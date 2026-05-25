Топ HRD Украины 2026: стартовало голосование
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua представляют ежегодный рейтинг лучших руководителей в сфере управления персоналом.
Война, миграция и изменение ожиданий сотрудников заставляют бизнес конкурировать за кадры и пересматривать подходы к работе с командами. В этих условиях роль HR-директоров стала стратегической. Речь идет уже не только о заполнении вакансий, а о системных решениях, таких как программы привлечения талантов, развитие employer brand, удержание сотрудников и повышение их вовлеченности. Компании инвестируют в обучение, рескиллинг и внутренние резервы, чтобы компенсировать нехватку кадров.
Отдельный вызов — адаптация. Бизнес внедряет новые подходы к онбордингу, интегрирует ветеранов, поддерживает мобилизованных работников и создает инклюзивную среду на рабочих местах. Параллельно растет внимание к молодежи — как к будущему кадровому ресурсу.
Как мы выбираем лучших
Участниками рейтинга стали руководители подразделений по управлению кадрами ведущих компаний. Редакционная коллегия журнала "ТОП-100" сформировала лонг-лист HRD из более чем 100 претендентов, представляющих бренды из всех ключевых отраслей экономики Украины.
Голосование за лучших будет проходить в несколько этапов:
- Голосование аудитории delo.ua за лучших HRD.
- После общего голосования аудитории delo.ua следующим этапом станет анонимное голосование экспертного жюри.
Экспертное жюри рейтинга будет оценивать HRD по следующим критериям:
- адаптивность и управление изменениями;
- лидерство в построении команд;
- оригинальность и инновационность проектов;
- авторитет и проактивность на рынке;
- уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.
В итоговый ТОП-50 HRD войдут участники, набравшие наибольшее количество баллов от экспертного жюри с учетом итогов онлайн-голосования.
Онлайн голосование за лучших HRD продлиться до 14 июня
Вы можете проголосовать за трех номинантов
Юрий Гусев
Алексей Мирошниченко
Мария Абдуллина
Руководитель направления OLX Робота
Евгения Близнюк
Соціологиня, засновниця і CEO дослідницької компанії Gradus
Тетяна Гончар
Засновниця, керуюча партнерка DCT Consulting
Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Assosiation HRPro
Анна Міщенко
Керуюча партнерка КДШУ
Світлана Спінко
Директорка департаменту персоналу KPMG
Лариса Онипко
Лідерка Премії HR-бренд Україна
Наталія Лукаш
HR експертка, менторка, консультантка
Наталі Новгородська
Співзасновниця Inlino Group
Тетяна Смірнова
Генеральна директорка Ekonomika+
Сергій Гайдайчук
Президент СЕО Club Ukraine