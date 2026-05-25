Топ HRD Украины 2026: стартовало голосование

Война, миграция и изменение ожиданий сотрудников заставляют бизнес конкурировать за кадры и пересматривать подходы к работе с командами. В этих условиях роль HR-директоров стала стратегической. Речь идет уже не только о заполнении вакансий, а о системных решениях, таких как программы привлечения талантов, развитие employer brand, удержание сотрудников и повышение их вовлеченности. Компании инвестируют в обучение, рескиллинг и внутренние резервы, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Отдельный вызов — адаптация. Бизнес внедряет новые подходы к онбордингу, интегрирует ветеранов, поддерживает мобилизованных работников и создает инклюзивную среду на рабочих местах. Параллельно растет внимание к молодежи — как к будущему кадровому ресурсу.

Delo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" представляют рейтинг HR-лидеров, которые формируют новую модель управления людьми в Украине.

Как мы выбираем лучших

Участниками рейтинга стали руководители подразделений по управлению кадрами ведущих компаний. Редакционная коллегия журнала "ТОП-100" сформировала лонг-лист HRD из более чем 100 претендентов, представляющих бренды из всех ключевых отраслей экономики Украины.

Голосование за лучших будет проходить в несколько этапов:

Голосование аудитории delo.ua за лучших HRD. После общего голосования аудитории delo.ua следующим этапом станет анонимное голосование экспертного жюри.

Экспертное жюри рейтинга будет оценивать HRD по следующим критериям:

адаптивность и управление изменениями;

лидерство в построении команд;

оригинальность и инновационность проектов;

авторитет и проактивность на рынке;

уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.

В итоговый ТОП-50 HRD войдут участники, набравшие наибольшее количество баллов от экспертного жюри с учетом итогов онлайн-голосования.

