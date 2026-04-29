Топ-50 лідерів українського бізнесу: спеціальні номінації
Редакція «ТОП-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua визначили переможців спеціальних номінацій рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».
Більшість з переможців спеціальних номінацій керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.
Як визначали переможців
Переможців спеціальних номінацій обирали серед управлінців, які увійшли до "Топ-50 лідерів українського бізнесу".
До складу експертного журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.Номінація №1 "Лідер інвестицій у відновлення" Номінація №2 "Найкращий антикризовий менеджер" Номінація №3 "Лідер галузі" Номінація №4 "Провідник змін" Номінація №5 "Амбасадор бізнесу" Номінація №6 "Лідер інновацій"
У 2025 році ДТЕК інвестував понад 2,3 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій, ремонт пошкоджених енергоблоків та підтримку роботи шахт, щоб забезпечити стабільне електропостачання країни.
Забезпечив безперебійну роботу Нової пошти в умовах війни, оперативно адаптуючи логістику, масштабуючи мережу та зберігаючи високу якість сервісу, попри ворожі удари по мережі.
Відновив виробництво «AB InBev Efes Україна» після вимушеної зупинки на початку повномасштабної війни, перебудував операційні процеси та забезпечив стабільність бізнесу.
Втримав операційну діяльність мережі «Паралель» у прифронтових регіонах, адаптував бізнес до безпекових ризиків і забезпечив безперервність постачання пального споживачам.
Зміцнює позиції СК «Арсенал Страхування» на ринку автострахування, нарощує збір премій і виплати, впроваджує digital‑сервіси та входить до числа найвпливовіших жінок фінтеху України.
Розвиває VIDI як одного з провідних автодилерських холдингів в Україні, зміцнює позиції бренду на ринку нових і вживаних авто, а також інвестує у розвиток фінансових сервісів групи.
Зміцнює лідерство IDS Ukraine як провідного виробника води, повертає продажі на довоєнний рівень, збільшує податкові відрахування та розширює портфель компанії, виводячи на ринок нові продукти.
Під її керівництвом мережа EVA масштабується, активно розвиває ондайн-продажі та програми лояльності, посилює лідерство у drogerie-сегменті та впливає на розвиток українського ритейлу.
Kernel послідовно інвестує у власну егергогенерацію та будує найбільшу в Україні агроекосистему, яка вже об’єднує 6 тис. партнерів та має за мету суттєво посилити стійкість українського АПК.
VARUS задає темп розвитку українського ритейлу, поєднуючи технології онлайн-супермаркету з розвитком мережі, впроваджує стандарти, що відповідають світовим трендам.
Представляє український телеком на міжнародному рівні, залучає іноземні інвестиції, прокладає шлях для вітчизняного бізнесу на світовий ринок капіталу та формує довіру до України як надійного партнера.
Розвиває бренд «Мономах» за межами України у сегменті FMCG, де важлива сила бренду та дистрибуція, нарощує експорт і формує впізнаваність українського продукту на міжнародних ринках.
Інтегрує Uni-Laman Group у глобальні логістичні маршрути, диверсифікує шляхи постачання товарів та розширює міжнародну присутність компанії, посилюючи роль України у світовій торгівлі.
Просуває «Інтерпайп» на глобальних ринках, зберігає експортну присутність та валютну виручку й підсилює позиції та репутацію української промисловості, зокрема виробників сталевих виробів, у міжнародній конкуренції.
Послідовно розширює експортні можливості «ТАС Агро», просуває українську агропродукцію на зовнішніх ринках попри складну логістику та обмежені експортні маршрути.
Впровадження AI у повсякденну роботу стало стратегічним напрямом для ПУМБ. AI вже допомагає покращувати клієнтський досвід. Мета — не замінити людей, а підсилити їх і зробити банк ще швидшим, ефективнішим і зручнішим для клієнта.
Активно розвиває цифрові канали продажів, омніканальні сервіси та інноваційні підходи до клієнтського досвіду, вдало поєднуючи досвід офлайн- та онайн-покупок для клієнтів.
Оновлює технічний парк і впроваджує цифрові рішення з точного землеробства, включаючи обладнання з GPS‑системами, телематику та автоматизацію, що підвищує ефективність виробництва і управління агробізнесом.
Під його керівництвом «Філіп Морріс Україна» інвестує у вдосконалення виробництва, розвиває нові продукти та інноваційні рішення, трансформуючи бізнес-модель компанії.
Впроваджує інновації у маркетингу та дистрибуції, розвиває e‑commerce L’Oréal в Україні, а також підтримує програми для жінок‑вчених через партнерства та премії L’Oréal‑UNESCO.