Топ HRD Украины 2026

Топ HRD Украины 2026: стартовало голосование

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua представляют ежегодный рейтинг лучших руководителей в сфере управления персоналом.

Война, миграция и изменение ожиданий сотрудников заставляют бизнес конкурировать за кадры и пересматривать подходы к работе с командами. В этих условиях роль HR-директоров стала стратегической. Речь идет уже не только о заполнении вакансий, а о системных решениях, таких как программы привлечения талантов, развитие employer brand, удержание сотрудников и повышение их вовлеченности. Компании инвестируют в обучение, рескиллинг и внутренние резервы, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Отдельный вызов — адаптация. Бизнес внедряет новые подходы к онбордингу, интегрирует ветеранов, поддерживает мобилизованных работников и создает инклюзивную среду на рабочих местах. Параллельно растет внимание к молодежи — как к будущему кадровому ресурсу.

Delo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" представляют рейтинг HR-лидеров, которые формируют новую модель управления людьми в Украине.

Как мы выбираем лучших

Участниками рейтинга стали руководители подразделений по управлению кадрами ведущих компаний. Редакционная коллегия журнала "ТОП-100" сформировала лонг-лист HRD из более чем 100 претендентов, представляющих бренды из всех ключевых отраслей экономики Украины.

Голосование за лучших будет проходить в несколько этапов:

  1. Голосование аудитории delo.ua за лучших HRD. 
  2. После общего голосования аудитории delo.ua следующим этапом станет анонимное голосование экспертного жюри.

Экспертное жюри рейтинга будет оценивать HRD по следующим критериям:

  • адаптивность и управление изменениями;
  •  лидерство в построении команд;
  • оригинальность и инновационность проектов; 
  • авторитет и проактивность на рынке;
  •  уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.

В итоговый ТОП-50 HRD войдут участники, набравшие наибольшее количество баллов от экспертного жюри с учетом итогов онлайн-голосования.

Онлайн голосование за лучших HRD продлиться до 14 июня

Вы можете проголосовать за трех номинантов

Предложить нового учасника
Состав экспертного жюри
  • Юрий Гусев
  • Алексей Мирошниченко
  • Мария Абдуллина
    Руководитель направления OLX Робота

  • Евгения Близнюк
    Евгения Близнюк

    Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus

  • Тетяна Гончар
    Тетяна Гончар

    Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting

  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Assosiation HRPro

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка КДШУ

  • Світлана Спінко
    Світлана Спінко

    Директорка департаменту персоналу KPMG

  • Лариса Онипко
    Лариса Онипко

    Лідерка Премії HR-бренд Україна

  • Наталія Лукаш
    Наталія Лукаш

    HR експертка, менторка, консультантка

  • Наталі Новгородська
    Наталі Новгородська

    Співзасновниця Inlino Group

  • Тетяна Смірнова
    Тетяна Смірнова

    Генеральна директорка Ekonomika+

  • Сергій Гайдайчук
    Сергій Гайдайчук

    Президент СЕО Club Ukraine

Номинант
Евгения Кузьминская
ОККО
HRD
Елена Єфремова-Курсик
«Хенкель» в Украине
Президент «Хенкель» в Украине, Генеральный директор, Директор по управлению персоналом
Анна-Мария Сабов
Новая почта
Директор по персоналу
Елена Великая
Sense Bank
Директор по управлению персоналом
Роман Борисенко
ПриватБанк
Руководитель Дирекции HR и корпоративного управления
Людмила Горовая
Агропросперис
Директор по управлению персоналом
Илона Пасечник
Alviva Group
HRD
Ирина Козярик
SKELAR
Head of HR
Жанна Суслонова
Сентравис
Директор по персоналу и корпоративной культуре
Алексей Овчаренко
IDS Ukraine
HRD
Людмила Черноморец-Лисовская
ЭКО Маркет
HRD
Лариса Брувер
Группа компаний "АЛЛО"
HRD
Андрей Степаненко
Suziria Group
Group Chief Human Resources Officer (CHRO/HRD)
Екатерина Киреева
Global Logic Ukraine
Head of HR Operations
Екатерина Губарева
SoftServe
SVP of HR, Enterprise Leadership & People Strategy — Delivery & Technology
Богдана Калитчук
Bolt
People Partnering & Workplace Experience Manager (UA & TH)
Ирина Цуркан
EDS Ukraine
HRD
Елена Дмитерко
Kormotech
HRD
Татьяна Снитко
UPG
HRD
Елена Артазей
Группа "Нафтогаз Украины"
Член правления, директор по управлению персоналом
Майор Марина
Comfy
HRD
Катерина Прокопенко
ВАТ Украина
Руководитель отдела управления персоналом
Руслана Харченко
Rozetka
HRD
Людмила Савюк
KNESS
HRD
Кристина Фехер
ОТП Банк
HRD
Светлана Пильнева
JTI Украина
Заместитель генерального директора по работе с персоналом
Анастасия Громова
МХП
HRD
Ольга Мусийко
1+1 media
HR-директор
Сабрина Гильдехаус
AWT Bavaria Ukraine
Директор по управлению персоналом (Chief People Officer)
Екатерина Ямненко
Genesis Tech
HRD
Виктор Марченко
Райффайзен Банк
Директор по персоналу
Наталья Байдык
Сеть аптек "Подорожник"
HRD
Лидия Гриценко
Укрзализныця
HRD
Ольга Цапро
Arterium
HRD
Ирина Маковеева
Ощадбанк
Директор департамента по работе с персоналом
Елена Гавура
KredoBank
Директор департамента управления персоналом
Юлия Хуриленко
ProCredit Bank
Руководитель отдела по работе с персоналом
Светлана Киселева
KOLO Market
HRD
Дмитрий Товстолуг
Ашан Украина
HRD
Вюсал Талибов
Foundation Coffee Roasters
HRD
Лидия Клочан
Укрпроминвест-Агро
HRD
Ольга Шилова
Сервье Украина
Руководитель отдела управления и развития персонала
Наталья Бовтрук
Юрия-Фарм
Директор по развитию талантов
Татьяна Лоза
АГРОСЕМ
HRD
Алексей Петров
АГРОМАТ
HRD
Вера Проценко
YASNO
HRD
Виталий Пахомов
Интерпайп
Директор по персоналу
Сергей Рудь
Winner Group
Член правления, директор по персоналу и организационному развитию
Юлия Кузьменко
Аптека АНЦ
HRD
Марина Заволока
Octava Capital
Group HRD
Татьяна Змиевская
Таскомбанк
HRD
Наталья Король
ТАС Агро
Директор департамента управления персоналом и трансформации бизнеса
Ксения Фурманенко
LPP Group (Sinsay, Cropp, Mohito, House, Reserved)
HRD
Екатерина Цибур
Novus
HRD
Любовь Украинец
Сільпо
Head of HR
Наталья Колядко
ЕPАМ Ukraine
HRD
Яна Романенко
Нибулон
Директор по персоналу
Алена Кавка
ROSHEN
HRD
Виктория Кондрашихина
Farmak
Директор по персоналу
Анастасия Артамонова
FRACTAL
Chief Human Resources Officer
Юлия Клевова
Ferrexpo в Украине
Директор по управлению персоналом и быту
Лилия Дубас
Тева в Украине
Директор по работе с талантами
Иванна Бараник
WOG
HRD
Надежда Чала
Ciklum
Vice President, Human Resources
Виктория Желдак
Biosphere Corporation
HRD
Татьяна Довжук
L’Oréal Украина
HRD
Елена Маринко
JYSK
HR Manager
Оксана Олейник
Киевстар
Chief Human Resources Officer
Татьяна Кононенко
Брокард-Украина
HRD
Татьяна Попова
Uklon
Chief Human Resources Officer
Татьяна Пейчева
PUMA Ukraine
Head of People & Organization
Юлия Остроух
Sigma Software
HRD
Елена Маслий-Шишова
ИТ-Интегратор
Head of HR department
Яна Якимович
Фокстрот
HRD
Галина Караваева
VIDI
HRD
Ольга Правда
Аврора
HRD
Наталия Теряхина
Kernel
HRD
Наталия Бабич
Ukrnafta
Начальница управления по рекрутингу и развитию бренда работодателя
Ирина Романенко
Континентал Фармерз Групп
Директор департамента по работе с персоналом
Инна Мокровольская
Credit Agricole Ukraine
Директор по персоналу
Татьяна Петрук
Метинвест
Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы
Татьяна Костюченко
ПУМБ
Заместитель председателя правления по работе с персоналом
Анна Мазуренко
BAYADERA GROUP
HRD
Светлана Мозговая
Астарта-Киев
HRD
Ольга Луштей
Добробут
HRD
Тереза Трепачова
McDonald’s в Украине
Директор по работе с людьми McDonald’s в Украине, Чехии и Словакии
Инна Печерица
Сеть магазинов EVA и EVA.UA
HRD
Лариса Наконечная
Філіп Морріс Україна
Директор департамента "Люди и Культура"
Ирина Безлепкина
VARUS
HRD
Олег Плахтий
Эпицентр К
HRD
Татьяна Седнева
MOYO
Директор по управлению персоналом
Елизавета Тычинская
Укрэксимбанк
Директор департамента по работе с персоналом
Марьяна Кошарновская
AB InBev Efes Україна
Старший менеджер по персоналу
Юлия Титуренко
Банк "Південний"
Директор департамента развития человеческого капитала
Анна Зарипова
Imperial Tobacco (Imperial Brands)
Старший менеджер по персоналу – бизнес-партнер Украина
София Чучупак
Банк Кредит Днипро
HRD
Елена Соболева
Afina Group
HRD
Наталья Галунко
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Начальник департамента менеджмента персонала
Юлия Григорьева
Ribas Hotels Group
Руководитель отдела рекрутинга
Юлия Белова
Укргазбанк
Human Capital Director
Анна Сивая
Аптека Доброго Дня
Директор департамента персонала
Ольга Волченко
Delta Medical
Директор департамента по работе с персоналом
Екатерина Залозных
АрселорМиттал Кривой Рог
Директор по персоналу
Ольга Правильева
ВіЯр
HRD
Полина Карелина
Nestlé Украина
Директор по управлению персоналом Nestlé в Украине и Молдове
Елена Семич
ДТЭК
Директор по управлению персоналом и директор Академии ДТЭК
Елена Соколова
Дарница
Директор департамента по работе с людьми
Елена Самборская
Luxoft
Управляющий директор и директор по персоналу
Ольга Комар
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Член Правления, директор по административной и правовой деятельности и управлению персоналом
Людмила Голинская
Carlsberg Ukraine
Старший директор департамента People & Culture
Ирина Пронина
Lantmännen АХА
HR & Legal Director
Надежда Сиренко
Vodafone Україна
HRD
Алексей Сокол
Банк "Глобус"
Директор по управлению персоналом и общему администрированию
