бренду та дистрибуція, нарощує експорт і формує впізнаваність українського продукту на міжнародних ринках.

Геннадій Сорочинський
Uni-Laman Group
генеральний директор

Інтегрує Uni-Laman Group у глобальні логістичні маршрути, диверсифікує шляхи постачання товарів та  розширює міжнародну присутність компанії,  посилюючи роль України у світовій торгівлі. 

Лука Занотті
Інтерпайп
СЕО

Просуває «Інтерпайп» на глобальних ринках, зберігає експортну присутність та валютну виручку й підсилює позиції та репутацію української промисловості, зокрема виробників сталевих виробів, у  міжнародній конкуренції.

Олег Заплетнюк
ТАС-Агро
Генеральний директор

Послідовно розширює експортні можливості «ТАС Агро», просуває українську агропродукцію на зовнішніх ринках попри складну логістику та обмежені експортні маршрути.

ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ
Сергій Черненко
ПУМБ
Голова правління

Впровадження AI у повсякденну роботу стало стратегічним напрямом для ПУМБ. AI вже допомагає покращувати клієнтський досвід. Мета — не замінити людей, а підсилити їх і зробити банк ще швидшим, ефективнішим і зручнішим для клієнта.

Людмила Севрюк
Брокард-Україна
Директор

Активно розвиває цифрові канали продажів, омніканальні сервіси та інноваційні підходи до клієнтського досвіду, вдало поєднуючи досвід офлайн- та онайн-покупок для клієнтів.

Георг фон Нолкен
Контінентал Фармерз Груп
СЕО

Оновлює технічний парк і впроваджує цифрові рішення з точного землеробства, включаючи обладнання з GPS‑системами, телематику та автоматизацію, що підвищує ефективність виробництва і управління агробізнесом.

Максим Барабаш
Філіп Морріс Україна
Генеральний директор

Під його керівництвом «Філіп Морріс Україна» інвестує у вдосконалення виробництва, розвиває нові продукти та інноваційні рішення, трансформуючи бізнес-модель компанії.

Альона Банніцина
L'Oréal Україна
Генеральна директорка

Впроваджує інновації у маркетингу та дистрибуції, розвиває e‑commerce L’Oréal в Україні, а також підтримує програми для жінок‑вчених через партнерства та премії L’Oréal‑UNESCO.